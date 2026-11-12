ĐBQH: Bộ trưởng Tài chính có giải pháp gì chấn chỉnh việc mua bán trái phép hóa đơn?

Tham gia phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn sáng nay, 12-11, đại biểu Hà Đức Minh (đoàn Lào Cai) nêu vấn đề “theo phản ánh của cử tri, tình trạng mua bán trái phép hóa đơn vẫn diễn ra mặc dù hóa đơn điện tử đã được triển khai áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân của tình trạng trên, trách nhiệm của cơ quan thuế trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng hóa đơn điện tử?

Bộ trưởng có giải pháp gì để chấn chỉnh tình trạng mua bán trái phép hóa đơn trong thời gian tới?”

Đại biểu Hà Đức Minh (đoàn Lào Cai) chất vấn

Trả lời câu hỏi của đại biểu Hà Đức Minh về tình trạng mua bán hóa đơn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, mặc dù đã triển khai hóa đơn điện tử nhưng thời gian qua tình trạng mua bán trái phép hóa đơn vẫn diễn ra, Bộ Tài chính đã nắm được vấn đề này và xin nhận trách nhiệm, đồng thời chỉ đạo ngành thuế làm rất quyết liệt.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, cơ quan thuế đã phát hành tổng cộng hơn 10 tỷ hóa đơn (gồm 5,2 tỷ hóa đơn điện tử và 5,5 tỷ hóa đơn giấy). Tuy nhiên vẫn còn tình trạng mua bán hóa đơn, lập công ty ma.

Thời gian tới Bộ Tài chính sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ số, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng (đặc biệt là Cục An ninh mạng), Bộ Công an để định danh người đăng ký đứng tên chủ doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thực của doanh nghiệp.

“Từ 2022 đến nay, chúng tôi đã chuyển gần 600 hồ sơ doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế, buôn bán hóa đơn sang cơ quan điều tra” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đại biểu Tráng A Dương (đoàn Lào Cai) đặt câu hỏi

Cùng tham gia chất vấn, đại biểu Tráng A Dương (đoàn Lào Cai) nêu vấn đề “có một nghịch lý là nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số thiếu vốn đầu tư các công trình thiết yếu, trong khi một số nơi được giao vốn lại không giải ngân hết, phải điều chuyển hoặc chuyển nguồn. Vậy trách nhiệm thuộc về khâu tham mưu phân bổ, điều hành vốn hay tổ chức thực hiện?

Bộ trưởng có giải pháp nào và cam kết thời gian cụ thể hoàn thành khắc phục tình trạng nơi cần vốn không có, nơi có vốn lại không sử dụng hết, đảm bảo nguồn vốn được thực hiện phân bổ đúng, đủ và phát huy hiệu quả”?

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn

Làm rõ băn khoăn của đại biểu, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho rằng, tình trạng vùng sâu vùng xa cần vốn nhưng nhiều bộ ngành lại chậm giải ngân, trách nhiệm vẫn ở khâu tổ chức thực hiện.

Theo Bộ trưởng, các thủ tục giải ngân đầu tư công hiện nay đã cải tiến rất nhiều. Để một dự án triển khai qua 5 khâu: Lựa chọn đề xuất vốn; Quyết định chủ trương đầu tư; Quyết định đầu tư và phân bổ vốn; Tổ chức triển khai thực hiện; Thanh quyết toán đưa vào sử dụng. Qua theo dõi, khâu yếu nhất vẫn là khâu tổ chức thực hiện, đặc biệt là khâu chuẩn bị dự án. Hiện quy trình phân bổ vốn đã được quy định rõ và phân cấp đến từng bộ ngành, địa phương.