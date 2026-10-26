ĐBQH: Hóa đơn nước tăng bất thường, người dân cần biết chỉ số đo đầu kỳ, cuối kỳ

Sáng 26/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường. Đa số các đại biểu đồng tình với sự cần thiết sửa đổi luật, song đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện để dự luật khả thi khi đi vào cuộc sống.

Đại biểu Bùi Văn Dũng (Đoàn Thanh Hóa) phát biểu thảo luận. Ảnh: Media Quốc hội.

Góp ý dự thảo luật, đại biểu Bùi Văn Dũng (Đoàn Thanh Hóa) cho rằng người dân phải kiểm chứng được kết quả đo và được hoàn trả phần chi phí khi bị thu thừa. Khi hóa đơn nước tăng bất thường, người dân cần biết chỉ số đầu kỳ, cuối kỳ, thời điểm ghi nhận và tình trạng kiểm định của đồng hồ.

"Một con số tổng hợp trên hóa đơn chưa đủ để đối chiếu. Vi thế đề nghị cần quy định rõ quyền tiếp cận, trích xuất dữ liệu đo liên quan đến giao dịch, trách nhiệm giải thích và thời hạn trả lời của đơn vị cung cấp dịch vụ. Người không dùng điện thoại thông minh vẫn phải được hỗ trợ tra cứu. Dữ liệu bị điều chỉnh phải lưu vết để kiểm tra", đại biểu góp ý và cho rằng, khi xác định đo sai dẫn đến thu thừa, đơn vị cung cấp dịch vụ phải chủ động rà soát khách hàng bị ảnh hưởng, thông báo cách tính và hoàn trả trong thời hạn rõ ràng.

Cần xác định đầu mối tiếp nhận, theo dõi việc khắc phục cho đến khi hoàn thiện. Người dân phải được thông báo kết quả giải quyết, tránh tình trạng đã phát hiện sai nhưng vẫn mất nhiều thời gian để đòi tiền.

Đại biểu cũng cho biết, điểm c khoản 1 Điều 48 Luật Điện lực đã quy định, đối với điện sinh hoạt, bên bán thu thừa phải hoàn trả cả tiền lãi hoặc thỏa thuận bù trừ vào các lần thanh toán sau. Vì vậy, đề nghị hoàn thiện Điều 52 Luật Đo lường theo hướng kết nối với quy định chuyên ngành.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn TP Hải Phòng) phát biểu sáng 26/10. Ảnh: Media Quốc hội.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn TP Hải Phòng) đề nghị làm rõ thêm việc khi đã xác định được một lỗi chung có khả năng ảnh hưởng đến nhiều giao dịch, chủ thể nào có trách nhiệm chủ động rà soát đầy đủ những giao dịch cùng chịu ảnh hưởng của lỗi đó?

Theo đại biểu, tại Báo cáo số 311, cơ quan soạn thảo đã giải trình ý kiến về xác định phạm vi người bị ảnh hưởng và hoàn trả khoản tiền thu thừa. Các giải pháp được nêu gồm quyền trích xuất dữ liệu của người tiêu dùng, kênh tiếp nhận phản ánh và sử dụng kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm.

"Những giải pháp này là cần thiết. Tuy nhiên, quyền yêu cầu dữ liệu của từng khách hàng và trách nhiệm chủ động rà soát những giao dịch cùng chịu ảnh hưởng là hai nội dung cần được kết nối rõ hơn", bà Nga nói.

Đại biểu nêu một tình huống giả định: Một phiên bản phần mềm được sử dụng trên nhiều phương tiện đo. Sau một thời gian vận hành, kết quả kiểm tra xác định phiên bản này có lỗi làm sai lệch kết quả đo dùng để thanh toán.

Việc cập nhật phần mềm sẽ ngăn sai lệch tiếp tục xảy ra. Nhưng để khắc phục đối với những giao dịch trước đó, còn phải xác định thiết bị nào đã sử dụng phiên bản có lỗi, thời gian sử dụng và những giao dịch nào thực sự chịu tác động.

Nếu chỉ giải quyết đối với khách hàng đã có yêu cầu, việc rà soát có thể chưa bao quát những người cùng bị ảnh hưởng nhưng chưa biết để phản ánh. Trong trường hợp này, công cụ dữ liệu cần được gắn với trách nhiệm chủ động của chủ thể đang quản lý, sử dụng phương tiện đo.

Từ đó, đại biểu đề nghị bổ sung rõ nguyên tắc trách nhiệm chủ động rà soát tại Điều 38 về nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo, đồng thời quy định trách nhiệm phối hợp của các chủ thể có liên quan.

Trách nhiệm này cần được thiết kế với những giới hạn cụ thể. Tiếp đó, quá trình rà soát phải bảo đảm dữ liệu cần thiết được bảo toàn và có thể kiểm chứng.