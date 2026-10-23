ĐBQH tỉnh đề nghị khơi thông nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư công

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại phiên thảo luận.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên thảo luận. Tham gia tổ thảo luận có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ĐBQH tỉnh.

Rút ngắn thủ tục đầu tư công, phân bổ nguồn lực hợp lý

Phát biểu tại phiên thảo luận, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Tiến Dũng đề nghị rà soát tính liên thông giữa Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu và Luật Xây dựng, làm rõ việc sửa đổi các luật có giúp rút ngắn quy trình, thủ tục chuẩn bị dự án đầu tư công hay không.

Đại biểu đề nghị rà soát, rút ngắn thời gian bố trí vốn đối với các dự án đầu tư công, hiện quy định nhóm A là 6 năm, nhóm B là 4 năm và nhóm C là 3 năm. “Trong bối cảnh chúng ta đang khơi thông nguồn lực, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư nhân, thời gian bố trí vốn như vậy cần được xem xét, cân nhắc để rút ngắn hơn. Với dự án nhóm A, thời gian bố trí vốn đã kéo dài qua hai kỳ trung hạn, tức là hai nhiệm kỳ”, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu giải trình ý kiến của ĐBQH.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết, dự thảo hướng tới tích hợp quy trình lập, phân bổ vốn đầu tư phát triển và vốn chi thường xuyên, đồng thời đơn giản hóa thủ tục đầu tư công. Theo đó, các dự án nhóm C sẽ không phải thực hiện bước phê duyệt chủ trương đầu tư; các dự án nhóm A, nhóm B và dự án quan trọng quốc gia vẫn thực hiện nhưng sẽ được rà soát để đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ.

Về nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng yêu cầu giải ngân trong năm phân bổ có thể gây khó khăn cho địa phương do thời điểm xác định, phân bổ nguồn kinh phí không cố định. Vì vậy, cần nghiên cứu cho phép giải ngân trong thời hạn một năm kể từ ngày phân bổ; đồng thời đánh giá tính khả thi của quy định sử dụng nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại để thực hiện nhiệm vụ cấp bách tại dự thảo.

ĐBQH Vừ A Bằng phát biểu tại phiên thảo luận.

Góp ý về phân bổ ngân sách, đại biểu Vừ A Bằng đề nghị nghiên cứu tăng tỷ lệ điều tiết nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, diện tích đất rừng, đất trồng lúa lớn; trong đó, có thể xem xét phương án ngân sách địa phương hưởng 95%, ngân sách trung ương hưởng 5%. Đồng thời, cần nghiên cứu tỷ lệ điều tiết phù hợp đối với các đô thị lớn nhằm tạo thêm nguồn lực hỗ trợ địa phương khó khăn.

Bảo đảm ưu đãi thuế đúng đối tượng, đúng mục tiêu

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, đại biểu Tạ Thị Yên cơ bản tán thành việc sửa đổi, đồng thời đề nghị làm rõ đối tượng thụ hưởng, hiệu quả thực tế và khả năng kiểm soát chính sách. Về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, đại biểu đề nghị quy định rõ phạm vi thu nhập được miễn thuế ngay trong Luật; thu nhập từ hoạt động đầu tư tài chính, cho thuê tài sản hoặc kinh doanh độc lập với giáo dục cần được hạch toán riêng và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

ĐBQH Tạ Thị Yên phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Với chính sách miễn thuế đối với đơn vị cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đại biểu đề nghị đánh giá khả năng chuyển lợi ích từ ưu đãi thuế thành việc giảm chi phí hoặc nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh, người bệnh. Nếu tiếp tục áp dụng, cần xác định rõ doanh thu, thu nhập được ưu đãi thông qua hóa đơn điện tử và hạch toán riêng, đồng thời đánh giá hiệu quả sau một thời gian thực hiện, tránh phát sinh thêm thủ tục không cần thiết.

Về chính sách miễn thuế đối với đơn vị cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết Chính phủ đã rà soát tính khả thi và sẽ kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu, bảo đảm nhận diện, tách bạch doanh thu từ hoạt động này trong doanh nghiệp.

Hoàn thiện quy định chỉ định thầu, bảo đảm minh bạch

Góp ý về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị rà soát việc áp dụng cơ chế đặc thù trong lựa chọn nhà thầu đối với các công trình quan trọng, nhất là các dự án thuộc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng tình với đề xuất này, đại biểu Vừ A Bằng đề nghị bổ sung trường hợp chỉ định thầu sẽ tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư. Đại biểu đồng thời đề nghị rà soát, bổ sung các trường hợp, căn cứ chỉ định thầu theo Nghị định số 349/2026/NĐ-CP, trong đó có các gói thầu cấp bách phải thực hiện ngay để bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Giải trình ý kiến của ĐBQH trong tổ thảo luận, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết việc sửa đổi Luật Đấu thầu lần này tập trung làm rõ các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu. Thực tiễn cho thấy, quy định mở rộng quyền chủ động cho chủ đầu tư trong lựa chọn hình thức đấu thầu khiến một số địa phương còn lúng túng, chưa dám thực hiện. Vì vậy, cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn các trường hợp được chỉ định thầu, vừa tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện, vừa bảo đảm tính chặt chẽ.