Sáng 20/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi).

Đại biểu Lê Đào An Xuân (Đoàn Đắk Lắk) phát biểu sáng 20/11. Ảnh: Media Quốc hội.

Tạo động lực phát triển kinh tế biển và logistics quốc gia

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đều cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam nhằm hợp nhất, đồng bộ không gian pháp lý giữa vận tải biển và vận tải thủy nội địa, tạo động lực phát triển kinh tế biển và logistics quốc gia, đồng thời góp ý nhiều nội dung để góp phần hoàn thiện dự thảo.

Trong đó, đại biểu Lê Đào An Xuân (Đoàn Đắk Lắk) góp ý về phát triển cảng biển, cảng thủy nội địa và cảng cạn gắn với yêu cầu nâng cao năng lực logistics quốc gia.

Về chính sách ưu đãi từ Điều 11 đến Điều 14 và thu hút nhà đầu tư chiến lược ở Điều 21, đại biểu đồng tình cần có chính sách đủ mạnh cho các dự án lớn có sức lan tỏa.

Tuy nhiên, ưu đãi đối với cảng cạn hiện nay chủ yếu gắn với cơ chế nhà đầu tư chiến lược, đặt nặng về quy mô vốn và công suất. Như vậy dễ bỏ sót các cảng cạn, trung tâm logistics ở vùng sản xuất tập trung, miền núi, xa cảng biển, nơi chi phí vận chuyển cao, thị trường logistics chưa phát triển và khả năng thu hồi vốn thấp.

Đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế khuyến khích đối với các cảng cạn, cảng thủy nội địa tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, có vai trò kết nối vùng sản xuất tập trung với hệ thống vận tải quốc gia và quốc tế.

Đối với trách nhiệm đầu tư hạ tầng kết nối tại khoản 3 Điều 19 khuyến khích doanh nghiệp tự đầu tư hạ tầng công cộng và bàn giao cho Nhà nước mà không được hoàn trả, đại biểu đề nghị cân nhắc tính khả thi của quy định này.

Theo đại biểu, thực tế, doanh nghiệp có thể đầu tư cảng, kho bãi, thiết bị trong phạm vi dự án, nhưng khó tự đầu tư cầu đường, luồng và các công trình kết nối phục vụ chung cho cả khu vực. Nếu doanh nghiệp phải gánh nhiệm vụ này thì dự án sẽ kém hấp dẫn. Ngược lại, nếu thiếu hạ tầng kết nối, cảng hiện đại đến đâu cũng khó phát huy được hiệu quả.

Chính vì vậy, bà Xuân đề nghị bổ sung tại Điều 19 nguyên tắc Nhà nước ưu tiên đầu tư và hỗ trợ đầu tư hạ tầng kết nối công cộng, phục vụ các cảng có vai trò quan trọng đối với phát triển vùng và liên vùng, phù hợp quy hoạch và khả năng cân đối nguồn lực; đồng thời phân định rõ phần hạ tầng công cộng do Nhà nước đầu tư và phần hạ tầng chuyên dùng thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp.

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung nguyên tắc quy hoạch đầu tư cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng cạn phải căn cứ vào nguồn hàng, phạm vi phục vụ, khả năng kết nối và hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo đảm liên kết vùng và thống nhất với mạng lưới logistics quốc gia. Đồng thời, cần có cơ chế phối hợp giữa các địa phương đối với các đầu mối phục vụ chung cho cả vùng, tránh mỗi nơi đầu tư hệ thống riêng gây phân tán nguồn lực.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Đoàn Quảng Ninh) phát biểu. Ảnh: Media Quốc hội.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Đoàn Quảng Ninh) đề nghị bổ sung tuyến ven bờ biển, tuyến ra đảo nối các đảo ở khoản 11 Điều 3 và bổ sung quy định quản lý đối với vùng nước ngoài vùng nước hàng hải và đường thủy nội địa để đảm bảo an toàn, phù hợp với thực tiễn; đề nghị giao Chính phủ, Bộ Xây dựng hoặc UBND cấp tỉnh quy định phạm vi hoạt động của từng loại phương tiện phù hợp với cấp kỹ thuật và đặc thù địa phương, đảm bảo xác định rõ tàu hoạt động ở đâu, theo quy chuẩn nào và do cơ quan nào quản lý.

Đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn Lâm Đồng) phát biểu. Ảnh: Media Quốc hội.

Bước tiến quan trọng để thống nhất quản lý hàng hải, đường thủy nội địa

Đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn Lâm Đồng) đánh giá dự thảo Bộ luật là bước tiến quan trọng để thống nhất quản lý hàng hải, đường thủy nội địa, thúc đẩy phát triển vận tải và giảm chi phí logistics.

Góp ý cụ thể về chính sách ưu đãi thuế, phí và tín dụng tại Điều 12, đại biểu Dương Khắc Mai đồng tình với yêu cầu cần có chính sách đủ mạnh để phát triển công nghiệp hàng hải, đội tàu và chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, khoản 2 quy định giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với vận tải đa phương thức có phương thức vận tải biển hoặc đường thủy; khoản 4 quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp là 5 năm cho dự án chuyển đổi xanh.

"Nếu thiếu tiêu chí xác định hoạt động được ưu đãi, thời điểm và phương pháp hạch toán thu nhập thì khó thực hiện thống nhất, thậm chí có thể làm phát sinh tình trạng lợi dụng chính sách", đại biểu tỉnh Lâm Đồng nói.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) phát biểu. Ảnh: Media Quốc hội.

Góp ý về chính sách đối với hàng hải và đường thủy, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) đề nghị chính sách cần tách bạch rõ ràng giữa việc tập trung cho hàng hải và tập trung cho đường thủy nội địa Việt Nam. Theo đại biểu, hiện nay, chính sách đối với hàng hải Việt Nam đã rất rõ ràng, cụ thể từ công nghiệp đóng tàu, cảng biển cho tới tàu biển; còn đối với đường thủy nội địa Việt Nam, chính sách chưa thật sự rõ.

"Đề nghị nên có sự quan tâm thỏa đáng vì Việt Nam chúng ta không những có biển mà còn có hệ thống đường sông, đặc biệt là hai con sông lớn nhất nối liền cả nước là sông Hồng và sông Cửu Long", ông Hòa nói.

Theo dự kiến, dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) sẽ được xem xét thông qua theo quy trình 2 kỳ họp. Vì vậy, sau kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận và sẽ xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XVI (tháng 5/2027).