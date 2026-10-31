ĐBQH tỉnh đề xuất giải pháp phát huy tiềm năng, lợi thế vùng trung du và miền núi phía Bắc

Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên tham dự phiên thảo luận.

Quan tâm đúng mức đến đóng góp của vùng trong bảo vệ rừng, nguồn nước

Đại biểu Tạ Thị Yên cơ bản tán thành với các báo cáo của Chính phủ và cơ quan thẩm tra; đồng thời đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, kinh tế đất nước vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tạo cơ sở để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2027.

Từ góc độ vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đại biểu cho rằng cần nhìn nhận đầy đủ hơn những đóng góp của khu vực này đối với sự phát triển chung của đất nước. Đây là vùng có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, có diện tích rừng lớn và nhiều lưu vực sông quan trọng. Rừng đầu nguồn góp phần điều tiết dòng chảy, hạn chế xói mòn, sạt lở, bảo đảm nguồn nước cho sản xuất, sinh hoạt và hoạt động của các công trình thủy điện.

Theo đại biểu, những đóng góp đó có ý nghĩa rất lớn đối với cả nước nhưng chưa phải lúc nào cũng được phản ánh đầy đủ qua các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của từng địa phương. Trong khi đó, người dân miền núi, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, trực tiếp tham gia bảo vệ nhiều diện tích rừng trong điều kiện đời sống còn khó khăn. Vì vậy, khi xây dựng chính sách phát triển vùng, cần quan tâm thỏa đáng đến những đóng góp này, đồng thời tạo thêm sinh kế, thu nhập cho người dân.

Đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và các quy định về dịch vụ hấp thụ, lưu giữ carbon của rừng; đánh giá mức độ hưởng lợi thực tế của cộng đồng dân cư, người trực tiếp bảo vệ rừng, bảo đảm quản lý, sử dụng nguồn thu công khai, minh bạch, đúng quy định. Đây là giải pháp thiết thực vừa cải thiện đời sống người dân miền núi, vừa bảo vệ nguồn nước và môi trường sinh thái cho cả nước.

Đại biểu Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu, ĐBQH tỉnh phát biểu tại phiên thảo luận.

Gắn đầu tư giao thông với phát triển sản xuất, thu hút doanh nghiệp

Đề cập đến hạ tầng giao thông và điều kiện thu hút đầu tư, đại biểu Tạ Thị Yên cho rằng, mặc dù Nhà nước đã quan tâm đầu tư nhiều công trình giao thông quan trọng, song tại nhiều địa phương, tiềm năng phát triển nông nghiệp hàng hóa vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Doanh nghiệp còn khó khăn khi đầu tư vào bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm do chi phí vận chuyển cao, vùng nguyên liệu phân tán, thiếu cơ sở bảo quản, kho lạnh và dịch vụ logistics.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu nhấn mạnh, đầu tư hạ tầng giao thông cần gắn với nhu cầu phát triển sản xuất và khả năng thu hút doanh nghiệp. Đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục ưu tiên các công trình quan trọng đã có trong quy hoạch, nhất là các tuyến giao thông kết nối vùng nguyên liệu với cơ sở sơ chế, bảo quản, chế biến, cửa khẩu và thị trường tiêu thụ.

Cùng với đầu tư hạ tầng, đại biểu đề nghị thực hiện hiệu quả các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là các dự án chế biến, bảo quản nông sản và dịch vụ logistics tại địa bàn miền núi. Việc giải quyết đồng bộ những khâu này sẽ góp phần phát huy lợi thế của vùng, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Phát huy không gian phát triển mới, tăng cường liên kết vùng

Đại biểu Tạ Thị Yên nhận định việc sắp xếp các tỉnh, thành phố đã tạo thêm điều kiện kết nối vùng sản xuất với các trung tâm công nghiệp, đô thị và thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch sau sắp xếp, bảo đảm thống nhất với quy hoạch vùng và quy hoạch tổng thể quốc gia.

Đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo lựa chọn các dự án thực sự cần thiết, có hiệu quả kết nối và phù hợp với nguồn lực. Đối với vùng Trung du và miền núi phía Bắc, cần tiếp tục phát huy thế mạnh về nông nghiệp đặc sản, kinh tế rừng, dược liệu, công nghiệp chế biến và du lịch gắn với cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Đại biểu đề nghị tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách đã ban hành, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người sản xuất, qua đó bảo đảm người dân được hưởng lợi từ quá trình phát triển. Đồng thời, trong triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Chính phủ cần quan tâm đúng mức đến đặc thù, vai trò và lợi thế của từng vùng, xác định các nhiệm vụ ưu tiên phù hợp.

Theo đại biểu, phát triển kinh tế vùng Trung du và miền núi phía Bắc cần gắn chặt với bảo vệ rừng, giữ gìn nguồn nước, môi trường sinh thái và bảo đảm quốc phòng, an ninh, qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của đất nước.