ĐBQH đề nghị cân nhắc chính sách miễn thuế với đơn vị cung cấp suất ăn trường học, y tế

Sáng 6/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về 3 luật thuế: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phát biểu sáng 6/11. Ảnh: Media Quốc hội.

Góp ý Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam bày tỏ, Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao tinh thần cầu thị, hợp tác, lắng nghe của cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra trong quá trình phối hợp để xây dựng dự án Luật.

Về việc bổ sung đối tượng là doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật, đại biểu Thân tán thành với chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về việc chăm lo đời sống tốt hơn cho các cháu học sinh và người bệnh.

Tuy nhiên, trong môi trường kinh doanh, cơ chế thị trường và sự cạnh tranh lành mạnh luôn là yếu tố quyết định tới sự phát triển của các doanh nghiệp, thậm chí là chất lượng cung cấp sản phẩm, dịch vụ.

Nếu các doanh nghiệp và cá nhân được lựa chọn cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được Nhà nước miễn thuế, vô hình trung sẽ tạo ra sự cạnh tranh thiếu bình đẳng đối với các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực.

"Điều này có thể triệt tiêu tính cạnh tranh lành mạnh trên thị trường", đại biểu Thân nói.

Do đó, đại biểu đề nghị Quốc hội cân nhắc giữ nguyên mức thuế hiện nay đối với doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh được lựa chọn cung cấp suất ăn cho các cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) nhất trí với chính sách miễn thuế đối với hoạt động cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện, đồng thời đề nghị cụ thể hóa trách nhiệm kiểm chứng, theo dõi và đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách.

Đại biểu cho rằng không nên yêu cầu toàn bộ số thuế được miễn phải chuyển ngay thành việc giảm giá từng suất ăn. Nguồn lực giữ lại có thể được doanh nghiệp sử dụng để đầu tư thiết bị, đào tạo nhân lực, cải thiện điều kiện chế biến.

Về việc bổ sung cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận là đối tượng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tại khoản 5 Điều 15 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, đại biểu Nguyễn Văn Thân ủng hộ việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập không vì lợi nhuận, vì các cơ sở này do Nhà nước quản lý và hoạt động với mục đích nhân văn của Nhà nước đối với các đối tượng thụ hưởng.

Tuy nhiên, ông chưa đồng tình với việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Đại biểu Nguyễn Cao Sơn (Đoàn Phú Thọ) phát biểu. Ảnh: Media Quốc hội.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, có 3.900 cơ sở giáo dục ngoài công lập và có xu hướng tăng lên. Đa phần các cơ sở này đều chưa đáp ứng được tiêu chí xã hội hóa nên chưa được hưởng các chính sách ưu đãi hiện hành. "Điều này phản ánh thực tế đa số các cơ sở giáo dục ngoài nhà nước đều hoạt động vì lợi nhuận", ông Nguyễn Văn Thân nói.

Việc tổ chức vận hành các cơ sở giáo dục không vì lợi nhuận nên để Nhà nước đảm nhận. Còn việc tổ chức vận hành các cơ sở giáo dục của tư nhân phải theo cơ chế thị trường để đảm bảo chất lượng dạy học và cơ sở vật chất cho học sinh.

Cũng quan tâm đến nội dung này, đại biểu Nguyễn Cao Sơn (Đoàn Phú Thọ) đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần báo cáo cụ thể hơn. "Qua khảo sát tại địa phương, các cơ sở giáo dục tư thục hiện nộp thuế cơ bản không có vướng mắc. Đến nay, theo báo cáo cũng chưa có cơ sở giáo dục tư thục nào hoạt động không vì lợi nhuận", ông Sơn cho hay.

Đại biểu Sơn nhấn mạnh, các cơ sở giáo dục tư thục tập trung hoạt động chủ yếu ở các thành phố lớn. Thực hiện chính sách này, người được hưởng lợi nhiều nhất là các trường quốc tế, trường có mức học phí cao tại các thành phố lớn, không phải học sinh vùng sâu, vùng xa.

Trong khi miễn thuế cũng không làm giảm học phí. Như vậy, "chính sách chưa bảo đảm công bằng, chưa trúng mục tiêu, yêu cầu đặt ra".

Mặt khác, quy định "không vì lợi nhuận" chỉ được ghi một lần trong quyết định thành lập, lợi nhuận vẫn có thể được chuyển cho nhà đầu tư qua giao dịch liên kết. Pháp luật về giáo dục cũng chưa quy định rõ cơ chế kiểm soát nội dung này.

Do đó ông đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc các chính sách này và quy định ngay trong luật: Chỉ miễn thuế đối với thu nhập từ hoạt động giáo dục, đào tạo; không miễn thuế đối với lãi tiền gửi, đầu tư tài chính, cho thuê tài chính. Cơ sở vi phạm cam kết hoạt động không vì lợi nhuận phải nộp lại toàn bộ số thuế đã được miễn kèm tiền chậm nộp.