ĐBQH khảo sát việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập tại xã Hoằng Lộc

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa chủ trì buổi khảo sát việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập tại Trường THCS Tố Như.

Tại buổi khảo sát, các ĐBQH đã trực tiếp làm việc với một số cơ sở giáo dục trên địa bàn; trao đổi, nắm bắt tình hình tổ chức, hoạt động của các nhà trường sau khi thực hiện sắp xếp.

Theo báo cáo, xã Hoằng Lộc đã thực hiện sắp xếp 18 trường thành 5 trường. Mạng lưới trường học được tổ chức theo hướng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giảm đầu mối quản lý nhưng không làm thay đổi cơ học quy mô học sinh.

ĐBQH Phạm Thế Anh phát biểu tại buổi khảo sát.

Việc sắp xếp bước đầu góp phần tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, các trường sau sắp xếp có quy mô lớn, một số trường có nhiều phân hiệu, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản trị, điều hành, phối hợp chuyên môn và quản lý học sinh.

Đáng chú ý, Trường THCS Tố Như sau sắp xếp có 5 phân hiệu ngoài trường chính, đặt ra yêu cầu cần có cơ chế điều hành, phân công trách nhiệm, kiểm tra, giám sát phù hợp, bảo đảm hoạt động dạy và học được duy trì ổn định, nền nếp.

Đại diện MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát.

Lãnh đạo xã Hoằng Lộc phát biểu tại buổi khảo sát.

Tại buổi khảo sát, xã Hoằng Lộc đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, hướng dẫn các địa phương trong quá trình ổn định tổ chức và hoạt động của các trường sau sắp xếp; giải quyết tình trạng thiếu giáo viên theo cơ cấu môn học; bố trí nguồn lực đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, nguồn chi trả tiền dạy thừa giờ cho giáo viên...

Bên cạnh đó, xã Hoằng Lộc cũng kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong giai đoạn chuyển tiếp, nhất là đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ dạy học; quan tâm chỉ đạo về công tác chuyên môn, quản trị trường học.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa ghi nhận những kết quả xã Hoằng Lộc đạt được trong quá trình sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ các điều kiện bảo đảm hoạt động của các trường học; kịp thời nhận diện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh sau sắp xếp, nhất là về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, phòng học chức năng; tuyên truyền tạo đồng thuận trong cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Đoàn khảo sát ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của xã Hoằng Lộc, để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Trước đó, các đại biểu đã đến dâng hương tại Bảng Môn Đình, xã Hoằng Lộc.