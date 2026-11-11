ĐBQH: Cần giải pháp để du khách quốc tế tăng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP.HCM) đồng tình với nội dung cơ bản trong dự thảo Nghị quyết để góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với các mục tiêu rất cao: Đóng góp trực tiếp 10-12% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ USD (gấp đôi so với hiện nay).

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP.HCM) phát biểu. Ảnh: Media Quốc hội.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng điều quan trọng phải phát huy được tiềm năng và lợi thế sẵn có của đất nước như: Bờ biển dài và đẹp với hơn 4.000 hòn đảo; 9 di sản thế giới được UNESCO vinh danh; Sở hữu bề dày lịch sử với hàng ngàn di tích rất đáng tự hào; Nền văn hóa đa dạng, đặc sắc của 54 dân tộc anh em; Văn hóa ẩm thực đa dạng và phong phú...

"Đây là những ưu đãi phi tài chính có giá trị cao nhất cho ngành du lịch hiện nay. Nếu có thêm những chính sách mới thì điều kiện cho du lịch phát triển sẽ nhiều hơn", đại biểu nói.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân cũng nhấn mạnh, cần làm sao để khách quốc tế tăng chi tiêu và thời gian lưu trú dài hơn. Các trung tâm mua sắm miễn thuế, hoàn thuế, cửa hàng mua sắm hàng hiệu có ưu đãi cũng cần có chính sách hỗ trợ.

Du lịch xanh, du lịch cộng đồng gắn với sinh thái, nông nghiệp, gắn với làng nghề truyền thống, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và du lịch văn hóa gắn với công nghiệp văn hóa, du lịch gắn với ẩm thực, cũng là những hướng đi trọng tâm.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy (Đoàn Hưng Yên). Ảnh: Media Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy (Đoàn Hưng Yên) cho rằng, phát triển du lịch không chỉ là khai thác tài nguyên để thu hút khách, tăng doanh thu, mà quan trọng hơn, phải tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đồng thời nâng cao đời sống của chính cộng đồng dân cư tại điểm đến.

Đề nghị có cơ chế bảo vệ bản sắc văn hóa và không gian văn hóa cộng đồng trong quá trình phát triển du lịch, ông Huy nêu thực tế ở một số nơi, lễ hội bị sân khấu hóa, phong tục tập quán bị biến đổi để phục vụ nhu cầu của khách, không gian văn hóa truyền thống bị thu hẹp.

Vì vậy, ông đề nghị bổ sung nguyên tắc bảo đảm việc khai thác các giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch không làm biến dạng, mai một bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán và không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống của cộng đồng dân cư.

"Nếu chỉ chú trọng khai thác không có cơ chế bảo vệ, chính những giá trị tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến lại có nguy cơ bị mất đi", ông Huy nói.

Nhấn mạnh quan điểm người dân thực sự là chủ thể tham gia và được hưởng lợi từ phát triển du lịch, đại biểu tỉnh Hưng Yên đề nghị cụ thể hóa quy định trong luật, tránh chỉ dừng lại ở cam kết trên giấy tờ.

"Tài nguyên du lịch ở nhiều vùng quê chính là cảnh quan, di sản, phong tục, nghề truyền thống do người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nhưng khi du lịch phát triển, không ít trường hợp lợi ích kinh tế chủ yếu tập trung vào doanh nghiệp đầu tư, còn người dân chỉ tham gia làm những công việc giản đơn, thu nhập không ổn định", ông Huy nêu thực tế.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Giang (Đoàn Đắk Lắk). Ảnh: Media Quốc hội.

Còn đại biểu Nguyễn Hoàng Giang (Đoàn Đắk Lắk) đề nghị cần có cơ chế quốc gia về phát triển và điều phối nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao cho các vùng giàu tiềm năng nhưng còn khó khăn.

Theo đại biểu, khoản 2 Điều 10 giao HĐND cấp tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách để ban hành chính sách thu hút và hỗ trợ nhân lực du lịch.

Tuy nhiên, quy định này cần được bổ sung bởi đang tồn tại một nghịch lý: những địa phương có ngành du lịch phát triển thì có điều kiện thu hút nhân lực giỏi, trong khi những địa phương đang cần nhân lực để phát triển du lịch lại thiếu nguồn lực tài chính và môi trường nghề nghiệp để thu hút, giữ chân nhân lực.

Nếu chỉ dừng lại ở việc giao từng địa phương tự đào tạo, thu hút nhân lực theo khả năng ngân sách thì khoảng cách phát triển du lịch giữa các địa phương sẽ ngày càng xa.