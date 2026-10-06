ĐBQH tiếp xúc cử tri góp ý các dự án luật thuộc lĩnh vực nội vụ

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Hợp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan và một số xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa phát biểu đề dẫn tại hội nghị.

Phát biểu đề dẫn, đại biểu Lương Thị Hoa cho biết, các dự án luật được lấy ý kiến gồm: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động; Luật Lưu trữ; Luật Bình đẳng giới; Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đây là những dự án luật có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời tác động đến việc thực hiện quyền dân chủ, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, người lao động.

Việc sửa đổi các luật cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện quy định phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm phân cấp, phân quyền rõ ràng, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí đề nghị các đại biểu, cử tri tập trung phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành pháp luật; làm rõ những vấn đề về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan và tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Các ý kiến cần đi thẳng vào những quy định còn bất cập, phân tích nguyên nhân và đề xuất phương án sửa đổi cụ thể, bảo đảm các chính sách sau khi ban hành có tính khả thi và phù hợp thực tiễn.

Tại hội nghị, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu, cử tri đã tập trung trao đổi, góp ý nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý Nhà nước và đời sống của người dân, người lao động.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Đối với dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi), các ý kiến đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao trách nhiệm giải trình và hiệu quả giám sát của Nhân dân.

Trong đó, cần nghiên cứu quy định linh hoạt hơn về tổ chức Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tránh tăng đầu mối, nhân lực, kinh phí; làm rõ phương pháp xác định tỷ lệ ý kiến Nhân dân khi lấy ý kiến bằng nhiều hình thức. Việc thực hiện dân chủ trên nền tảng số cần khai thác, kết nối các hệ thống dùng chung, bảo đảm an toàn dữ liệu và quyền tham gia của người dân.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Đối với lĩnh vực lao động, việc làm và an toàn, vệ sinh lao động, cử tri đề nghị hoàn thiện quy định về kiểm tra liên ngành tại doanh nghiệp; làm rõ trách nhiệm điều tra tai nạn lao động trong trường hợp đơn vị tuyển dụng và đơn vị trực tiếp sử dụng lao động khác nhau; có quy định phù hợp về tổ chức bộ phận y tế tại doanh nghiệp. Đồng thời, cần tăng cường chia sẻ thông tin trong quản lý hoạt động dịch vụ việc làm, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Góp ý về lưu trữ và cải cách thủ tục hành chính, các đại biểu đề nghị hoàn thiện quy chuẩn đối với kho lưu trữ chuyên dụng, quan tâm chế độ đối với người trực tiếp làm công tác lưu trữ. Việc phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính cần đi đôi với hoàn thiện hệ thống thông tin, quy trình điện tử và kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm các thủ tục sau khi phân cấp được tiếp nhận, giải quyết thông suốt, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Một vấn đề được nhiều cử tri quan tâm là phân cấp, phân quyền trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các ý kiến cho rằng, việc chuyển giao nhiệm vụ cần gắn với nhân lực, chuyên môn, kinh phí, cơ sở vật chất và điều kiện thực hiện; đồng thời phân định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan, tránh chồng chéo hoặc chuyển nhiệm vụ nhưng chưa bảo đảm đầy đủ nguồn lực thực hiện.

Cử tri cũng đề nghị quá trình sửa đổi các luật cần đặc biệt quan tâm tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy định pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số và chia sẻ dữ liệu, qua đó giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục nhưng vẫn bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Đại biểu Cao Mạnh Linh tiếp thu, giải trình.

Phát biểu tiếp thu, giải trình, đại biểu Cao Mạnh Linh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến cụ thể, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời nhấn mạnh, các ý kiến từ thực tiễn là cơ sở quan trọng để Đoàn ĐBQH tỉnh nghiên cứu, xem xét toàn diện tính khả thi của các quy định, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và quyền, lợi ích của người dân, người lao động.

Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị để phản ánh tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời làm cơ sở để các ĐBQH trong Đoàn ĐBQH tỉnh nghiên cứu, tham gia thảo luận, đóng góp hoàn thiện các dự án luật tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.