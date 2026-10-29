ĐBQH: Cần quy định các nội dung công chứng, chứng thực giao dịch về đất đai ngay trong Luật Đất đai

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết, khoản 4 Điều 21 dự thảo Luật vẫn giữ nguyên như văn bản đã trình Quốc hội tại đầu kỳ họp. Do vậy, đại biểu đề nghị Quốc hội hết sức cân nhắc, xem xét việc quy định tại khoản 4 Điều 21 về việc giao Chính phủ quy định các nội dung, quy định về việc công chứng, chứng thực là giao cho Chính phủ quy định với các lý do sau:

Về việc tổng hợp và tiếp thu ý kiến nhân dân về dự thảo Luật, đại biểu nhấn mạnh, kết quả tổng hợp ý kiến trên VNeID cho thấy, tỷ lệ người dân có ý kiến liên quan đến Nhóm 8 (nhóm ý kiến liên quan đến công chứng, chứng thực) chiếm tỷ lệ rất cao. Trong đó, có 67% số ý kiến đề nghị có quy định công chứng bắt buộc. Trong phần nội dung lấy ý kiến trên VNeID không có nội dung ý kiến về việc giao cho Chính phủ hay là quy định trong Luật.

Tại phiên thảo luận tổ có 39 ý kiến đóng góp liên quan đến công chứng, chứng thực, trong đó có 37 ý kiến đồng tình với phương án quy định ngay trong Luật Đất đai, cũng như việc phải đảm bảo sự an toàn cho giao dịch của người dân trong hoạt động công chứng. Chỉ có 2 ý kiến đồng thuận với việc quy định trong Nghị định về việc không bắt buộc công chứng.

“Đây là những con số rất có ý nghĩa, mong các đại biểu Quốc hội cũng như Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét lỹ lưỡng, thận trọng nội dung này” - đại biểu đề xuất.

Về tính thống nhất trong quy định pháp luật, theo đại biểu, Luật Công chứng 2026 có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Theo đó, những giao dịch mang tính chất quan trọng phải được quy định trong Luật là các giao dịch phải công chứng.

Nguyễn Thị Hồng Hạnh (đoàn TP.HCM) phát biểu

Liên quan đến Luật Nhà ở, vừa qua, khi thảo luận về Luật Nhà ở, tại Điều 120 của Luật Nhà ở cũng quy định 6 giao dịch phải thực hiện công chứng. Quy định này là phù hợp và thống nhất với Luật Đất đai.

Theo đại biểu, qua nghiên cứu các hồ sơ dự thảo 3 luật có liên quan là Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, các ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến thẩm tra của các Ủy ban cũng như ý kiến của các Ủy ban đều đề nghị cần phải có sự thống nhất giữa 3 luật này và các luật có liên quan như Bộ luật Dân sự, Luật Công chứng. Tuy nhiên, cách thể hiện hiện nay trong dự thảo Luật Đất đai tại khoản 4 Điều 21 là giao cho Chính phủ quy định thì không phù hợp với Luật Công chứng cũng như Luật Nhà ở mà chúng ta đã thảo luận, góp ý.

Hiện nay, mặc dù khoản 4 Điều 21 quy định giao Chính phủ quy định chi tiết, tuy nhiên qua rà soát 2 nghị định trong tài liệu hồ sơ thì không có bất kỳ một điều luật nào, một điều khoản nào trong nghị định quy định về việc các giao dịch phải công chứng, chứng thực.

“Tôi cảm thấy rất bất an và lo lắng về việc đưa nội dung công chứng, chứng thực vào trong nghị định nhưng hiện nay trong dự thảo nghị định lại chưa có. Do đó, chúng tôi đề nghị quy định ngay trong Luật Đất đai để đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật” - đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh chia sẻ.