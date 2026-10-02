ĐBQH Lê Ngọc Sơn tham gia tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Điều hành Hội nghị có ĐBQH Võ Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; ĐBQH Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh; ĐBQH Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM).

Các ĐBQH điều hành Hội nghị.

Tại hội nghị, ĐBQH Lê Ngọc Sơn thông tin nhanh đến cử tri về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; dự kiến nội dung Kỳ họp thứ hai và hoạt động của Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh từ sau Kỳ họp thứ nhất đến nay.

Theo ĐBQH Lê Ngọc Sơn, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ ngày 3/8 đến ngày 24/8/2026, trong 17 ngày làm việc. Với tinh thần đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương và tập trung cao độ, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp và tạo thêm nguồn lực cho phát triển.

ĐBQH Lê Ngọc Sơn thông tin nhanh đến cử tri về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Một trong những nội dung được ĐBQH Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh là việc Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị. Đây là bước tiến quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý, mở rộng không gian, đồng thời huy động thêm các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong quá trình thảo luận, các ĐBQH đã đóng góp 2.680 ý kiến tại tổ và 535 ý kiến tại hội trường. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề thực tiễn, từ cơ sở, qua đó góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách được Quốc hội xem xét, quyết định.

Về Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, ĐBQH Lê Ngọc Sơn cho biết, theo dự kiến, kỳ họp sẽ khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 20/11/2026 tại Nhà Quốc hội, Hà Nội. Kỳ họp dự kiến làm việc trong 28 ngày, trong đó có một số ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua khoảng 20 dự án luật cùng nhiều nghị quyết và nội dung quan trọng. Trong đó có các vấn đề liên quan đến Bộ luật Hình sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Ngân sách Nhà nước và nhiều dự án luật khác, nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội dự kiến xem xét các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn cùng một số vấn đề quan trọng khác.

Thông tin về hoạt động của Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh, ĐBQH Lê Ngọc Sơn cho biết, từ sau Kỳ họp thứ nhất đến nay, Đoàn đã tập trung chuẩn bị các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ hai, tổ chức 15 cuộc lấy ý kiến đối với 34 dự án; phối hợp với các cơ quan chức năng lấy ý kiến về những nội dung thuộc lĩnh vực dự kiến được Quốc hội xem xét tại kỳ họp.

ĐBQH Võ Ngọc Thanh Trúc thông báo trả lời kiến nghị cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đoàn cũng tổ chức các cuộc khảo sát giải quyết kiến nghị của cử tri về nhân lực y tế, cơ chế chính sách đối với chính quyền địa phương, chính sách phát triển nhà ở, việc thực hiện pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản và nhà ở.

Cùng với đó, Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các cấp tổ chức hai đợt tiếp xúc cử tri, với 143 cuộc tiếp xúc trước và sau kỳ họp; đồng thời tiến hành 23 cuộc khảo sát, qua đó ghi nhận các ý kiến, kiến nghị từ cơ sở.

Tại hội nghị, các cử tri đã trao đổi, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, trong đó tập trung vào đất đai, an sinh xã hội, việc làm, môi trường và một số vấn đề phát triển tại địa phương.

Các cử tri tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh cùng đại diện các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương ghi nhận, tiếp thu, trao đổi và làm rõ. Những vấn đề thuộc thẩm quyền được xem xét, xử lý; các kiến nghị cần tổng hợp, giải quyết ở cấp cao hơn sẽ được Đoàn ĐBQH tiếp thu, chuyển đến cơ quan chức năng theo quy định.