ĐBQH: Đừng để người dân có quyền kiến nghị mà không biết ai giải quyết

ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt phát biểu thảo luận tại tổ Hà Nội

Chiều 21-10, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Tại tổ Hà Nội, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt - đại biểu chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội cho biết, việc sửa đổi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở lần này là cần thiết, song việc sửa đổi cần giải quyết một vấn đề căn bản đặt ra là: Làm thế nào để người dân thực sự làm chủ những công việc của cộng đồng mình, thay vì chỉ được tham gia các cuộc họp, đóng góp ý kiến rồi chờ quyết định?

Từ góc độ thực tiễn cơ sở, đặc biệt tại một đô thị lớn như Hà Nội, đại biểu Việt cho rằng, để làm được việc đó, luật cần xác định rõ ba vấn đề: việc gì dân được tự quyết; việc gì chính quyền phải chịu trách nhiệm; và ai giám sát kết quả thực hiện.

“Không nên để người dân có quyền bàn mà thiếu quyền quyết định, có quyền giám sát mà thiếu công cụ giám sát, có quyền kiến nghị mà không biết ai chịu trách nhiệm giải quyết” – đại biểu Nguyễn Ngọc Việt nói.

Góp ý các giải pháp cụ thể, vị ĐBQH này cho rằng, cần phải làm rõ thực quyền tự quản của cộng đồng dân cư; phải bảo đảm quyền khởi xướng công việc chung của người dân; phải khắc phục dân chủ hình thức bằng trách nhiệm giải trình và kết quả thực hiện.

Đặc biệt, theo ông Việt, dân chủ không chỉ là bảo đảm quyền của đa số quyết định, mà còn phải bảo vệ quyền hợp pháp của những người không đồng thuận.

ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà phát biểu thảo luận tổ

Cũng tham gia phát biểu góp ý vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi), đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (đoàn Hà Nội) dẫn lại báo cáo của Bộ Nội vụ về tổng kết thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó chỉ ra: "Một trong những hạn chế lớn nhất là công tác tiếp nhận, giải trình, phản hồi kiến nghị của nhân dân ở nhiều nơi còn mang tính hình thức; nhiều kiến nghị chính đáng bị chậm trễ kéo dài mà không xác định được trách nhiệm cá nhân".

Theo ông Hà, có 2 nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng trên, đó là sự thiếu hụt chế tài xử phạt hành chính chuyên ngành; thiếu vắng cơ chế đôn đốc và chuyển cấp xử lý kiến nghị. Do đó, việc sửa luật lần này cần bổ sung chế tài xử phạt vi phạm hành chính trực tiếp và cơ chế tự động chuyển cấp kiến nghị khi quá thời hạn giải trình.

Cụ thể, đại biểu Hồng Hà đề xuất bổ sung 01 khoản vào Điều 9 theo hướng: "Chính phủ quy định chi tiết về hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp xử lý kỷ luật công vụ đối với các hành vi cản trở, trì hoãn, không công khai thông tin, không tổ chức lấy ý kiến hoặc không thực hiện nghĩa vụ giải trình kiến nghị của Nhân dân".

Đồng thời, bổ sung 01 khoản vào Điều 19 theo hướng: "Trường hợp quá 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải trình theo quy định mà cơ quan, người có thẩm quyền không ban hành báo cáo giải trình hoặc không công khai kết quả xử lý, kiến nghị của Nhân dân được tự động chuyển lên Chủ tịch UBND cấp tỉnh để kiểm tra, thanh tra trách nhiệm công vụ và chỉ đạo xử lý; đồng thời hệ thống thông tin dân chủ số ghi nhận công khai trạng thái vi phạm thời hạn giải trình của cơ quan, đơn vị đó".