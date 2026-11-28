Sáng 28/11/2026, tại trụ sở UBND xã Bàu Lâm, Tổ đại biểu số 5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 7 điểm cầu tại các xã Xuyên Mộc, Bình Châu, Bình Giã, Hòa Hiệp, Xuân Sơn, Hòa Hội và Hồ Tràm.

Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI tại trụ sở UBND xã Bàu Lâm, Tổ đại biểu số 5.

Điều hành hội nghị có các ĐBQH: Võ Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh; Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM); Dương Minh Tuấn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội.

Thông tin đến cử tri về kết quả Kỳ họp thứ hai, ĐBQH Lê Ngọc Sơn cho biết, các ĐBQH đã đóng góp khoảng 6.200 lượt ý kiến tại các phiên thảo luận tổ và hội trường. Quốc hội đã thông qua 38 luật, 18 nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác. Đây cũng là kỳ họp diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XVI.

ĐBQH Lê Ngọc Sơn phát biểu tại hội nghị.

Quốc hội đã dành khoảng 80% thời gian kỳ họp để xem xét, ban hành mới và sửa đổi toàn diện 22 luật, bộ luật nền tảng; thông qua 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 38 luật hiện hành và 3 nghị quyết quy phạm pháp luật quy định cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù nhằm tháo gỡ dứt điểm các "điểm nghẽn" thể chế, tạo động lực phát triển mới.

Về hoạt động của Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh, đại biểu Lê Ngọc Sơn cho biết, các thành viên trong Đoàn đã tham gia đầy đủ các phiên họp, với 80 lượt phát biểu, chất vấn trực tiếp tại hội trường, 214 lượt phát biểu tại tổ và 22 lượt góp ý, chất vấn bằng văn bản.

Từ thực tế địa phương, cử tri các xã nêu ý kiến về chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, công tác bổ nhiệm và giám sát cán bộ. Cử tri cũng đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc chi trả bảo hiểm y tế, điều kiện tách thửa đất, công tác phòng cháy, chữa cháy và tình trạng lừa đảo trên mạng xã hội.

Cử tri các xã đóng góp ý kiến tại hội nghị

Trước ý kiến của cử tri Nguyễn Thanh Sửu (ấp 3B, xã Bàu Lâm) về giá điện, xăng dầu và công tác bình ổn giá, ĐBQH Lê Ngọc Sơn trao đổi cụ thể về mặt hàng xăng dầu. Khi xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng đến nguồn cung dầu thô và đẩy giá nhiên liệu thế giới lên cao, Quốc hội, Chính phủ đã kịp thời điều chỉnh chính sách thuế để giảm áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Theo tính toán ông chia sẻ tại hội nghị, nhờ giảm thuế, giá xăng dầu trong nước thấp hơn khoảng 6.000-7.000 đồng/lít so với mức giá nếu giữ nguyên thuế.

Cử tri Nguyễn Thanh Sửu (ấp 3B, xã Bàu Lâm) phát biểu ý kiến về giá điện, xăng dầu và công tác bình ổn giá

Đại biểu Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh, muốn bình ổn giá xăng dầu, trước hết phải bảo đảm đủ nguồn cung. Hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn đáp ứng khoảng 70% nhu cầu xăng dầu trong nước. Vì vậy, việc bảo đảm nguồn dầu thô để hai nhà máy duy trì sản xuất có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi tuyến vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng.

ĐBQH Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh muốn bình ổn giá xăng dầu trước hết phải bảo đảm đủ nguồn cung.

Về phía PETROVIETNAM, đại biểu cho biết sản lượng khai thác dầu trong nước của Tập đoàn năm 2026 tăng khoảng 10%, góp phần bổ sung nguyên liệu cho hoạt động lọc dầu. Cùng với việc gia tăng khai thác trong nước, PETROVIETNAM đã chủ động tìm thêm nguồn dầu thô ngoài khu vực Trung Đông cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, với sự hỗ trợ của các kênh ngoại giao. Những nỗ lực này góp phần duy trì nguồn cung xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân trong thời gian thị trường thế giới biến động.

Tại hội nghị, các ĐBQH, đại diện các sở, ban, ngành thành phố và chính quyền các xã đã trao đổi, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm. Một số ý kiến, kiến nghị tiếp tục được xem xét, tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.