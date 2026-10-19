Dạy trường tư rồi thi vào công lập, thời gian trước đó có được cộng để tính thâm niên?

Bộ GD&ĐT vừa giải đáp về trường hợp giáo viên từng làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, có đóng BHXH bắt buộc, có thể được tính thời gian công tác trước đó để hưởng phụ cấp thâm niên khi chuyển sang trường công lập.

Giáo viên mầm non từng giảng dạy tại trường tư thục, có đóng BHXH bắt buộc, có thể được cộng thời gian công tác trước đó để tính hưởng phụ cấp thâm niên khi chuyển sang trường công lập. Ảnh: Nhã Uyên

Cụ thể, trường hợp được đề cập là bà Nguyễn Thị Hạnh ở Đắk Lắk. Bà làm giáo viên mầm non tại cơ sở tư thục từ tháng 11-2019 và có tham gia BHXH. Đến tháng 3-2023, bà được tuyển dụng vào viên chức, tiếp tục giảng dạy tại trường mẫu giáo công lập.

Tính đến tháng 11-2024, bà đã có 5 năm đóng BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, đến cuối tháng 12-2024, bà mới có quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. Từ đó, bà thắc mắc liệu thời gian công tác trước khi được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp có được cộng để tính hưởng phụ cấp thâm niên hay không?

Trả lời vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết, chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được thực hiện theo Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1-8-2021 của Chính phủ.

Theo quy định, nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm đủ 12 tháng được tính thêm 1%.

Đối với trường hợp của bà Hạnh, Bộ GD&ĐT hướng dẫn rằng, khi được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non vào tháng 12-2024, nếu đã có đủ 5 năm (60 tháng) đóng BHXH bắt buộc, không tính thời gian tập sự, bà đủ điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định.

Như vậy, thời gian giảng dạy tại trường tư thục không mặc nhiên bị loại khỏi quá trình tính phụ cấp thâm niên khi giáo viên chuyển sang trường công lập.

Điều quan trọng là thời gian công tác phải đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong đó có yêu cầu về giảng dạy, giáo dục và tham gia BHXH bắt buộc.

Với những giáo viên đã có nhiều năm làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập trước khi thi tuyển hoặc được tuyển dụng vào viên chức, việc rà soát quá trình đóng BHXH và hồ sơ công tác sẽ giúp xác định chính xác thời gian được tính hưởng chế độ.

Giáo viên có thể liên hệ cơ quan quản lý giáo dục hoặc bộ phận phụ trách tổ chức, nhân sự để được hướng dẫn đối chiếu hồ sơ cụ thể.