ĐBQH: Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong phòng cháy, chữa cháy phải đi kèm cơ chế kiểm soát rủi ro

ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà (đoàn Hà Nội)

Sáng nay, 26-10, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Tại tổ Hà Nội, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Đỗ Đức Hồng Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết, ông đánh giá cao sự chuẩn bị tài liệu và báo cáo tiếp thu, giải trình thấu đáo, cầu thị của cơ quan chủ trì soạn thảo cũng như chất lượng của Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Đóng góp một số ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật này, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà cho biết, việc xác lập hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia là biện pháp bắt buộc để phòng ngừa nguy cơ xâm hại từ sớm, từ xa.

Tuy vậy, với quy định tại khoản 2 Điều 29 của dự thảo Luật, ông Hà đề nghị nên giao Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, thời hạn cấp phép, việc công khai quy hoạch hành lang và cơ chế giải quyết khiếu nại của tổ chức, cá nhân.

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà cũng đề nghị quy định tại dự thảo luật này cần bảo đảm tính thống nhất trong việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật và các biện pháp bảo vệ đặc thù với Luật Thủ đô.

Cũng tại tổ Hà Nội, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt – ĐBQH chuyên trách thuộc Đoàn ĐBQH thành phố - đóng góp nhiều ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH).

Đại biểu Nguyễn Ngọc Việt (đoàn Hà Nội) phát biểu

Vị ĐBQH hoạt động chuyên trách này tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung 2 luật này theo Tờ trình của Chính phủ. Đồng thời nhấn mạnh, việc phân cấp thẩm quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là hướng đi đúng, phù hợp với yêu cầu đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật tại Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, đối với lĩnh vực PCCC, ông Việt cho rằng, điều quan trọng không chỉ là giảm được bao nhiêu thủ tục, mà còn phải xác định rõ: Sau khi bỏ một khâu kiểm soát, trách nhiệm bảo đảm an toàn được chuyển cho ai? Cơ quan nào có khả năng phát hiện rủi ro và người dân được bảo vệ bằng cơ chế nào?

Từ góc độ tổ chức thực hiện tại một đô thị lớn như Hà Nội, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt góp ý, việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong lĩnh vực PCCC phải đi kèm cơ chế xác định trách nhiệm và kiểm soát rủi ro thực chất.

Tương tự, cải cách thủ tục hành chính phải gắn với cải cách phương thức quản lý và phân định trách nhiệm. “Chúng ta cần giảm những thủ tục hành chính không cần thiết, nhưng không được tạo khoảng trống trong kiểm soát an toàn. Cần tăng trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu và doanh nghiệp, nhưng cũng phải xác định được khả năng giám sát của cơ quan nhà nước. Phân cấp mạnh hơn, nhưng trách nhiệm phải đi cùng thẩm quyền và điều kiện thực hiện” – đại biểu Việt nói.

Đặc biệt, tại Điều 55 dự thảo luật về quy định chuyển tiếp, đã có quy định hướng xử lý đối với cơ sở không bảo đảm yêu cầu PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PC&CC năm 2001 có hiệu lực; đồng thời bổ sung cơ chế phân loại, hướng dẫn giải pháp kỹ thuật và lộ trình khắc phục đối với một số cơ sở hiện hữu khác.

Theo đại biểu Việt, đây là vấn đề có ý nghĩa thực tiễn rất lớn đối với Hà Nội. Ông đề nghị dự thảo Luật sửa đổi lần này cần phân định rõ nhóm cơ sở thuộc cơ chế chuyển tiếp đã có và nhóm thuộc cơ chế xử lý mới; cần quy định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng chủ thể. Mặt khác, đối với những công trình không thể đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành do điều kiện kiến trúc, kết cấu hoặc lịch sử xây dựng, cần có hướng dẫn kỹ thuật thống nhất để lựa chọn giải pháp tăng cường an toàn phù hợp…