ĐBQH: Không để người dân đến cửa khẩu mới biết bị tạm hoãn xuất cảnh

Chiều 26/10, Quốc hội thảo luận tại Tổ về các dự án Luật An ninh dữ liệu, Luật Định danh và xác thực điện tử, Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Đối với dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), các đại biểu cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật, đồng thời đề nghị hoàn thiện các quy định về cưỡng chế, bảo đảm tính khả thi, phù hợp thực tiễn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mọi vi phạm đều phải được xử lý công bằng, nghiêm minh

Đại biểu Vũ Văn Tiến, Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng cho rằng, muốn đất nước phát triển, xã hội có kỷ cương thì pháp luật phải được thượng tôn, mọi hành vi vi phạm đều phải được xử lý công bằng, nghiêm minh. Tuy nhiên, việc lựa chọn biện pháp xử lý cần phù hợp, vừa bảo đảm tính răn đe, vừa tạo điều kiện để người vi phạm khắc phục hậu quả, sửa sai.

“Xử phạt thế nào để người dân thấy thấu tình, đạt lý; người vi phạm phải chịu trách nhiệm nhưng vẫn có cơ hội khắc phục, sửa sai; người không có lỗi không bị vạ lây”, đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu Vũ Văn Tiến, Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng. Ảnh: Lâm Hiển

Góp ý về quy định cưỡng chế ngừng cung cấp điện, nước, Internet, đại biểu Vũ Văn Tiến chia sẻ với yêu cầu cần có công cụ đủ mạnh đối với những trường hợp đã bị xử phạt, đình chỉ hoạt động nhưng vẫn cố tình không chấp hành.

Tuy nhiên, theo đại biểu, điện, nước, Internet không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn là công cụ lao động, phương tiện bảo đảm sinh kế của người dân. Nếu một cơ sở kinh doanh vi phạm nhưng việc ngừng cung cấp điện, nước ảnh hưởng đến các hộ dân sử dụng chung hệ thống, quyền lợi của những người không vi phạm sẽ được bảo vệ như thế nào?

Đại biểu cho biết, dự thảo Luật đã bổ sung nguyên tắc chỉ áp dụng biện pháp này khi không còn biện pháp cưỡng chế khác phù hợp, đồng thời giới hạn phạm vi tác động để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người liên quan.

Dù vậy, cần tiếp tục đánh giá tác động, quy định rõ trách nhiệm xác minh hạ tầng dùng chung, các trường hợp cần loại trừ và cơ chế khắc phục, bồi thường thiệt hại nếu áp dụng biện pháp không đúng.

Làm rõ điều kiện tạm hoãn xuất cảnh, ngừng cung cấp điện, nước

Cùng quan tâm đến các biện pháp cưỡng chế, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng đề nghị kiểm soát chặt việc áp dụng các biện pháp mới, trong đó có tạm hoãn xuất cảnh, ngừng cung cấp điện, nước, tạm dừng đăng kiểm và đăng ký phương tiện.

ĐBQH Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Theo đại biểu, cần xác định rõ điều kiện áp dụng, thẩm quyền quyết định, thời hạn thực hiện, nghĩa vụ thông báo và cơ chế xem xét lại. Đồng thời, cần ưu tiên các biện pháp ít xâm phạm quyền hơn, không để việc thực hiện nghĩa vụ nộp phạt dẫn đến hạn chế quyền công dân vượt quá mức cần thiết.

Đối với biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị quy định cụ thể điều kiện xác định nguy cơ bỏ trốn, trách nhiệm thông báo trước và cơ chế chấm dứt ngay khi người vi phạm đã hoàn thành nghĩa vụ.

“Không nên để người dân chỉ biết mình bị tạm hoãn xuất cảnh khi đến cửa khẩu”, đại biểu lưu ý.