Video: Dòng người nối dài trong mưa rét chiêm bái bảo vật vàng độc bản chứa xá lị.

Ngày 20/11, đông đảo người dân, tăng ni, phật tử có mặt tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh, chờ đến lượt chiêm bái hộp đựng xá lị Tháp Nhạn﻿ - bảo vật quốc gia có niên đại khoảng thế kỷ VII-VIII.

Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn có niên đại thế kỷ VII-VIII, được phát hiện trong các đợt khai quật năm 1985-1986 tại địa bàn nay thuộc xã Kim Liên, Nghệ An và được công nhận Bảo vật quốc gia năm 2017.

Đúng 8h, phòng trưng bày mở cửa đón khách. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên bảo tàng, dòng người lần lượt di chuyển từ tầng 1 lên tầng 3, nơi bảo vật được đặt ở vị trí trung tâm, bài trí trang trọng.

Từng đoàn người nối tiếp nhau theo lối đi một chiều lên khu vực trưng bày bảo vật quốc gia.

Công tác an ninh được thắt chặt nhằm bảo đảm sự tôn nghiêm, người dân không được chụp ảnh, quay phim hoặc livestream trong khu vực chiêm bái.﻿

Mái tóc bạc trắng, bà Lương Thị Quế (79 tuổi, trú phường Vinh Lộc, Nghệ An) kiên nhẫn xếp hàng﻿ chờ đến lượt chiêm bái hộp đựng xá lị Tháp Nhạn. Biết tin bảo vật được đưa ra trưng bày qua các phương tiện truyền thông, bà mong ngóng từng giờ. “Tôi đến bảo tàng từ 6h sáng, nhưng được thông báo 8h mới mở cửa đón khách chiêm bái nên đành chờ. Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chiêm bái một bảo vật quốc gia nên cảm thấy rất xúc động”, bà Quế chia sẻ.

Mỗi người có khoảng một phút dừng lại trước bảo vật, sau đó di chuyển ra ngoài để nhường chỗ cho người tiếp theo.

Xuất phát từ 3h sáng, đến 8h, chị Hà Thị Hằng (57 tuổi, dân tộc Thái, trú xã miền núi Môn Sơn, Nghệ An) mới tới Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh để chiêm bái bảo vật quốc gia. “Đây là lần đầu tôi được tận mắt chiêm ngưỡng bảo vật quý hiếm bằng vàng nên rất xúc động. Dù phải dậy từ sáng sớm, đi quãng đường xa nhưng tôi vẫn háo hức, mong chờ”, chị Hằng chia sẻ.

Bà Phan Thị Hà Long - Phó Giám đốc Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh - cho biết đây là lần đầu tiên hộp đựng xá lị Tháp Nhạn được trưng bày sau 40 năm khai quật. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026, tạo cơ hội để người dân trực tiếp chiêm ngưỡng, tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt của bảo vật quốc gia.

Bảo tàng mở cửa đón khách từ ngày 18 đến 24/11, với ba khung giờ mỗi ngày: 8h-11h, 13h30-17h và 19h-21h30. Để phục vụ người dân, đơn vị bố trí 6 nhân viên thường trực hướng dẫn, hỗ trợ. Khách có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn sẽ được thuyết minh về giá trị lịch sử, văn hóa của hiện vật.

Càng về trưa, dòng người đổ về Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh càng đông, kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt chiêm bái bảo vật quốc gia.

Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn được phát hiện trong đợt khai quật di chỉ Tháp Nhạn, thuộc xã Hồng Long, huyện Nam Đàn cũ, do Viện Khảo cổ học phối hợp với Bảo tàng Nghệ Tĩnh thực hiện trong giai đoạn 1985-1986. Theo báo cáo khai quật, hiện vật có niên đại khoảng thế kỷ VII-VIII, thời kỳ Bắc thuộc. Đây được đánh giá là hiện vật độc đáo với kỹ thuật chế tác tinh xảo, góp phần cung cấp tư liệu về lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng thời kỳ này. Bảo vật có hình chữ nhật, dài 8cm, rộng 5cm, cao 5,5cm, gồm hai phần nắp và thân, được chế tác bằng phương pháp tán dập nguội. Phần nắp uốn cong như mui thuyền, có viền mái chườm ra ngoài thân hộp. Bề mặt nắp trang trí hoa sáu cánh nở đều trong khung hình chữ nhật. Phần thân nổi bật với dải hoa sen chạy liên tục, tạo thành đường diềm bao quanh. Ngày 25/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2089/QĐ-TTg công nhận hộp đựng xá lị Tháp Nhạn là Bảo vật quốc gia.