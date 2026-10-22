Dạy văn hóa gắn với học nghề, đáp ứng nhu cầu xã hội

Phân hiệu GDNN-GDTX Phúc Yên, tiền thân là Trung tâm GDTX Mê Linh, được thành lập năm 1993. Tháng 9/2026, đơn vị sáp nhập với Trung tâm GDNN-GDTX Bình Xuyên. Hiện nay, phân hiệu có khuôn viên gần 2.900 m2, gồm 14 phòng học, các phòng thực hành nghề và khu nhà điều hành. Phân hiệu có 36 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 100% đạt chuẩn, gần 40% có trình độ trên chuẩn.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Bình Xuyên, Phân hiệu Phúc Yên sớm ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận chuyên môn. Đồng thời đa dạng hóa các loại hình giáo dục, tạo cơ hội học tập cho những người không có điều kiện theo học hệ chính quy; mở rộng liên kết đào tạo những ngành nghề xã hội có nhu cầu. Mô hình dạy văn hóa kết hợp học nghề giúp học viên vừa hoàn thành chương trình THPT, vừa được trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, qua đó nâng cao cơ hội tìm kiếm việc làm, ổn định thu nhập và từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Giờ học tích hợp kiến thức số và trí tuệ nhân tạo (AI) của học viên lớp 12A3 tại Phân hiệu Phúc Yên.

Năm học 2025-2026, phân hiệu có 18 lớp với 732 học viên. Đơn vị liên kết với 6 cơ sở đào tạo nghề, tổ chức đào tạo các ngành, nghề như công nghệ ô tô, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, chăm sóc sắc đẹp, du lịch lữ hành, nhà hàng – khách sạn, tiếng Hàn và tiếng Trung. Bên cạnh đó, phân hiệu phối hợp với một số doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Quang Minh tổ chức cho học sinh lớp 12 tham quan, tìm hiểu môi trường làm việc và định hướng nghề nghiệp.

Kết thúc năm học, có 220 học viên tốt nghiệp trung cấp nghề và 280 học viên lớp 12 tốt nghiệp THPT. Kết quả này cho thấy hiệu quả của việc kết hợp giáo dục văn hóa với đào tạo nghề, góp phần nâng cao trình độ học vấn và năng lực nghề nghiệp cho người học.

Năm học 2026-2027, phân hiệu duy trì 18 lớp chương trình giáo dục THPT với 750 học viên; đồng thời liên kết đào tạo 11 lớp trung cấp nghề, tập trung vào các lĩnh vực như công nghệ thông tin, du lịch lữ hành, nhà hàng – khách sạn, tiếng Trung, tiếng Hàn và điện – điện tử.

Quang cảnh giờ học văn hóa kết hợp nghề tại Phân hiệu Phúc Yên.

Trước yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp về chất lượng nguồn nhân lực, Phân hiệu chủ động tham mưu với lãnh đạo Trung tâm mở rộng liên kết với các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh, từng bước đa dạng hóa ngành nghề đào tạo gắn với nhu cầu tuyển dụng thực tế.

Cùng với nâng cao chất lượng giảng dạy, đơn vị tích cực tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, kết nối và giới thiệu học viên đến làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Qua thực tế hợp tác, chất lượng lao động được đào tạo tại Phân hiệu nhận được đánh giá tích cực từ đối tác; một số doanh nghiệp còn đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ công tác đào tạo.

Em Trần Thị Thanh, học viên lớp 12A3 học văn hóa kết hợp học nghề, chia sẻ: “Tại cơ sở, chúng em được học văn hóa kết hợp học nghề. Trong quá trình đào tạo, các hoạc viên được cán bộ kỹ thuật của công ty - đơn vị liên kết tận tình hướng dẫn và cam kết tiếp tục đào tạo, sử dụng sau khóa học. Chúng em rất phấn khởi vì có cơ hội tìm được việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp”.

Tiếp nhận học sinh năm học mới 2026-2027 tại Phân hiệu Phúc Yên.

Không chỉ hướng đến học sinh vừa hoàn thành chương trình THCS, Phân hiệu còn tạo điều kiện cho người lao động có nhu cầu bổ sung kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp. Việc tổ chức các chương trình đào tạo linh hoạt, phù hợp với điều kiện của người học góp phần thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Học viên Nguyễn Văn Hải theo học lớp nghề du lịch – khách sạn, cho biết sau quá trình học tập và thực hành tại khách sạn, em đã nắm được những kiến thức, kỹ năng cơ bản. Sau khi kết thúc khóa học, em dự định tìm việc làm theo sự giới thiệu của trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Lê Phương - Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Bình Xuyên, phụ trách Phân hiệu Phúc Yên trao quyết định kết nạp Đảng cho học viên.

Ông Nguyễn Lê Phương - Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Bình Xuyên, phụ trách Phân hiệu Phúc Yên, cho biết thời gian tới, đơn vị tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, mở rộng liên kết với các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nghề; tranh thủ nguồn lực đầu tư nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo.

Với định hướng lấy nhu cầu người học và thị trường lao động làm cơ sở xây dựng chương trình, Phân hiệu GDNN-GDTX Phúc Yên tiếp tục phát huy mô hình dạy văn hóa gắn với học nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội việc làm và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.