ĐBQH đề nghị bổ sung một số chỉ tiêu gắn trực tiếp với các chương trình, chính sách trọng tâm

Đại biểu Quốc hội Lê Nữ Thuỳ Dương - Ảnh: chinhphu.vn

Sáng nay (31/10), Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế-xã hội trong phiên họp toàn thể tại Hội trường.

Bên lề phiên họp, đại biểu Quốc hội Lê Nữ Thuỳ Dương (Đồng Nai) đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Chính phủ về một số nội dung liên quan đến chỉ tiêu trong báo cáo của Chính phủ cũng như trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kinh tế-xã hội.

Đại biểu đánh giá cao Chính phủ đã chuẩn bị Báo cáo công phu, toàn diện, bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18-KL/TW và Nghị quyết số 25/2026/QH16 của Quốc hội. Đồng thời đồng tình với các định hướng, giải pháp trọng tâm của Chính phủ với tầm nhìn dài hạn, đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng của đất nước, đẩy mạnh cơ cấu lại các lĩnh vực, đầu tư trọng tâm, trọng điểm; cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, phát huy vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương.

Cần hệ thống chỉ tiêu đủ bao quát

Nhấn mạnh năm 2027 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, với mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, đại biểu Lê Nữ Thuỳ Dương cho rằng cùng với việc xác định các nhiệm vụ, giải pháp, cần có hệ thống chỉ tiêu đủ bao quát để Chính phủ triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Trên tinh thần này, về bộ chỉ tiêu chủ yếu năm 2027, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung một số chỉ tiêu gắn trực tiếp với các chương trình, chính sách trọng tâm.

Đối với nhóm kinh tế, đại biểu Lê Nữ Thuỳ Dương đề nghị bổ sung các chỉ tiêu: Tỉ lệ lấp đầy bình quân các khu công nghiệp đang hoạt động; tỉ lệ lấp đầy các khu công nghiệp công nghệ cao đang hoạt động và giá trị đầu tư thu hút trên một ha đất công nghiệp đã sẵn sàng cho thuê. Các chỉ tiêu này nhằm phản ánh hiệu quả khai thác và sử dụng hạ tầng công nghiệp, vốn là nền tảng trực tiếp để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo đại biểu, việc thu hút các dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao, có khả năng dẫn dắt chuỗi giá trị được ưu tiên và khuyến khích; trong khi chỉ tiêu tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội so với GDP mới phản ánh quy mô vốn, chưa phản ánh hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai và hạ tầng. Tỉ lệ lấp đầy và suất đầu tư trên một ha đất công nghiệp là thước đo trực tiếp, khách quan, đồng thời là căn cứ để các địa phương cân nhắc việc mở rộng, thành lập mới khu công nghiệp.

Cũng trong nhóm kinh tế, Đại biểu đề nghị bổ sung chỉ tiêu doanh thu du lịch bình quân trên mỗi khách quốc tế đến Việt Nam và thời gian lưu trú trung bình của du khách quốc tế.

"Theo tôi, cùng với mục tiêu đón 28-29 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2027, bộ chỉ tiêu cần phản ánh chất lượng khách, mức chi tiêu, giá trị gia tăng tạo ra, hiệu quả phát triển sản phẩm du lịch và năng lực cạnh tranh của ngành du lịch theo chiều sâu", đại biểu Lê Nữ Thuỳ Dương phân tích.

Lượng hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Với nhóm văn hóa-xã hội, Đại biểu đề nghị bổ sung chỉ tiêu tỉ lệ căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê hoàn thành so với kế hoạch năm và tỉ lệ số căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê đã bàn giao đưa vào sử dụng trên tổng số căn đã hoàn thành; nhấn mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê là một trong những chương trình, chính sách lớn cần có chỉ tiêu tương ứng để Quốc hội và Chính phủ theo dõi, giám sát kết quả thực hiện.

