ĐBQH khảo sát việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập tại xã Hậu Lộc

Các ĐBQH khảo sát cơ sở vật chất tại Trường THCS Lê Hữu Lập, phân hiệu THCS Thuần Lộc.

Tại buổi khảo sát, Tổ ĐBQH trực tiếp làm việc với một số cơ sở giáo dục để nắm tình hình hoạt động của các nhà trường sau sắp xếp, tập trung vào cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, tổ chức dạy học, công tác quản trị, vị trí việc làm và những khó khăn phát sinh trong quá trình vận hành theo mô hình mới.

Theo báo cáo của UBND xã Hậu Lộc, sau sắp xếp, trên địa bàn xã có 5 trường với 18 phân hiệu. Việc sắp xếp được thực hiện theo hướng tinh gọn đầu mối, bảo đảm quy mô hợp lý, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời duy trì các phân hiệu tại những khu vực cần thiết, tạo thuận lợi cho học sinh đến trường.

Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên, nhân viên tại các trường còn thiếu so với biên chế được giao; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các môn học, cấp học chưa được giải quyết triệt để.

Cơ sở vật chất tại một số phân hiệu chưa đáp ứng yêu cầu, còn thiếu phòng học, phòng học bộ môn, phòng chức năng và trang thiết bị dạy học. Trong khi đó, nguồn lực ngân sách địa phương dành cho đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục còn hạn chế.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa chủ trì buổi làm việc với UBND xã Hậu Lộc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Hậu Lộc đề nghị UBND tỉnh xem xét, giao bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu so với định mức quy định cho các đơn vị thực hiện sắp xếp.

Đối với lĩnh vực đầu tư công và cơ sở vật chất, xã đề nghị HĐND, UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn để cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trường học; đầu tư phòng học bộ môn, nhà bán trú và trang thiết bị phục vụ dạy học cho các đơn vị sau sắp xếp.

Đại diện lãnh đạo xã Hậu Lộc phát biểu tại buổi làm việc.

Đặc biệt, xã đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng mới Trường THCS Lê Hữu Lập, phân hiệu THCS Thuần Lộc. Hiện cơ sở vật chất, hạ tầng tại phân hiệu còn thiếu, nhất là phòng học; khu nhà 2 tầng đang sử dụng xây dựng cách đây hơn 50 năm đã xuống cấp, ảnh hưởng đến điều kiện dạy, học và sự an toàn của học sinh.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa ghi nhận những kết quả mà xã Hậu Lộc đạt được trong quá trình sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ các điều kiện bảo đảm hoạt động của các trường học, nhất là những vấn đề phát sinh sau sắp xếp liên quan đến cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, vị trí việc làm, tác động tâm lý của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sau sắp xếp.

Đoàn khảo sát ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của xã Hậu Lộc, tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.