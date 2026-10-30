ĐBQH, Hòa thượng Thích Thanh Quyết (Quảng Ninh): Bồi đắp nền tảng văn hóa giáo dục hướng tới sự phát triển bền vững

Gắn đổi mới giáo dục với nuôi dưỡng nhân cách học sinh

​Đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các quyết sách của Quốc hội cùng sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ĐBQH, Hòa thượng Thích Thanh Quyết nhấn mạnh: kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững, việc làm, thu nhập của người dân ngày càng cải thiện. Các chủ trương lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân đã mở ra động lực tăng trưởng mới; công tác đối ngoại đạt nhiều thành tựu quan trọng.

ĐBQH, Hòa thượng Thích Thanh Quyết (Quảng Ninh) phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: Hồ Long

Đặc biệt, theo Hòa thượng Thích Thanh Quyết, việc hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát với trên 334.000 căn nhà, chính sách miễn học phí, hỗ trợ người học cùng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được cử tri đánh giá rất cao, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân.

​Đi sâu góp ý về lĩnh vực giáo dục, đại biểu dẫn số liệu từ báo cáo thẩm tra cho thấy hiện nay cả nước vẫn còn thiếu hơn 72.000 phòng học bộ môn. Để bảo đảm đồng bộ các điều kiện thực hiện đổi mới giáo dục, Chính phủ cần rà soát, ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống trường lớp, trang thiết bị giảng dạy, kinh phí vận hành, đồng thời xây dựng phương án bố trí đủ đội ngũ giáo viên nhằm mở rộng cơ hội phát triển tốt nhất cho học sinh.

​Đối với chủ trương huy động đội ngũ chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia vào các hoạt động giáo dục tại nhà trường, đại biểu kiến nghị Chính phủ cùng các bộ, ngành liên quan sớm rà soát, tháo gỡ những vướng mắc về điều kiện nhân sự, cơ chế ký kết hợp đồng và định mức kinh phí chi trả. Việc khơi thông các quy định pháp lý sẽ giúp chủ trương này sớm đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả trong việc tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện, gia tăng động lực học tập.

​Bên cạnh trang bị kiến thức, ĐBQH, Hòa thượng Thích Thanh Quyết đề nghị, chú trọng hơn nữa đến các hoạt động giáo dục trải nghiệm lịch sử, di sản, văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Giá trị cốt lõi của lĩnh vực giáo dục này là trực tiếp nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp nhân cách, giúp người học thấu hiểu, tự hào về cội nguồn dân tộc, từ đó chuyển hóa tri thức và nhận thức thành lối sống có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

​Cân bằng các giá trị nhân văn trong kỷ nguyên số

​Phân tích tác động của sự phát triển khoa học - công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc yêu cầu về kỹ năng cũng như phương pháp làm việc, ĐBQH, Hòa thượng Thích Thanh Quyết kiến nghị, Chính phủ quan tâm cập nhật, dự báo sát xu hướng biến đổi của các ngành nghề trong tương lai để định hướng phát triển nguồn nhân lực đi đúng hướng.

Toàn cảnh phiên họp tại hội trường. Ảnh: Lâm Hiển

Khi đất nước bước vào thời đại công dân số, xã hội số, bên cạnh việc thụ hưởng những thành quả to lớn của công nghệ, công tác quản lý cần đặc biệt lưu tâm đến những tác động mặt trái từ môi trường số. Đại biểu nhấn mạnh yêu cầu phải tìm kiếm, giữ gìn những giá trị văn hóa tinh thần truyền thống mang tính bản nguyên để tạo sự cân bằng, bảo đảm cho đất nước phát triển bền vững...

Hưởng ứng phong trào mỗi người dân tập luyện một môn thể thao phù hợp, ĐBQH, Hòa thượng Thích Thanh Quyết khẳng định, việc bồi đắp trí tuệ, chăm lo sức khỏe nhân dân gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc chính là nền tảng cho sự hưng thịnh của quốc gia.

Trên tinh thần đó, ĐBQH, Hòa thượng Thích Thanh Quyết mong muốn các cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng đội ngũ chức sắc các tôn giáo tiếp tục đồng hành, phát huy không gian tại các cơ sở tôn giáo trở thành nơi rèn luyện thể thao, giáo dục đạo đức, nhân cách, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.