ĐBQH Lê Thị Thúy Sen: Giáo dục tài chính giúp trẻ sống có trách nhiệm hơn

Cuốn truyện tranh “Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền” của ĐBQH Lê Thị Thúy Sen (đứng giữa) vừa được Nhà xuất bản Kim Đồng tái bản với nhiều nội dung cập nhật, bổ sung.

Cuốn truyện tranh “Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền” của tác giả Lê Thị Thúy Sen, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, vừa được Nhà xuất bản Kim Đồng tái bản với nhiều nội dung cập nhật, bổ sung.

Đây là một trong hai cuốn sách giành hai Giải thưởng Sách quốc gia năm 2025, gồm Giải B và Giải Sách được bạn đọc yêu thích. Sau hơn hai năm ra mắt, sách đã phát hành 38.000 bản, thuộc nhóm có lượng phát hành lớn của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Cuối tuần qua, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với Công ty CP Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh (FAHASA) tổ chức chương trình giao lưu giữa tác giả với học sinh, phụ huynh tại TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình giao lưu giữa tác giả Lê Thị Thúy Sen với học sinh, phụ huynh tại TP. Hồ Chí Minh

Trong lần tái bản này, sách được chia thành hai tập, chỉnh lý, cập nhật nội dung và bổ sung hai câu chuyện về vàng và thuế - những vấn đề tài chính đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Nội dung sách cung cấp những kiến thức cơ bản về tiền và tài chính, từ lịch sử, giá trị kinh tế - xã hội của tiền; phân biệt tiền pháp định, tiền kỹ thuật số, tiền điện tử, tiền mã hóa, tiền ảo; quy định về sử dụng nội tệ, ngoại tệ, vàng đến các khái niệm lạm phát, giảm phát, lãi suất, tín dụng và tỷ giá.

Các kiến thức về đầu tư như chứng khoán, trái phiếu, bảo hiểm, chứng chỉ quỹ, chứng chỉ tiền gửi; kỹ năng sử dụng dịch vụ ngân hàng như gửi tiết kiệm, vay vốn, thanh toán và phòng tránh rủi ro tài chính cũng được chuyển tải qua các câu chuyện.

Thay vì diễn giải bằng những khái niệm kinh tế, tài chính khô cứng, tác giả xây dựng 30 câu chuyện xoay quanh cậu bé Tín Dụng, với những tình huống xảy ra trong gia đình, nhà trường và xã hội. Hàng trăm câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ cùng các yếu tố văn hóa, lịch sử được lồng ghép nhằm giúp trẻ tiếp cận kiến thức tài chính gần gũi hơn.

Thông qua những câu chuyện về thành công, thất bại và cách ứng xử với tiền, tác giả đồng thời chuyển tải các bài học về lòng nhân ái, biết ơn, tinh thần trách nhiệm, yêu lao động, vượt khó và tình yêu quê hương, đất nước.

Sách được họa sĩ Thăng Fly thể hiện dưới dạng truyện tranh nhằm giúp những khái niệm tài chính trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và có thể vận dụng vào cuộc sống.

Kiến thức trong sách được thiết kế theo hình “xoáy trôn ốc”, từ dễ đến khó để trẻ từng bước hình thành tư duy tài chính

Theo tác giả - ĐBQH Lê Thị Thúy Sen, kiến thức trong sách được thiết kế theo hình “xoáy trôn ốc”, từ dễ đến khó để trẻ từng bước hình thành tư duy tài chính. Khi còn nhỏ, trẻ có thể học tiết kiệm từ những việc gần gũi như tiết kiệm điện, nước, thời gian và chi tiêu hợp lý. Khi lớn hơn, kiến thức được mở rộng sang tiền gửi tiết kiệm, hoạt động ngân hàng, lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay và những rủi ro cần tránh.

“Giáo dục tài chính không còn chỉ là dạy trẻ biết tiết kiệm hay chi tiêu hợp lý”, ĐBQH Lê Thị Thúy Sen cho biết. Theo bà, trẻ cần được giúp hiểu giá trị của lao động, nhận diện rủi ro, bảo vệ thông tin cá nhân, sử dụng công cụ thanh toán số an toàn và chịu trách nhiệm với các quyết định tài chính của mình.

Cô Trần Huyền My, giáo viên Trường THCS Thanh Trì, Hà Nội, cho rằng trang bị kiến thức kinh tế, tài chính cho trẻ là cần thiết. Thiếu kiến thức có thể khiến các em đối mặt với những rủi ro trong cuộc sống. Ngược lại, hiểu biết về tài chính có thể giúp trẻ phòng tránh tín dụng đen, chi tiêu quá mức, lừa đảo trực tuyến hay những chiêu trò “việc nhẹ lương cao”.

TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, đánh giá “Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền” là sách thường thức về tài chính, ngân hàng dành cho trẻ em và gia đình, với cách tiếp cận sáng tạo. Ông cho rằng giáo dục tài chính cho trẻ có thể góp phần xây dựng cuộc sống an lành, thịnh vượng hơn cho cộng đồng.

Toàn cảnh chương trình giao lưu

Chuyên gia tài chính quốc tế Peter Verhoeven, Chủ tịch Prometheus Asia Sdn. Bhd., cũng đánh giá cách thể hiện của cuốn sách giúp độc giả, nhất là người trẻ, dễ tiếp cận hơn với thế giới tiền tệ, tài chính và ủng hộ việc đẩy mạnh giáo dục tài chính.

Theo tác giả, mục tiêu cuối cùng của giáo dục tài chính không phải để trẻ chỉ biết về tiền, mà hình thành tư duy và hành vi đúng đắn từ sớm.

“Tôi mong muốn các em có tư duy, kiến thức về tài chính để chăm ngoan hơn, yêu lao động hơn và sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Từ nhỏ các em gieo những “hạt mầm” bài học về tài chính, khi lớn lên các em sẽ có tri thức, hiểu biết để có quyết định, hành vi tài chính đúng đắn. Điều đó sẽ tốt hơn cho cuộc sống và gia đình của các em, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh và thịnh vượng", ĐBQH Lê Thị Thúy Sen chia sẻ.