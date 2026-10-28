ĐBQH: Giáo viên, bác sĩ đến vùng cao cần được thuê nhà ở công vụ

Chiều 28/10, tại phiên thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), các đại biểu đề nghị bổ sung đối tượng giáo viên, nhân viên y tế công tác tại vùng khó khăn vào diện được thuê nhà ở công vụ, đồng thời bảo đảm quản lý chặt chẽ nguồn vốn quỹ nhà ở.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) chiều 28/10. Ảnh: Media Quốc hội

Góp ý về chính sách nhà ở công vụ, đại biểu Lương Thị Hoa (đoàn Thanh Hóa) đề nghị bổ sung nhóm giáo viên, bác sĩ, nhân viên y tế đến công tác tại địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vào khoản 1 Điều 50 của dự thảo luật, bao gồm cả trường hợp được tuyển dụng, bố trí hoặc điều động từ địa phương khác đến.

Theo đại biểu, cần rà soát tương ứng điều kiện thuê nhà tại khoản 5 Điều 53, bảo đảm chính sách bao quát đúng người thực hiện nhiệm vụ, tránh bỏ sót chỉ vì khác hình thức bố trí công tác.

ĐBQH Lương Thị Hoa - Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Media Quốc hội

Cùng quan tâm đến vấn đề này, đại biểu Nguyễn Khánh Vũ (đoàn Quảng Trị) cho biết, dù Ban soạn thảo đã giải trình giáo viên là viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được thuê nhà ở công vụ nếu đủ điều kiện, nhưng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 50 mới nêu các trường hợp điều động, luân chuyển, biệt phái hoặc di chuyển nơi làm việc do sắp xếp bộ máy.

Trong khi đó, giáo viên được tuyển dụng trực tiếp về các xã khó khăn, biên giới, miền núi chưa được xác định rõ trong luật.

Vì vậy, đại biểu đề nghị ghi rõ nhóm giáo viên này, kể cả giáo viên mới được tuyển dụng, để bảo đảm quyền tiếp cận nhà ở công vụ và chính sách miễn tiền thuê theo khoản 5 Điều 53.

ĐBQH Nguyễn Khánh Vũ - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Media Quốc hội

"Có chỗ ở ổn định thì thầy cô mới yên tâm bám lớp, bám trường", đại biểu Nguyễn Khánh Vũ nhấn mạnh.

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh (đoàn Lai Châu) cũng đề nghị chỉnh lý Điều 50, bổ sung quy định riêng về đối tượng giáo viên, nhân viên y tế công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

ĐBQH Hoàng Quốc Khánh - Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu. Ảnh: Media Quốc hội

Theo đại biểu, Điều 24 Luật Nhà giáo năm 2025 đã quy định nhà giáo công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thuê nhà ở công vụ theo pháp luật về nhà ở; trường hợp không được bố trí chỗ ở tập thể hoặc nhà ở công vụ thì được hỗ trợ tiền thuê nhà.

Tuy nhiên, dự thảo luật lần này gộp nhóm đối tượng trên vào diện cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái, có nguy cơ bỏ sót giáo viên, nhân viên y tế mới được tuyển dụng đến công tác lần đầu hoặc được tăng cường trong nội bộ địa phương.