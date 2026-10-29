ĐBQH đề xuất thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch không nghỉ trưa, liên tục 24/24 giờ

Ngày 28/10, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, trong đó nhiều đại biểu tập trung đóng góp ý kiến về các giải pháp phát triển thị trường sau nâng hạng, từ việc hoàn thiện hạ tầng giao dịch, thu hút vốn nước ngoài đến mở rộng nguồn cung vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Góp ý tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP. Hồ Chí Minh) cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam sau 26 năm hoạt động đã đạt quy mô lớn với hơn 14 triệu tài khoản của cá nhân và tổ chức. Tuy nhiên, thực tế vận hành từng có thời điểm giao dịch bị gián đoạn, gây ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo ông, Việt Nam cần tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và công nghệ thông tin để thị trường vận hành ổn định, liên tục, an toàn và minh bạch. “Cần hướng tới giao dịch không nghỉ trưa, giao dịch liên tục, nhà đầu tư chứng khoán giao dịch 24/24 giờ, liên thông giữa các thị trường với nhau”, ông Ngân đề xuất.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân. Ảnh: Quochoi.vn

Đi đôi với phát triển hạ tầng, đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao chất lượng nhân lực phục vụ công tác vận hành, giám sát, thanh tra và kiểm tra để kịp thời ngăn chặn các hành vi cấu kết, lũng đoạn hay thao túng thị trường.

Cũng tại hội trường, đại biểu Tô Ái Vang (Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ) nhấn mạnh việc sửa đổi luật lần này mang ý nghĩa chiến lược đối với năng lực cạnh tranh của các vùng kinh tế tại Việt Nam.

Tuy nhiên, đại biểu chỉ ra rằng quy định trong dự thảo yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có số năm kinh nghiệm, nghiệp vụ và chứng chỉ hành nghề chuyên môn sâu đã bộc lộ sự nhầm lẫn giữa vai trò của nhà quản trị chiến lược và người điều hành tác nghiệp chuyên môn.

Theo phân tích, Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đóng vai trò định hướng, điều phối dòng vốn và thu hút đối tác chứ không trực tiếp điều hành kỹ thuật. Khi các tập đoàn quản lý quỹ tài chính lớn trên thế giới đầu tư vào Việt Nam, họ thường bổ nhiệm các nhà quản trị toàn cầu vào ghế Chủ tịch để hoạch định tầm nhìn và mở rộng mạng lưới khách hàng quốc tế.

Do đó, nếu tiếp tục duy trì quy định bắt buộc Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có chứng chỉ hành nghề chuyên môn sâu sẽ tạo ra điểm nghẽn hành chính làm sút giảm sức hút dòng vốn ngoại.

Đặc biệt, nhắc đến thực tiễn phát triển tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long – nơi đang rất cần các tập đoàn đa quốc gia đầu tư vào hạ tầng logistics, cảng Trần Đề và các khu công nghiệp quy mô lớn, đại biểu kiến nghị chỉ áp dụng điều kiện bắt buộc có chứng chỉ hành nghề phù hợp đối với Tổng giám đốc hoặc Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc phụ trách chuyên môn trực tiếp.

Đối với người đại diện theo pháp luật khác không kiêm nhiệm điều hành, chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực hành vi dân sự và có bằng đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc luật. Theo đại biểu, phương án này vừa tạo sự linh hoạt tối đa cho doanh nghiệp trong việc thu hút tinh hoa quản trị cấp cao, vừa bảo đảm an toàn cho hệ thống điều hành tác nghiệp.