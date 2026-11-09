ĐBQH đề xuất bổ sung ngày 27/7 là ngày nghỉ, người lao động hưởng nguyên lương

Sáng 9/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội (Đoàn Nghệ An). Ảnh: Media Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An cho biết, tại Điều 112 Bộ luật Lao động, dự luật quy định hằng năm người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày, nay bổ sung thêm ngày 24/11 - Ngày Văn hóa Việt Nam, tổng số ngày người lao động được nghỉ là 12 ngày.

Đại biểu đề nghị Quốc hội thêm vào Luật ngày 27/7, Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương.

Nêu rõ lý do, ông Hội nhấn mạnh hiện nay đất nước ta đã có nhiều đổi mới, kinh tế - xã hội phát triển; Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là quan tâm đến người có công.

Theo đại biểu, cứ đến dịp 27/7 hằng năm, công tác tuyên truyền, giáo dục được chú trọng. Các tổ chức đoàn thể từ trung ương đến địa phương có nhiều hoạt động thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh; tổ chức tu sửa, thắp hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.

Nhấn mạnh bản thân là đại biểu hoạt động tại cơ sở, qua gặp gỡ, tiếp xúc với gia đình người có công, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến và nhân dân nơi công tác, đại biểu cho biết "nhiều cử tri có tâm tư, nguyện vọng Quốc hội bổ sung ngày 27/7 người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương".

Đại biểu cũng cho rằng, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người lao động có công là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của mọi cấp, mọi ngành, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Ví dụ, hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong những năm qua, quân đội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, không quản khó khăn, gian khổ. Ban Chỉ đạo quốc gia phát động chiến dịch "500 ngày đêm" tạo ra sự lan tỏa rộng khắp, đáp ứng lòng mong mỏi, hi vọng của các gia đình, nhân dân, của đồng chí, đồng đội đã cùng nhau chiến đấu trên các chiến trường.

Ông Hội nhấn mạnh, qua theo dõi lễ truy điệu, an táng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) đã tạo ra hiệu ứng thiêng liêng, trân trọng của người dân Việt Nam. Không chỉ cán bộ, đảng viên, mà nhân dân, học sinh, sinh viên, người lao động tự do... đứng chờ đợi hàng giờ để tiễn biệt các liệt sĩ về với đất mẹ.

"Nếu có quy định, mỗi cá nhân sẽ có thời gian hoạt động tri ân cùng với dòng họ, gia đình, bạn bè theo bản sắc văn hóa, cách thức của địa phương.

Với mục đích và ý nghĩa đó, đề nghị Quốc hội cân nhắc bổ sung ngày 27/7 hằng năm, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương", đại biểu Nguyễn Sỹ Hội kiến nghị.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Đoàn Vĩnh Long). Ảnh: Media Quốc hội.

Trong khi đó, góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Đoàn Bến Tre) đề nghị cần xem xét bỏ điều kiện "không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng" khi xác định đối tượng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo đại biểu, quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, người từ đủ 75 tuổi trở lên chỉ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Tuy nhiên, cử tri cho rằng quy định này chưa thực sự hợp lý về bản chất và mục tiêu của chính sách. Bởi lẽ, trợ cấp hưu trí xã hội là chính sách an sinh do Nhà nước bảo đảm nhằm hỗ trợ người cao tuổi có mức sống tối thiểu khi về già. Trong khi đó, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng là quyền lợi hình thành từ quá trình tham gia, đóng góp bảo hiểm xã hội hoặc từ những căn cứ pháp lý khác. Đây là hai chính sách có cơ sở hình thành và mục tiêu hỗ trợ khác nhau.

Một người cao tuổi đã từng tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian đóng góp và được hưởng một khoản lương hưu thấp nhưng vẫn phải tự trang trải chi phí sinh hoạt, thuốc men, chăm sóc sức khỏe.

Trong khi đó, một người cùng độ tuổi không có lương hưu lại được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Sự khác biệt này đặt ra vấn đề về tính công bằng trong bảo đảm an sinh, nhất là đối với những người có mức lương hưu thấp.

Bên cạnh đó, việc một người có lương hưu không đồng nghĩa với việc họ đã có cuộc sống ổn định, càng không có nghĩa là nhu cầu thiết yếu khi tuổi cao sức yếu đều được bảo đảm.

Do đó, đại biểu đề nghị nghiên cứu sửa đổi Điều 21 theo hướng: Người cao tuổi khi đáp ứng điều kiện về độ tuổi thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, không phân biệt có hay không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Đây là cách tiếp cận bảo đảm tính bao trùm của chính sách an sinh xã hội, không làm mất đi quyền lợi chính đáng mà người dân đã tích lũy thông qua quá trình tham gia bảo hiểm xã hội.

Cùng với đó, đại biểu cũng đề nghị hạ độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo quy định hiện hành, người từ đủ 75 tuổi mới được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì được hưởng từ đủ 70 tuổi.

Cử tri cho rằng trong điều kiện tuổi thọ bình quân của người dân ngày càng tăng, nhưng không phải người cao tuổi nào cũng có điều kiện sống và sức khỏe tốt. Việc duy trì ngưỡng tuổi 75 mới được tiếp cận chính sách là tương đối cao.

Chính vì vậy, đại biểu kiến nghị xem xét điều chỉnh theo hướng: Người từ đủ 70 tuổi trở lên sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; còn đối với trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo thì từ đủ 65 tuổi.

Theo quy định hiện hành, người lao động được nghỉ 12 ngày lễ, Tết hưởng nguyên lương gồm: Tết Dương lịch: 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch) Tết Âm lịch: 5 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch) Ngày Chiến thắng: 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch) Ngày Quốc tế Lao động: 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch) Ngày Quốc khánh: 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau) Ngày Văn hóa Việt Nam: 1 ngày (ngày 24/11 hằng năm).