ĐBQH Nguyễn Văn Thân: Cần cơ chế cụ thể để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn

Chiều 29/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm là cơ chế giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và thụ hưởng chính sách hỗ trợ.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân (Đoàn ĐBQH TP HCM) phát biểu tại hội trường.

Góp ý về Điều 8 của dự thảo Luật, đại biểu Nguyễn Văn Thân (Đoàn ĐBQH TP HCM) đánh giá cao định hướng mở rộng khả năng cấp tín dụng dựa trên phương án kinh doanh, doanh thu, dòng tiền và dữ liệu giao dịch, đồng thời đa dạng hóa tài sản bảo đảm, phát triển hạ tầng thông tin tín dụng. Theo đại biểu, đây là cách tiếp cận phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tuy nhiên, đại biểu nhận định các quy định tại Điều 8 hiện chủ yếu mang tính nguyên tắc, định hướng và khuyến khích. Trong khi đó, để doanh nghiệp thực sự tiếp cận được nguồn vốn, cần có cơ chế thực hiện rõ ràng, từ trách nhiệm của tổ chức tín dụng đến tiêu chí đánh giá hồ sơ và phương thức tiếp cận vốn.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra bổ sung quy định giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết Điều 8. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì tham mưu, tổ chức thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực tín dụng, thông tin tín dụng và các mô hình tài chính thuộc thẩm quyền.

Theo đại biểu, việc cụ thể hóa trách nhiệm và phương thức triển khai sẽ tạo cơ sở để thực hiện, theo dõi và giám sát chính sách, qua đó giúp chủ trương mở rộng tín dụng phát huy hiệu quả trên thực tế.

Hoàn thiện cơ chế để chính sách hỗ trợ đến đúng doanh nghiệp

Cùng quan tâm đến khả năng tiếp cận chính sách, đại biểu Phan Thị Thùy Linh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, cho rằng hiệu quả của Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ nằm ở số lượng chính sách hỗ trợ được ban hành, mà còn ở số doanh nghiệp thực sự được hưởng lợi, có thể đứng vững và phát triển.

Đại biểu dẫn báo cáo tổng kết của Bộ Tài chính cho biết, trong khảo sát gần 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chỉ khoảng 9% phản hồi đã tiếp cận, thụ hưởng chính sách hỗ trợ. Thực tế này cho thấy cần cải thiện phương thức tổ chức thực hiện, bởi nếu thiếu kênh dẫn khả thi, những doanh nghiệp cần hỗ trợ nhất có thể lại gặp nhiều khó khăn nhất khi tiếp cận chính sách.

Từ đó, đại biểu đề nghị hoàn thiện quy định về cơ chế đặt hàng các tổ chức đại diện doanh nghiệp đủ năng lực, trong đó có tổ chức đại diện doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Việc lựa chọn cần bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định và thanh toán gắn với kết quả nghiệm thu.

Đại biểu cũng kiến nghị quy định rõ cơ chế triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ kéo dài nhiều năm, xác định thời gian thực hiện, kinh phí toàn giai đoạn, các mốc kết quả và đầu mối chịu trách nhiệm. Việc bố trí kinh phí hằng năm, nghiệm thu và điều chỉnh hoặc dừng hỗ trợ cần gắn với kết quả thực hiện.

Ở góc độ bảo đảm tính liên tục của chính sách vốn, đại biểu Trần Đức Thuận, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, đề nghị làm rõ phương án chuyển tiếp khi rà soát, sáp nhập hoặc giải thể Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương. Các hợp đồng cho vay, cam kết bảo lãnh và hồ sơ đang giải quyết cần được xử lý rõ ràng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, tránh gián đoạn hỗ trợ.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu.

Trong khi đó, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý và kỹ thuật đối với việc định giá, đăng ký, xử lý tài sản bảo đảm, nhất là tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ và các khoản phải thu. Đồng thời, cần có cơ chế xác thực, kết nối và chia sẻ dữ liệu để tổ chức tín dụng đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

Đại biểu lưu ý việc mở rộng phương thức cấp vốn cần đi đôi với phân định trách nhiệm của các chủ thể cung ứng vốn, bảo đảm quyền tự chủ trong quyết định cấp tín dụng và an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng.

Theo báo cáo tóm tắt thẩm tra, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cũng cho rằng tính khả thi của một số cơ chế tại Điều 8 còn phụ thuộc vào khuôn khổ pháp luật, hạ tầng định giá, đăng ký, xử lý tài sản bảo đảm và cơ chế khai thác, chia sẻ dữ liệu.

Cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát để các hình thức cấp vốn, biện pháp bảo đảm và việc chia sẻ dữ liệu được thực hiện thống nhất, khả thi. Đây là những điều kiện cần thiết để chính sách mở rộng tiếp cận vốn không chỉ dừng ở quy định khuyến khích, mà có thể triển khai hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.