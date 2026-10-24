ĐBQH: Cần đầu tư, xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp cho sản phẩm văn hóa

Đại biểu Trần Văn Đăng (Đoàn Bắc Ninh) nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng cơ chế đủ mạnh để khơi thông nguồn lực sáng tạo, phát triển thị trường văn hóa và bảo đảm người dân được hưởng lợi từ giá trị di sản.

Đại biểu Trần Văn Đăng (Đoàn Bắc Ninh). Ảnh: Media Quốc hội.

Từ thực tiễn vùng đất Kinh Bắc giàu di sản, lễ hội, làng nghề và nghệ thuật dân gian, đại biểu Đăng cho rằng, dư địa phát triển kinh tế từ văn hóa, du lịch còn lớn. Điều quan trọng không chỉ là thu hút du khách mà còn kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu cho sản phẩm, dịch vụ văn hóa và nâng cao lợi ích của cộng đồng địa phương.

Đại biểu đề nghị bổ sung vào Điều 8 cơ chế liên kết di tích, lễ hội, làng nghề với biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực và du lịch để hình thành chuỗi sản phẩm trọn gói; đồng thời kết nối quản lý lễ hội với hạ tầng văn hóa số, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm môi trường văn minh, an toàn.

Cùng với đó, cần có nguyên tắc phân chia lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng; khuyến khích sử dụng nguồn thu từ khai thác hợp pháp giá trị di sản để tái đầu tư bảo tồn, tu bổ di tích, hỗ trợ nghệ nhân và phát triển sinh kế. Người dân không chỉ gìn giữ mà còn phải được thụ hưởng xứng đáng từ những giá trị di sản mình bảo vệ.

Các đại biểu thảo luận tại tổ chiều 24/10. Ảnh: Media Quốc hội.

Đề cập thị trường công nghiệp văn hóa, đại biểu Trần Văn Đăng dẫn thành công của các chương trình Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai và những concert trong nước thời gian qua, cho rằng công chúng, đặc biệt là giới trẻ, sẵn sàng chi trả cho sản phẩm văn hóa được đầu tư nghiêm túc, chuyên nghiệp.

Từ đó, đại biểu đề nghị xây dựng thương hiệu cho các sự kiện, liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa tầm quốc gia, quốc tế được tổ chức định kỳ; đồng thời phát triển sản phẩm văn hóa đặc trưng của từng địa phương. Chính sách hỗ trợ tiếp cận văn hóa cũng cần mở rộng tới công nhân khu công nghiệp và người dân vùng khó khăn.

Về sở hữu trí tuệ, đại biểu đề nghị cụ thể hóa cơ chế xử lý hành vi xâm phạm quyền trên môi trường số, bảo vệ nghệ sĩ, nhà sáng tạo và củng cố niềm tin cho hoạt động đầu tư lâu dài.

Đại biểu Dương Minh Ánh (Đoàn TP Hà Nội). Ảnh: Media Quốc hội.

Liên quan đến đào tạo nhân lực công nghiệp văn hóa, đại biểu Dương Minh Ánh (Đoàn TP Hà Nội) cho rằng, cần liên kết các khâu sáng tạo, sản xuất, phân phối, tiêu dùng và tái đầu tư để hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.

Đối với chính sách chi trả thù lao cho nghệ sĩ, nghệ nhân giảng dạy, cần đánh giá nguồn lực thực hiện, xác định phần ngân sách nhà nước và kinh phí do cơ sở giáo dục bảo đảm, cũng như tác động đến thu nhập của giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng. Đại biểu đề nghị xem xét công nhận nghệ sĩ, nghệ nhân là giảng viên thỉnh giảng khi đáp ứng điều kiện về văn bằng, năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm; đồng thời rà soát, sửa đổi đồng bộ các luật liên quan.

Để thu hút nhân lực chất lượng cao, đại biểu Ánh đề xuất cơ chế linh hoạt về giấy phép lao động, thị thực và đãi ngộ đối với chuyên gia quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài; tiếp tục đào tạo tài năng ở nước ngoài, thúc đẩy đào tạo liên ngành và tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp.

Đồng thời, nghiên cứu khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo, trong đó xem xét tính chi phí phối hợp đào tạo vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.