ĐBQH tỉnh đề xuất hoàn thiện cơ chế giá điện, bảo vệ người tiêu dùng

Đại biểu Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu, ĐBQH tỉnh bày tỏ nhất trí với sự cần thiết sửa đổi các dự án luật nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh phân cấp, giảm thủ tục và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Làm rõ khung pháp lý, tránh phát sinh thủ tục

Góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đại biểu Tạ Thị Yên cho rằng hoạt động phân phối phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ (voucher) như một hoạt động kinh doanh độc lập hiện chưa có vị trí pháp lý rõ ràng.

Đại biểu đề nghị rà soát quy định về xúc tiến thương mại, làm rõ phạm vi hoạt động phân phối voucher; đồng thời quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan đến khoản tiền người tiêu dùng trả trước, thời hạn sử dụng và việc thực hiện cam kết. Bên cạnh đó, cần có quy định chuyển tiếp đối với các doanh nghiệp đã đăng ký và hoạt động theo cơ chế trước đây.

Đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đại biểu đề nghị cân nhắc việc chuyển thẩm quyền công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao từ cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh sang UBND cấp tỉnh.

Theo đại biểu, nếu cơ quan chuyên môn vẫn phải thẩm định rồi trình UBND quyết định thì quy trình có thể phát sinh thêm một bước, đi ngược mục tiêu giảm thủ tục hành chính. Vì vậy, đại biểu đề nghị cân nhắc giữ thẩm quyền cho cơ quan chuyên môn hoặc thiết kế cơ chế phân cấp, ủy quyền phù hợp.

Quang cảnh phiên thảo luận.

Cơ chế giá điện cần hài hòa lợi ích của người dân và nhà đầu tư

Góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, đại biểu Tạ Thị Yên đồng tình với mục tiêu khuyến khích tiết kiệm điện, giảm phụ tải giờ cao điểm, nhưng đề nghị chưa áp dụng đại trà giá bán lẻ điện theo thời gian sử dụng đối với tất cả hộ sinh hoạt.

Theo đại biểu, giờ cao điểm buổi tối cũng là thời gian các gia đình thực hiện những nhu cầu thiết yếu như nấu ăn, học tập, tắm giặt và sử dụng các thiết bị điện. Do đó, việc áp dụng cơ chế giá cần căn cứ vào nhóm khách hàng, mức độ tiêu thụ, khả năng dịch chuyển phụ tải và điều kiện hạ tầng kỹ thuật; đồng thời phải có lộ trình và đánh giá đầy đủ tác động trước khi mở rộng.

“Một nhà máy có thể bố trí lại ca sản xuất, nhưng một gia đình thì rất khó chuyển bữa tối sang 11 giờ đêm hoặc bảo trẻ nhỏ đợi hết giờ cao điểm mới học, mới tắm”, đại biểu Tạ Thị Yên nhấn mạnh. Đại biểu cho rằng, nếu thiết kế cơ chế giá thiếu phù hợp có thể làm tăng chi phí đối với những người không có khả năng thay đổi hành vi sử dụng điện.

Về giá hợp đồng mua bán điện, đại biểu cho rằng cần làm rõ chi phí nào được tính vào giá, rủi ro nào nhà đầu tư phải tự chịu và rủi ro nào được phép phân bổ vào giá điện. Theo đó, những chi phí phát sinh do quyết định đầu tư không hợp lý, quản trị kém hoặc lỗi chủ quan của doanh nghiệp không nên mặc nhiên chuyển sang người mua điện.

Đại biểu nhấn mạnh, cơ chế giá điện phải bảo đảm đồng thời ba yêu cầu: đủ hấp dẫn để thu hút đầu tư, đủ minh bạch để kiểm soát chi phí và đủ công bằng để bảo vệ người sử dụng điện.