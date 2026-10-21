ĐBQH đề xuất bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7) là ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 21.10, các đại biểu thảo luận ở Tổ về các dự án luật: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Ngày 27.7 mang ý nghĩa lịch sử, chính trị và nhân văn sâu sắc

Góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long, đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27.7 - Ngày Thương binh - Liệt sĩ là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Đại biểu nhấn mạnh ngày 27.7 mang ý nghĩa lịch sử, chính trị và nhân văn sâu sắc, là dịp để toàn xã hội tri ân người có công, giáo dục truyền thống yêu nước, trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ.

Đây không đơn thuần là thêm một ngày nghỉ để vui chơi, mà là dành một khoảng thời gian chung của quốc gia cho hoạt động tưởng niệm, thăm hỏi, chăm lo gia đình chính sách và giáo dục truyền thống.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long, phát biểu. Ảnh: Quốc hội

"Theo dự thảo luật, nếu bổ sung thêm ngày 27.7 thì tổng cộng là 13 ngày, không phải mức quá cao nếu so với một số quốc gia. Việc bổ sung ngày 27.7 còn giúp phân bố các ngày nghỉ hợp lý hơn trong năm. Khoảng cách 87 ngày từ 1.5 đến 27.7 được rút ngắn, sau đó khoảng 37 ngày là đến dịp Quốc khánh 2.9.

Đặc biệt, năm 2027 là dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Vì vậy, việc nghiên cứu bổ sung ngày 27.7 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương vừa có ý nghĩa trước mắt, vừa tạo nền tảng lâu dài để hoạt động tri ân trở thành một nét văn hóa chung của toàn xã hội”, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa phân tích.

Đồng quan điểm, đại biểu Võ Văn Hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long, cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cho người lao động được nghỉ 1 ngày làm việc vào Ngày Thương binh - Liệt sĩ - ngày có ý nghĩa vô cùng sâu sắc nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh.

Đây cũng là tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đông đảo nhân dân và cử tri đã được ghi nhận qua các kỳ tiếp xúc cử tri. Đại biểu Võ Văn Hội cũng cho rằng khoảng thời gian từ sau đợt nghỉ lễ 30.4 và 1.5 cho đến ngày Quốc khánh 2.9 khá dài và chưa có ngày nghỉ lễ nào khác.

Do đó, đại biểu đề nghị Quốc hội và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, xem xét bổ sung ngày nghỉ lễ 27.7.

Đại biểu Võ Văn Hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long, phát biểu. Ảnh: Quốc hội

Nghiên cứu kỹ việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với “người làm việc trên nền tảng số”

Điểm c khoản 1 Điều 1 dự thảo luật (sửa đổi khoản 6 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024) đề xuất quy định: Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số và các đối tượng khác có việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên.

Tán thành mục tiêu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, tuy nhiên, đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long, đề nghị Chính phủ hướng dẫn việc xác định quan hệ lao động nền tảng căn cứ vào mức độ kiểm soát thực tế như: nền tảng có quyết định giá, phân việc, ấn định thời gian hoặc địa bàn, giám sát hiệu suất hay khóa tài khoản hay không, chứ không chỉ căn cứ vào tên hợp đồng.

Đại biểu Thạch Phước Bình cũng đề nghị bổ sung vào khoản 6 Điều 2 các nguyên tắc: xác định cụ thể nhóm nghề, tiêu chí về tính ổn định của công việc và thu nhập, căn cứ đóng, chủ thể chịu trách nhiệm đóng, cách xử lý khi người lao động làm cho nhiều nền tảng hoặc đại lý, và lộ trình áp dụng.

Với người thực sự làm việc độc lập, có thể tổ chức đăng ký, kê khai và chuyển đóng qua nghiệp đoàn cơ sở hoặc tổ chức đại diện nghề nghiệp được pháp luật công nhận. Nghiệp đoàn làm đầu mối hỗ trợ người tham gia, không mặc nhiên thay người sử dụng lao động chịu nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam phát biểu. Ảnh: Quốc hội

Từ góc độ cơ quan chủ trì thẩm tra dự án luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam cho biết, qua phân tích nhiều chiều, Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhận thấy hiện nay chưa có khái niệm rõ ràng về “người làm việc trên nền tảng số”.

Đây là đối tượng hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đa ngành và chưa được đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng.

Về mặt nguyên tắc, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành việc bổ sung nhóm đối tượng này nhằm từng bước mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội bắt buộc theo định hướng của Nghị quyết 28-NQ/TW. Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị Chính phủ phải có lộ trình cụ thể và đánh giá tác động kỹ lưỡng, đa chiều.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam, lực lượng lao động trên nền tảng số hiện nay rất đa dạng. Thời gian qua, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổ chức nhiều hội thảo tại TP. Hồ Chí Minh cũng như các địa phương khác để lắng nghe ý kiến. Dù vậy, đến nay vẫn chưa có phương án làm rõ đối tượng này, đáp ứng yêu cầu của cơ quan thẩm tra.

“Việc mở rộng đối tượng lao động trên nền tảng số là vấn đề rất rộng; qua khảo sát thực tế, tỉ lệ tài xế công nghệ đóng bảo hiểm xã hội hiện chỉ khoảng 39% ở một số hãng như Grab. Nhóm này bao gồm nhiều thành phần: người đã có việc làm chính đi làm thêm, hoặc người đã hết tuổi lao động/nghỉ hưu tiếp tục làm việc. Việc đánh giá thế nào là lao động nền tảng số hiện chưa rõ ràng và chưa được nghiên cứu kỹ.

Do đó, đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá sâu sắc; khi đã làm rõ đối tượng nào thì quy định phạm vi áp dụng cho đối tượng đó, hoặc sẽ trình sửa đổi đồng bộ trong đợt sửa đổi toàn diện Luật Bảo hiểm xã hội thời gian tới”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam đề nghị.