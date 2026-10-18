ĐBQH đề xuất nâng chất lượng y tế cơ sở, bảo đảm quyền lợi BHYT

Cần đủ nhân lực để phát huy hiệu quả thiết bị tại trạm y tế

Tại phiên thảo luận Tổ chiều 18/10 trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 2, ĐBQH Nguyễn Hải Long - Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đồng tình với chủ trương chuyển từ khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh theo Nghị quyết 72-NQ/TW.

Tuy nhiên, theo đại biểu, y tế cơ sở vẫn còn hạn chế về nhân lực, ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Đại biểu dẫn chứng tại Lào Cai, tuyến y tế cơ sở có 1.707 viên chức nhưng chỉ có 185 bác sĩ tại 99 trạm y tế. Khảo sát gần 5.000 người dân cho thấy, sau ngày 1/7/2025, chỉ 1,39% người dân khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường.

ĐBQH Nguyễn Hải Long - Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng. Ảnh: Lê Bảo

Đáng chú ý, một số trạm y tế đã được trang bị thiết bị nhưng thiếu nhân lực vận hành. Vì vậy, đại biểu đề xuất thực hiện nguyên tắc "người trước, máy sau", chỉ đầu tư thiết bị khi có nhân sự được đào tạo và kỹ thuật được BHYT thanh toán. Các thiết bị đắt tiền nên tập trung tại trung tâm y tế khu vực để sử dụng hiệu quả.

Theo đại biểu, trạm y tế cần tập trung vào các nhiệm vụ thiết yếu như tiêm chủng, quản lý người mắc bệnh mạn tính, cấp thuốc BHYT dài ngày và theo dõi sức khỏe sau khám sàng lọc. Cùng với đó, cần đẩy nhanh đào tạo nhân lực theo địa chỉ, có cam kết phục vụ và cơ chế luân phiên bác sĩ giữa tuyến trên với tuyến cơ sở.

Đại biểu cũng đề xuất mỗi trung tâm y tế khu vực hoặc bệnh viện tỉnh phụ trách chuyên môn một cụm trạm y tế, hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn sử dụng thiết bị và đọc kết quả siêu âm, điện tim, xét nghiệm từ xa. Giải pháp này giúp người dân được chăm sóc ngay tại địa phương, đồng thời giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên.

Không để gián đoạn chính sách hỗ trợ đóng BHYT

Cũng tại phiên thảo luận, ĐBQH Lâm Văn Đoan - Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua tiếp xúc cử tri tỉnh Lâm Đồng, nhiều ý kiến kiến nghị sớm sửa đổi Nghị định 146 về chính sách BHYT trước ngày 31/10/2026, nhằm bảo đảm đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã khu vực II, khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn tiếp tục được hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT trong thời gian chuyển tiếp 36 tháng.

Đại biểu nhấn mạnh đây là chính sách nhân văn, góp phần bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe của người dân. Trường hợp chưa kịp sửa đổi nghị định trước thời hạn, Chính phủ và Bộ Y tế cần sớm có giải pháp để chính sách không bị gián đoạn.

ĐBQH Lâm Văn Đoan - Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Lê Bảo

Theo đại biểu, Bộ Tài chính đã có công văn ngày 6/10, đề nghị Chính phủ xem xét ban hành nghị quyết định hướng các địa phương tạm ứng ngân sách trong thời gian chờ sửa đổi Nghị định 146, qua đó tiếp tục hỗ trợ nhóm đối tượng này. Quy mô được đề cập khoảng 2 triệu người trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh chính sách BHYT, đại biểu Lâm Văn Đoan ghi nhận những kết quả trong triển khai chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ giúp xã hội. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng mức chuẩn trợ giúp xã hội và hưu trí xã hội 540.000 đồng/tháng còn thấp so với chuẩn nghèo nông thôn 2,2 triệu đồng và thành thị 2,8 triệu đồng.

Đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho lĩnh vực xã hội, nghiên cứu nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội tương xứng với thành tựu phát triển kinh tế, qua đó cải thiện đời sống của người cao tuổi và các nhóm yếu thế.