Đại biểu dẫn chứng, một số dự án đã hoàn thành nhưng chậm đưa vào sử dụng do vị trí xa nơi làm việc, hạ tầng kết nối và dịch vụ xã hội chưa đồng bộ, hoặc vướng thủ tục xét duyệt đối tượng. Do đó, chỉ tiêu cần đo lường cả hai khâu: Hoàn thành so với kế hoạch và bàn giao đưa vào sử dụng, bởi kết quả thực chất của chính sách là số hộ gia đình, người lao động thực sự có chỗ ở…

Ngoài ra, Đại biểu đề nghị bổ sung chỉ tiêu hệ số giá nhà ở trên thu nhập của hộ gia đình đô thị. Dự thảo Nghị quyết về kinh tế-xã hội của Quốc hội cần có chỉ tiêu phản ánh khả năng tiếp cận nhà ở của người dân, đặc biệt đối với nhóm thu nhập trung bình và thấp, bởi lẽ chỉ tiêu này cũng gắn trực tiếp với nhiệm vụ triển khai cơ chế ưu đãi phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp để mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở cho người thu nhập trung bình và thấp.

Theo dõi đồng thời an ninh năng lượng và chuyển đổi xanh

Đối với nhóm môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, Đại biểu đề nghị bổ sung chỉ tiêu tỉ lệ khu công nghiệp sinh thái trên tổng số khu công nghiệp đang hoạt động và tỉ lệ khu công nghiệp có sử dụng năng lượng tái tạo hoặc năng lượng xanh. Theo Đại biểu, trong bối cảnh chuyển đổi xanh, giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đang trở thành xu hướng toàn cầu, việc bổ sung các chỉ tiêu gắn với khu công nghiệp sinh thái và sử dụng năng lượng xanh sẽ giúp phản ánh rõ hơn kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Hơn nữa, khi các thị trường xuất khẩu lớn ngày càng áp dụng tiêu chuẩn xanh, cơ chế điều chỉnh carbon qua biên giới, còn các tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư chiến lược ưu tiên lựa chọn địa điểm có nguồn năng lượng sạch, việc bổ sung các chỉ tiêu này sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, thu hút FDI có chọn lọc và gia tăng năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam.

Bên cạnh đó, cần bổ sung chỉ tiêu tỉ trọng điện năng sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch trong tổng sản lượng điện sản xuất và Tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch được đưa vào vận hành trong năm.

Lượng hóa mục tiêu cải thiện chất lượng không khí, thúc đẩy giao thông xanh và xử lý rác thải

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung chỉ tiêu tỉ lệ số ngày có chỉ số chất lượng không khí đạt mức tốt và trung bình tại các đô thị lớn vì đây là vấn đề đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của người dân.

Đồng thời, bổ sung chỉ tiêu tỉ lệ phương tiện giao thông sử dụng điện, năng lượng xanh trong tổng số phương tiện đăng ký mới và tỉ lệ phương tiện vận tải hành khách công cộng sử dụng điện, năng lượng xanh tại các đô thị lớn. Xu hướng chuyển đổi sang các phương tiện thân thiện môi trường, phương tiện vận tải xanh sẽ góp phần giảm ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng không khí và tạo môi trường xanh.

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung việc giảm tỉ lệ và khối lượng chôn lấp trong xử lý rác thải sinh hoạt so với năm trước và tăng tỉ lệ rác thải sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện.

Theo đại biểu, hiện nay tỉ lệ và khối lượng chôn lấp rác khá cao do sử dụng công nghệ cũ, việc chôn lấp rác chiếm dụng quỹ đất lớn, có khả năng gây ô nhiễm nguồn nước, không khí; nhiều bãi chôn lấp tại các đô thị lớn hiện đang quá tải. Mặt khác, công nghệ đốt rác phát điện vừa giảm khối lượng phải chôn lấp, tiết kiệm quỹ đất, vừa tạo thêm nguồn điện và bảo đảm môi trường.

Từ đó, các địa phương có cơ sở để ưu tiên bố trí quỹ đất, nguồn lực, đẩy nhanh các dự án xử lý chất thải theo công nghệ hiện đại, thu hút đầu tư xây dựng, góp phần bảo vệ môi trường bền vững, bảo đảm mục tiêu hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.