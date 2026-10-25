ĐBQH đề xuất lập lại Chi cục ATTP để nâng cao hiệu quả quản lý

Làm rõ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm giữa cấp tỉnh và cấp xã

Góp ý dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) tại phiên thảo luận ở Tổ chiều 24/10, các đại biểu Quốc hội đề nghị phân định rõ trách nhiệm quản lý giữa các cấp chính quyền, kiện toàn đầu mối chuyên trách về an toàn thực phẩm và cụ thể hóa cơ chế phối hợp, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Phiên thảo luận tại Tổ 10 (Đoàn ĐBQH Nghệ An, Đồng Tháp). Ảnh: Hồng Quân

ĐBQH Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đề nghị rà soát Điều 71 của dự thảo Luật theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xác định rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã, không tiếp tục quy định trách nhiệm của UBND cấp huyện.

Theo đại biểu, một số nhiệm vụ tại các điểm b, g và m khoản 1 Điều 71 đang được quy định quá cụ thể đối với UBND cấp tỉnh, như quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm. Những nhiệm vụ này cần được phân định lại phù hợp với chức năng, thẩm quyền của từng cấp chính quyền, bảo đảm sát thực tiễn quản lý tại địa phương.

ĐBQH Lê Thị Hoài Chung phát biểu. Ảnh: Hồng Quân

Đối với UBND cấp tỉnh, đại biểu Lê Thị Hoài Chung đề xuất tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ chính. Cụ thể, thống nhất quản lý, chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn thực phẩm trên địa bàn; ban hành quy hoạch, kế hoạch phối hợp liên ngành và bố trí nguồn lực; tổ chức quản lý chuyên ngành, giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan; quản lý các cơ sở sản xuất, chế biến, cung ứng thực phẩm quy mô lớn, liên xã, liên vùng hoặc có nguy cơ cao; tổ chức giám sát, đánh giá, kiểm soát nguy cơ, kiểm nghiệm, xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm và thực hiện thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Đáng chú ý, từ thực tiễn sắp xếp tổ chức bộ máy tại Nghệ An và nhiều địa phương, đại biểu đề nghị thiết lập lại đầu mối chuyên trách về an toàn thực phẩm cấp tỉnh theo mô hình Chi cục An toàn thực phẩm, có thể tập hợp chuyên môn của các ngành y tế, nông nghiệp, môi trường và công thương.

Theo đại biểu, việc chuyển Chi cục An toàn thực phẩm thành một phòng thuộc Sở Y tế chưa bảo đảm nguồn lực về tổ chức để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý trong lĩnh vực liên quan đến nhiều ngành và nhiều khâu của chuỗi thực phẩm. Vì vậy, cần xem xét mô hình tổ chức phù hợp, đáp ứng yêu cầu phối hợp liên ngành và nâng cao hiệu quả quản lý.

Đối với những nhiệm vụ gắn trực tiếp với địa bàn dân cư như quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, đại biểu kiến nghị chuyển từ khoản 1 xuống khoản 2 Điều 71, thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã.

Tăng cường xử lý kiến nghị, phản ánh

Cùng góp ý về dự thảo Luật, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Phượng – Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong bảo đảm an toàn thực phẩm; đồng thời bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo đảm điều kiện thực hiện hoạt động giám sát.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Phượng – Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hồng Quân

Góp ý khoản 1 Điều 4, đại biểu cho rằng quy định về trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm của người dân, gia đình, cộng đồng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức liên quan còn chung chung, chưa làm rõ trách nhiệm phối hợp, tiếp nhận kiến nghị và phản hồi kết quả giám sát. Khi xảy ra vi phạm, việc thiếu quy định cụ thể có thể gây khó khăn trong xác định cơ quan chịu trách nhiệm xử lý và giám sát.

Do đó, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Phượng đề nghị cụ thể hóa các nội dung này trong Luật hoặc văn bản hướng dẫn thi hành, qua đó làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể, tăng cường phối hợp trong quản lý và bảo đảm các kiến nghị, phản ánh về an toàn thực phẩm được tiếp nhận, xử lý phù hợp.