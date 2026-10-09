ĐBQH Nguyễn Khánh Ngọc lý giải việc người dân phải nộp nhiều giấy tờ khi làm thủ tục

Hướng tới không yêu cầu người dân cung cấp lại giấy tờ đã có dữ liệu

Sáng 9/10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Việt An trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tham dự có ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Phan Thị Thúy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh việc giải quyết một số thủ tục liên quan đến đất đai, nhà cửa, thuế và chế độ chính sách còn yêu cầu nhiều loại giấy tờ. Trong đó, có trường hợp người dân phải bổ sung giấy khai sinh để hoàn thiện hồ sơ.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, trao đổi về những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính mà cử tri phản ánh.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, giải thích, quy định pháp luật có thể thay đổi qua từng thời kỳ. Thủ tục được giải quyết ở thời điểm nào thì áp dụng quy định có hiệu lực tại thời điểm đó. Vì vậy, cùng một loại thủ tục nhưng yêu cầu về hồ sơ, giấy tờ có thể khác nhau.

Đối với trường hợp người dân chưa có giấy khai sinh, ông Ngọc nhấn mạnh trách nhiệm của cán bộ tư pháp, hộ tịch cấp xã trong việc hướng dẫn đăng ký theo quy định, giúp người dân có đủ giấy tờ để giải quyết công việc.

Tuy nhiên, việc phải cung cấp nhiều giấy tờ khi làm thủ tục hành chính là vấn đề cần được khắc phục.

Ông Ngọc thông tin, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đang đẩy mạnh việc cắt giảm giấy tờ, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hộ tịch và dữ liệu chuyên ngành được xây dựng, kết nối để cơ quan nhà nước có thể khai thác, sử dụng thông tin đã được quản lý.

Mục tiêu là những giấy tờ, thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước thì người dân không phải cung cấp lại khi thực hiện thủ tục hành chính.

Dù vậy, việc kết nối dữ liệu giữa các bộ, ngành và cơ quan hiện chưa đồng bộ. Một số thông tin còn thiếu hoặc chưa được cập nhật đầy đủ, khiến người dân vẫn phải xuất trình giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ.

Ông Ngọc đề nghị người dân thực hiện các yêu cầu theo quy định hiện hành. Cùng với đó, cơ quan chức năng phải có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ người dân bổ sung giấy tờ còn thiếu, bảo đảm việc giải quyết thủ tục đúng quy định.

Thù lao cán bộ hội cấp xã sẽ được giải quyết thế nào?

Bên cạnh thủ tục hành chính, chế độ thù lao đối với người làm công tác hội ở cấp xã cũng được cử tri Việt An quan tâm.

Cử tri đặt vấn đề ngân sách có bảo đảm kinh phí cho những cán bộ đã nghỉ hưu nhưng tiếp tục tham gia công tác hội ở cơ sở hay không. Đối với người đang trong độ tuổi lao động tham gia các tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, chế độ hỗ trợ sẽ được thực hiện như thế nào?

Ông Nguyễn Khánh Ngọc giải đáp kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách đối với người làm công tác hội cấp xã.

Trả lời kiến nghị, ông Nguyễn Khánh Ngọc nhìn nhận các tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đảm nhận nhiều công việc tại địa phương. Tuy nhiên, những quy định về tổ chức, hoạt động và chế độ chính sách hiện nay chưa bao quát đầy đủ thực tế, nhất là ở cấp xã, dẫn đến khó khăn khi thực hiện.

Ông Ngọc đề cập Kết luận 230-KL/TW ngày 05/01/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc sắp xếp các hội quần chúng, trong đó thống nhất danh mục 29 tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương. Việc xác định các tổ chức hội tại địa phương có thể căn cứ danh mục tương ứng và điều kiện thực tế.

Cùng với đó, Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, ban hành ngày 20/7/2026, đặt ra yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng theo hướng tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm và từng bước tinh giản biên chế.

Một điểm đáng chú ý là phương thức Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức hội sẽ thay đổi.

Thay vì chủ yếu dựa vào việc bố trí biên chế, chính sách được định hướng chuyển sang giao nhiệm vụ và hỗ trợ kinh phí căn cứ kết quả thực hiện công việc.

Điều này cũng đặt ra yêu cầu thay đổi cách tổ chức hoạt động của các hội ở cơ sở. Kinh phí hỗ trợ sẽ gắn với nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện, thay vì chỉ căn cứ vào số lượng người tham gia công tác hội.

Ông Ngọc thông tin các quy định liên quan đang được nghiên cứu, sửa đổi để cụ thể hóa định hướng mới. Bản thân ông cũng tham gia quá trình xây dựng, sửa đổi những quy định về tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Việt An sáng 9/10, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, trao tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhằm động viên, chia sẻ và hỗ trợ người dân trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc trao tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Việt An.