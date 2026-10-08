ĐBQH Nguyễn Khánh Ngọc: Tiếp tục lắng nghe, chuyển tải nguyện vọng của cử tri Đà Nẵng đến Quốc hội

121 kiến nghị của cử tri đều có kết quả trả lời

Chiều 8/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, tại xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng.

Các đại biểu Quốc hội tham gia buổi tiếp xúc cử tri gồm ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Phan Thị Thúy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

ĐBQH Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, dành nhiều thời gian thông tin về việc tiếp nhận, chuyển và theo dõi giải quyết kiến nghị của cử tri Đà Nẵng.

Sau kỳ họp thứ nhất, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các địa phương tổ chức 16 hội nghị tiếp xúc cử tri, thu hút 2.650 người tham dự.

Qua các hội nghị, Đoàn tổng hợp 121 ý kiến, kiến nghị gửi đến các cơ quan Trung ương và thành phố. Đến nay, toàn bộ 121 kiến nghị đều có kết quả trả lời.

Đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc thông tin, tại buổi tiếp xúc lần này, Đoàn chuẩn bị các tập tài liệu tổng hợp kết quả trả lời của bộ, ngành Trung ương và cơ quan chức năng thành phố để cử tri nắm bắt.

Nhiều nội dung được người dân phản ánh liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chế độ, chính sách và những khó khăn phát sinh trong đời sống.

Bên cạnh việc tổng hợp kiến nghị qua các hội nghị, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chú trọng.

Trong thời gian từ ngày 1/5 đến 30/9/2026, Đoàn tiếp nhận 155 đơn thư. Các đơn được phân loại, xử lý và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc thông tin những nội dung quan trọng dự kiến được Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ hai, khóa XVI.

Đối với 49 đơn đã chuyển cơ quan chức năng giải quyết, Đoàn nhận được 32 văn bản trả lời, đạt khoảng 65%. Những trường hợp còn lại tiếp tục được theo dõi, đôn đốc để có kết quả phản hồi.

Ông Ngọc nhấn mạnh, tiếp xúc cử tri là kênh quan trọng để đại biểu Quốc hội nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của người dân, đặc biệt là các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sự phát triển của địa phương.

Vì vậy, ông đề nghị cử tri tiếp tục phản ánh những bất cập trong thực hiện chính sách, những vấn đề chưa được tháo gỡ để Đoàn tiếp thu, tổng hợp đầy đủ và chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm.

Giám sát những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân

Ngoài việc theo dõi giải quyết kiến nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tập trung hoạt động giám sát đối với những vấn đề có tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

Một trong những nội dung được ông Nguyễn Khánh Ngọc đề cập là giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tham dự buổi tiếp xúc cử tri xã Duy Nghĩa chiều 8/10.

Đây là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt. Việc quản lý, vận hành các hồ chứa có liên quan đến đời sống và sự an toàn của người dân ở những địa bàn chịu tác động.

Cùng với hoạt động giám sát này, Đoàn phối hợp bốn đoàn khảo sát của các ủy ban Quốc hội làm việc tại địa phương, đồng thời tổ chức lấy ý kiến người dân đối với những dự án luật trình Quốc hội xem xét.

Tại kỳ họp không thường lệ diễn ra trong tháng 8/2026, các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đà Nẵng tham gia 86 lượt phát biểu, gồm 21 lượt tại hội trường và 65 lượt tại tổ.

Các ý kiến tập trung vào hoàn thiện chính sách, pháp luật, tháo gỡ vướng mắc và những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Hai mươi phần quà được ông Nguyễn Khánh Ngọc trao tặng các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Duy Nghĩa.

Thông tin về kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, ông Ngọc cho biết kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 20/11/2026, với khoảng 29 ngày làm việc.

Quốc hội dự kiến xem xét, cho ý kiến và thông qua gần 45 dự án luật, nghị quyết có nội dung quy phạm pháp luật. Nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến người dân như đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, thực hiện dân chủ ở cơ sở và xử lý vi phạm hành chính.

Những phần quà không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên, khích lệ các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Duy Nghĩa tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Đáng chú ý, Quốc hội dự kiến xem xét nghị quyết thí điểm cơ chế thu hồi tài sản liên quan đến tội phạm mà không thông qua thủ tục kết tội.

Ông Ngọc đánh giá đây là vấn đề mới trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế, tham nhũng.

Quốc hội cũng dành hai ngày rưỡi để chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri, đại biểu quan tâm.

Dịp này, ông Nguyễn Khánh Ngọc trao tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Duy Nghĩa.