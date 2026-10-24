ĐBQH tỉnh đề nghị hoàn thiện cơ chế tín chỉ các-bon, nâng cao hiệu quả quản lý môi trường

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại phiên thảo luận.

Đề nghị tháo gỡ vướng mắc về tín chỉ các-bon

Góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Tiến Dũng cho biết, dự thảo đã cắt giảm khoảng 90% đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và giấy phép môi trường, chuyển sang đăng ký môi trường hoặc miễn thủ tục. Đồng chí đề nghị tiếp tục rà soát mức độ cắt giảm, đồng thời làm rõ việc phân cấp, phân quyền nhằm đẩy nhanh quá trình giải quyết thủ tục, bảo đảm thực hiện nhanh chóng, thuận lợi

Liên quan đến quy định về thu gom, tái chế, đồng chí Trần Tiến Dũng cho biết, dự thảo bỏ hình thức nộp tiền đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm thu gom, tái chế thực chất; đồng thời bổ sung tiêu chí công nhận vật liệu tái chế và quy định về thị trường các-bon, trao đổi tín chỉ các-bon quốc tế. Đối với cơ chế trao đổi tín chỉ các-bon, đồng chí đề nghị làm rõ tính khả thi và phương thức tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các địa phương có rừng.

Tán thành với định hướng này, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lò Thị Luyến cho rằng cần hoàn thiện cơ chế để các địa phương có rừng tiếp cận thị trường tín chỉ các-bon. Theo đại biểu, dù có lợi thế về rừng, nhiều địa phương miền núi vẫn thiếu kinh phí kiểm kê, đánh giá trữ lượng rừng và xác định lượng tín chỉ các-bon. Vì vậy, đại biểu đề nghị Chính phủ sớm hoàn thiện quy định hướng dẫn thi hành, thống nhất tiêu chuẩn tạo tín chỉ, hệ thống đăng ký và kiểm chứng dữ liệu; làm rõ chủ thể có quyền bán và cơ chế chia sẻ lợi ích. Đồng thời, cần hỗ trợ chi phí đo đạc, thẩm định đối với các dự án quy mô nhỏ, tạo điều kiện để người dân có thu nhập và sống được với rừng.

Đại biểu Lò Thị Luyến, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại phiên thảo luận.

Tăng cường hậu kiểm, hoàn thiện quy định đánh giá tác động môi trường

Đại biểu Lò Thị Luyến khẳng định chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong quản lý môi trường là cần thiết, góp phần giảm chi phí tuân thủ và nâng cao trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, nếu cắt giảm tiền kiểm mà không tăng cường nhân lực, kinh phí, thiết bị quan trắc và phương tiện lấy mẫu thì có thể phát sinh khoảng trống trong quản lý, nhất là tại các tỉnh miền núi có địa bàn rộng, địa hình chia cắt. Vì vậy, đại biểu đề nghị việc giảm tiền kiểm phải đi đôi với nâng cao năng lực hậu kiểm; việc phân cấp cho cấp cơ sở phải gắn với bảo đảm nguồn lực, cán bộ chuyên môn và hướng dẫn nghiệp vụ.

Về quy định đối với cộng đồng dân cư, đại biểu đề nghị không giao Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định “tên gọi khác” mà dẫn chiếu chung theo pháp luật có liên quan, bảo đảm thống nhất về thẩm quyền và tên gọi. Đối với các dự án đầu tư trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đại biểu đề nghị làm rõ điều kiện áp dụng, bổ sung quy định về đăng ký môi trường để tránh bỏ sót việc quản lý chất thải của các dự án đầu tư thứ cấp, đồng thời bảo đảm bình đẳng trong áp dụng pháp luật.

Đối với trình tự, thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị làm rõ cách xử lý khi quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt không phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường hoặc kết quả thẩm định báo cáo ĐTM; xác định rõ trong trường hợp này phải điều chỉnh quy hoạch hay điều chỉnh báo cáo, tránh phát sinh thủ tục, kéo dài tiến độ đầu tư. Đại biểu cũng đề nghị rà soát, thống nhất quy định về thẩm quyền giữa dự thảo Luật và dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành. Theo đó, đối với những nhiệm vụ giao cho cơ quan thực hiện, cần sử dụng thuật ngữ "cơ quan có thẩm quyền" thay cho "người có thẩm quyền", nhằm xác định rõ trách nhiệm và bảo đảm thống nhất khi áp dụng.