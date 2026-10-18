ĐBQH: Người dân đồng tình, phấn khởi với chính sách miễn học phí, khám sức khỏe định kỳ mỗi năm

Tại phiên thảo luận Tổ về tình hình kinh tế - xã hội sáng 18/10, các ĐBQH ghi nhận sự đồng tình, phấn khởi của cử tri trước những chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời nêu những khó khăn trong triển khai sổ sức khỏe điện tử và quản lý dữ liệu y tế tại tuyến cơ sở.

Cử tri đánh giá cao các chính sách an sinh xã hội

ĐBQH Tạ Văn Hạ (Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng) cho biết, qua tiếp xúc cử tri, ông ghi nhận người dân phấn khởi, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2026.

Theo đại biểu Tạ Văn Hạ, một trong những nội dung được cử tri quan tâm là các chính sách an sinh xã hội thiết thực, trực tiếp tác động đến đời sống người dân. Trong đó, chính sách miễn học phí cho học sinh phổ thông, các chính sách chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm mỗi người được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm nhận được sự đồng tình, phấn khởi.

ĐBQH Tạ Văn Hạ - Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Xuân Quý

Bên cạnh đó, chủ trương xây dựng trường học tại khu vực biên giới và tập trung phát triển nhà ở xã hội cũng được người dân quan tâm, đánh giá tích cực. Đây là những chính sách gắn với nhu cầu thiết yếu của người dân, từ điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe đến chỗ ở, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đại biểu cho rằng, việc triển khai các chính sách chăm lo đời sống nhân dân là một trong những nội dung được cử tri ghi nhận khi đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đặc biệt, qua tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng, đại biểu cho biết người dân đánh giá cao tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn tại địa phương. Theo đại biểu, những chuyển biến này có thể cảm nhận rõ qua từng ngõ phố, đường làng và khu dân cư.

Đại biểu nhấn mạnh cần ghi nhận những kết quả đạt được trong bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.

Gỡ khó triển khai sổ sức khỏe điện tử tại miền núi

ĐBQH Nguyễn Thị Mai Thoa (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) cho biết, việc triển khai Sổ sức khỏe điện tử tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn do hệ thống máy tính cũ, cấu hình thấp, đường truyền internet không ổn định.

Trong khi đó, cán bộ y tế tuyến xã vừa thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh, phòng bệnh, vừa phải nhập liệu thủ công. Nhiều cán bộ chưa được tập huấn chuyên sâu về công nghệ thông tin và quản trị dữ liệu.

ĐBQH Nguyễn Thị Mai Thoa (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng). Ảnh: Lâm Hiển

Bên cạnh đó, tại nhiều địa phương, kể cả các thành phố lớn, việc quản lý liên tục người bệnh không lây nhiễm giữa các cơ sở khám, chữa bệnh, trung tâm y tế khu vực và trạm y tế theo nơi cư trú chưa đồng bộ.

Danh sách, thông tin chuyển giao người bệnh còn thiếu, dữ liệu phân tán giữa các cơ sở và hệ thống thông tin. Cơ chế chuyển giao, tiếp nhận, phản hồi thông tin cũng như trách nhiệm theo dõi, quản lý người bệnh sau chuyển giao chưa được thống nhất.

Những bất cập này gây khó khăn trong việc xác định chính xác số người bệnh đang được quản lý, số ca phát hiện mới, số người đang điều trị và kết quả kiểm soát bệnh. Qua đó, ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch, tổ chức can thiệp và quản lý người bệnh lâu dài tại cộng đồng.

Ngoài ra, các hệ thống thông tin phục vụ giám sát bệnh truyền nhiễm, quản lý chất lượng nước sạch, sức khỏe môi trường và y tế trường học chưa được kết nối, chia sẻ đầy đủ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

Việc cập nhật, tổng hợp và báo cáo thông tin qua nhiều hệ thống, nhiều đầu mối khiến dữ liệu phải được tổng hợp, đối chiếu nhiều lần, làm tăng thời gian xử lý, hạn chế hiệu quả khai thác và phân tích dữ liệu phục vụ công tác giám sát, quản lý y tế.

Trước xu hướng già hóa dân số, ĐBQH Nguyễn Thị Mai Thoa đề nghị phát triển mạng lưới chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật tại cộng đồng, mở rộng các mô hình chăm sóc dài hạn, phục hồi chức năng và hỗ trợ hòa nhập xã hội. Cùng với đó, cần đánh giá đầy đủ khả năng tiếp cận thực tế của người khuyết tật đối với y tế, giáo dục, việc làm và các dịch vụ cơ bản, đồng thời bảo đảm người có công được thụ hưởng đầy đủ các chế độ chính sách.