Chủ trì và điều hành hội nghị có các đại biểu Quốc hội: bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh; ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) và ông Dương Minh Tuấn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh, Tổ đại biểu số 5 tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI tại trụ sở Đảng ủy xã Long Điền.

Đại biểu Quốc hội Lê Ngọc Sơn báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu Quốc hội Võ Ngọc Thanh Trúc thông tin về hoạt động của Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe Đại biểu Quốc hội Lê Ngọc Sơn báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Quốc hội Võ Ngọc Thanh Trúc thông tin về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh, cử tri tại các điểm cầu đã nêu nhiều vấn đề gắn với sản xuất và đời sống ở địa phương.

Cử tri tại các điểm cầu đã nêu nhiều vấn đề gắn với sản xuất và đời sống ở địa phương.

Phản ánh từ thực tế sản xuất tại địa phương, cử tri Trần Thanh Quan (ấp An Ngãi, xã Long Điền) cho biết dù xã có diện tích trồng lúa lớn nhưng nhiều hộ dân hiện không còn mặn mà với ruộng đồng. Tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa” kéo dài khiến thu nhập của bà con luôn bấp bênh. Trước thực tế này, cử tri kiến nghị Quốc hội sớm có những giải pháp căn cơ nhằm ổn định đầu ra và giá lúa, giúp người nông dân yên tâm bám trụ với sản xuất.

Về an sinh xã hội, cử tri đề nghị xem xét mở rộng diện thụ hưởng chính sách dành cho người cao tuổi tại địa phương, hạ ngưỡng tuổi từ 75 tuổi xuống 70 tuổi. Các ý kiến khác tập trung vào chế độ chi trả bảo hiểm y tế, chính sách bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp.

Đất đai là nội dung được cử tri ở các điểm cầu quan tâm. Những vướng mắc trong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, điều kiện tách thửa và việc thu, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp... được cử tri nêu ra tại hội nghị.

Đại biểu Quốc hội Dương Minh Tuấn ghi nhận và trao đổi, làm rõ với cử tri về các vấn đề được nêu tại hội nghị.

Bên cạnh các kiến nghị dân sinh, cử tri quan tâm đến những quy định mới trong các luật vừa được Quốc hội thông qua, nhất là các nội dung liên quan đến xử lý tội phạm tham nhũng, tội phạm về ma túy và hành vi sản xuất thuốc giả...

Thay mặt Tổ đại biểu, Đại biểu Quốc hội Dương Minh Tuấn ghi nhận và trao đổi, làm rõ với cử tri về các vấn đề được nêu tại hội nghị. Đồng thời, hội nghị sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và thông tin kết quả đến cử tri trong thời gian sớm nhất.