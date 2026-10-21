ĐBQH kiến nghị tăng cường giám sát, ngăn nguy cơ xâm hại trẻ em

Hoàn thiện quy định, tăng cường giám sát cơ sở bảo vệ trẻ em

Góp ý dự thảo Luật Trẻ em, đại biểu Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, đề nghị bổ sung yêu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan, trong đó có quy chuẩn về an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu tại điểm b khoản 1 Điều 58, nhằm bảo vệ trẻ em khi sử dụng các dịch vụ số.

Với quy định về chuyển giao trẻ em tại điểm c khoản 1 Điều 58, đại biểu đề nghị mở rộng đối tượng tiếp nhận, không chỉ giữa các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em mà còn bao gồm cơ quan có thẩm quyền, cơ sở y tế và gia đình. Điều này nhằm đáp ứng những tình huống khẩn cấp như trẻ bị thương tích, bị xâm hại tình dục, cần được chuyển giao kịp thời để bảo đảm an toàn.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ Lê Thị Thanh Lam phát biểu. Ảnh: Media Quốc hội

Đối với Điều 68, đại biểu kiến nghị rút ngắn thời hạn rà soát danh sách tại các cơ sở trợ giúp xã hội xuống 3 tháng/lần; có thể áp dụng chu kỳ 3 tháng đối với trẻ mới tiếp nhận trong năm đầu và 6 tháng đối với trường hợp đã ổn định. Đồng thời, cần tăng cường tư vấn tâm lý, kiểm tra, xử lý vi phạm và thiết lập đường dây nóng, kênh phản ánh bảo mật để trẻ được chăm sóc thay thế có thể trực tiếp bày tỏ nguyện vọng hoặc thông báo nguy cơ bị xâm hại.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ Đào Chí Nghĩa phát biểu. Ảnh: Media Quốc hội

Cùng quan tâm đến vấn đề này, đại biểu Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, cảnh báo việc giảm điều kiện tiền kiểm đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em có thể đơn giản hóa thủ tục, nhưng tiềm ẩn rủi ro nếu thiếu tiêu chuẩn chuyên môn, cơ chế kiểm tra và thẩm quyền xử lý rõ ràng.

Đại biểu đề nghị quy định việc thông báo với UBND cấp xã không thay thế trách nhiệm đáp ứng điều kiện hoạt động. Các cơ sở cần công khai thông tin về người chịu trách nhiệm chuyên môn, phạm vi dịch vụ, quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh và cơ chế bảo vệ thông tin trẻ em. Đồng thời, cần kiểm tra theo mức độ rủi ro, xử lý ngay khi xuất hiện nguy cơ trực tiếp và bảo đảm chuyển giao an toàn cho trẻ khi cơ sở bị đình chỉ.

Bảo mật thông tin, bảo đảm chăm sóc liên tục cho trẻ

Đại biểu Nguyễn Trần Phương Hà, Đoàn ĐBQH TP Đồng Nai, đề nghị mở rộng phạm vi bảo mật thông tin trong Luật Trẻ em đối với tất cả trẻ được cơ sở tiếp nhận, hỗ trợ hoặc cung cấp dịch vụ, không chỉ trẻ bị xâm hại.

Theo đại biểu, việc đăng tải hình ảnh, bệnh án hoặc hoàn cảnh gia đình của trẻ để vận động tài trợ có thể khiến thông tin riêng tư bị lưu truyền lâu dài, ảnh hưởng đến tâm lý và khả năng hòa nhập của trẻ.

Đại biểu Nguyễn Trần Phương Hà - Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai phát biểu. Ảnh: Media Quốc hội

Đối với cơ sở bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động, đại biểu đề nghị quy định rõ trách nhiệm tổ chức hoặc phối hợp chuyển trẻ đến nơi an toàn, duy trì chăm sóc và các dịch vụ thiết yếu. Đại biểu dẫn thực tế năm 2024, có 85 trẻ phải được chuyển khẩn cấp khỏi một cơ sở vi phạm đến ba cơ sở bảo trợ công lập; việc chuyển giao đồng thời phải bảo đảm hoàn tất hồ sơ tiếp nhận và duy trì việc học cho các em.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị gắn việc bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã với yêu cầu bồi dưỡng kỹ năng và bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Người phụ trách cần có khả năng đánh giá nguy cơ, phối hợp với công an, y tế và kết nối các dịch vụ hỗ trợ an toàn. Với những vụ việc vượt quá khả năng xử lý của cấp xã, cần có đầu mối hỗ trợ chuyên môn.

Đại biểu Đào Chí Nghĩa cũng đề nghị làm rõ cơ chế xử lý khẩn cấp khi cần hạn chế quyền cha mẹ hoặc tạm thời cách ly trẻ, xác định trách nhiệm đánh giá nguy cơ, lập hồ sơ và bố trí nơi chăm sóc an toàn trong thời gian chờ quyết định của Tòa án.