Với nhiều người yêu xe, cảm giác đẩy vòng tua động cơ đến gần vạch đỏ trên đồng hồ là một trải nghiệm khó bỏ qua. Tiếng máy, độ rung và khả năng tăng tốc tạo nên sự phấn khích khi cầm lái. Tuy nhiên, việc thường xuyên vận hành động cơ ở vòng tua cao cũng đặt ra câu hỏi về độ bền và nguy cơ hư hỏng các chi tiết bên trong.

Vòng tua cao có thể khiến động cơ hư hỏng?

Vận hành động cơ vượt quá giới hạn vòng tua cho phép có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Khi động cơ quay quá nhanh, hiện tượng van trôi có thể xuất hiện, khiến van không kịp đóng mở theo chu kỳ và va chạm với piston. Ngoài ra, lực tác động lớn cùng khả năng bôi trơn không đáp ứng yêu cầu có thể làm hỏng thanh truyền và bạc trục khuỷu.

Để hạn chế nguy cơ này, các động cơ hiện đại thường được trang bị bộ giới hạn vòng tua. Hệ thống sẽ kiểm soát tốc độ quay của động cơ khi người lái tăng số. Tuy nhiên, bộ giới hạn không thể bảo vệ động cơ trong mọi tình huống, đặc biệt khi người lái giảm số quá sớm khiến vòng tua vượt ngưỡng an toàn. Chi phí đại tu động cơ trong trường hợp hư hỏng nghiêm trọng có thể lên tới hàng nghìn USD.

Vận hành động cơ vượt quá giới hạn vòng tua máy cho phép có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: CarScoops.

Một yếu tố khác mà người lái cần chú ý là nhiệt độ động cơ. Việc đạp ga mạnh khi xe vừa khởi động có thể làm tăng nguy cơ hao mòn do dầu động cơ chưa đạt nhiệt độ làm việc phù hợp. Theo nghiên cứu được đề cập, dầu động cơ có thể cần thời gian làm nóng lâu gấp đôi nước làm mát trước khi đạt điều kiện vận hành tối ưu.

Khi dầu đã đủ ấm và động cơ ở trạng thái tốt, việc tăng tốc mạnh hoặc đưa vòng tua lên cao trong thời gian ngắn nhìn chung không gây ra vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, vòng tua càng cao thì nhiệt lượng và áp lực tác động lên các chi tiết cơ khí càng lớn. Ford cũng khuyến cáo người dùng không nên duy trì động cơ gần vạch đỏ trong nhiều dặm liên tục.

Do đó, một vài lần tăng tốc trong quá trình di chuyển không đồng nghĩa với việc động cơ sẽ nhanh chóng xuống cấp, miễn là xe được bảo dưỡng đúng cách, có số km sử dụng hợp lý và sử dụng dầu bôi trơn phù hợp.

Đẩy vòng tua cao có giúp động cơ sạch hơn?

Bên cạnh vấn đề độ bền, nhiều người truyền tai nhau phương pháp “điều chỉnh kiểu Ý” (Italian tune-up). Theo quan niệm này, việc tăng tốc mạnh và duy trì động cơ ở vòng tua cao có thể giúp đốt cháy cặn carbon tích tụ trên bugi, van và buồng đốt, đặc biệt ở những chiếc xe ít được vận hành ở cường độ cao.

Jason Fenske, người điều hành kênh Engineering Explained, đã phân tích vấn đề này trong một video chuyên sâu. Theo kết quả nghiên cứu của ông, về mặt lý thuyết, việc tăng nhiệt độ động cơ đủ cao có thể giúp đốt cháy một phần cặn carbon.

Ông Jason Fenske, người điều hành kênh Engineering Explained, chia sẻ nghiên cứu về vòng tua máy. Ảnh: HotCar.

Tuy nhiên, điều đó khó xảy ra trong điều kiện lái xe thông thường. Động cơ cần duy trì tải trọng lớn và nhiệt độ cao trong thời gian đủ dài mới có thể đạt điều kiện cần thiết. Piston và van xả có thể đạt nhiệt độ khoảng 325°C (617°F), đủ để đốt cháy một số cặn bẩn. Trong khi đó, van nạp thường hoạt động ở nhiệt độ thấp hơn nên những chất bám trên bộ phận này khó bị loại bỏ theo cách tương tự.

Fenske cũng cảnh báo việc vận hành động cơ phun nhiên liệu trực tiếp ở cường độ cao có thể khiến cặn carbon tích tụ nhiều hơn, thay vì giảm đi. Vì vậy, phương pháp “điều chỉnh kiểu Ý” không phải giải pháp bảo dưỡng có thể áp dụng cho mọi loại động cơ.

Vận hành đúng cách để bảo vệ động cơ

Nhìn chung, việc đưa động cơ lên vòng tua cao không phải lúc nào cũng gây hại. Điều quan trọng nằm ở thời điểm, thời gian vận hành và tình trạng kỹ thuật của xe. Người lái nên chờ dầu động cơ đạt nhiệt độ phù hợp trước khi tăng tốc mạnh, đồng thời tránh duy trì vòng tua sát giới hạn trong thời gian dài.

Với một động cơ khỏe mạnh, được bảo dưỡng định kỳ và sử dụng dầu bôi trơn phù hợp, những lần tăng tốc ở vòng tua cao có kiểm soát vẫn nằm trong khả năng vận hành của xe.

Cảm giác phấn khích khi khai thác sức mạnh động cơ là một phần thú vị của việc lái xe. Tuy nhiên, người lái cần hiểu giới hạn kỹ thuật của phương tiện để tận hưởng trải nghiệm này mà không đánh đổi độ bền của động cơ.