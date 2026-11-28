Tháng 9 vừa qua, trong một lớp học dành cho trẻ 7-8 tuổi ở UAE, học sinh tìm hiểu về thời kỳ đồ đá thông qua bài học kết hợp giữa phương pháp truyền thống và công nghệ. Các em đọc và viết về tranh vẽ trong hang động, sau đó sử dụng kính thực tế ảo (VR) để khám phá các hình ảnh và không gian lịch sử.

Henry Price, Hiệu trưởng sáng lập Rugby School Dubai, kỳ vọng học sinh trong tương lai có thể tiếp cận lịch sử Ai Cập cổ đại theo cách tương tự: đọc tài liệu, sáng tạo tác phẩm nghệ thuật, khám phá kim tự tháp trong môi trường thực tế ảo, thậm chí sử dụng AI để đặt câu hỏi và đối thoại mô phỏng với các nhân vật lịch sử.

Nhưng điều Price nhấn mạnh không phải là những công nghệ hấp dẫn có thể đưa vào lớp học, mà là mục đích của việc sử dụng chúng. AI, theo ông, không thay thế việc đọc, viết, trao đổi hay sáng tạo, mà giúp mở rộng trải nghiệm học tập. Nhà trường muốn hình thành những học sinh biết sử dụng công nghệ để đặt câu hỏi tốt hơn, thay vì thụ động tiếp nhận câu trả lời từ máy móc.

Đây cũng là tinh thần của chính sách giáo dục AI của UAE. Quốc gia vùng Vịnh mới đây trở thành nước đầu tiên đưa AI thành môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục từ mẫu giáo đến lớp 12. Tuy nhiên, việc đưa AI vào trường học không đồng nghĩa với việc trao cho trẻ quyền sử dụng công nghệ một cách tự do. Trái lại, UAE đang tìm cách xây dựng một lộ trình tiếp cận có kiểm soát, phù hợp với từng giai đoạn phát triển, trong đó việc hiểu công nghệ, nhận biết giới hạn và duy trì năng lực tư duy độc lập được đặt song song với việc sử dụng AI.

Dạy trẻ về AI, thay vì để AI dạy trẻ?

Không phải cứ đưa AI vào lớp học là đổi mới giáo dục

Cuộc tranh luận về AI trong giáo dục đang ngày càng phân hóa. Một số quốc gia coi việc trang bị kiến thức về AI từ sớm là điều kiện để thế hệ trẻ thích ứng với tương lai. Một số khác lại lo ngại công nghệ có thể làm suy giảm khả năng tập trung, tư duy độc lập, sức khỏe tâm thần và các kỹ năng nền tảng nếu trẻ tiếp cận quá sớm hoặc sử dụng thiếu hướng dẫn.

UAE lựa chọn cách tiếp cận chủ động. Tại Dubai Schools Al Khawaneej, học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 chưa được yêu cầu sử dụng AI tạo sinh một cách độc lập. Thay vào đó, giáo viên sử dụng câu chuyện, hoạt động tương tác, thảo luận và trò chơi nhập vai để giúp trẻ hiểu cách công nghệ hoạt động.

Trong một bài học, giáo viên có thể đưa ra ví dụ về câu trả lời sai hoặc thiếu công bằng của AI, yêu cầu học sinh nhận diện và phân tích vấn đề. Trong hoạt động khác, giáo viên đóng vai một robot và yêu cầu học sinh đưa ra chỉ dẫn ngày càng cụ thể để robot thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, trẻ hiểu rằng máy móc chỉ phản hồi dựa trên thông tin và hướng dẫn được cung cấp, đồng thời nhận thức được giới hạn của công nghệ.

Phần lớn trường học tại UAE đang tiếp cận AI như một năng lực nền tảng, tương tự như kỹ năng đọc hiểu hoặc tư duy số, thay vì tập trung vào đào tạo kỹ thuật chuyên sâu.

Cách tiếp cận này cho thấy một sự phân biệt đáng chú ý: giáo dục AI không nhất thiết bắt đầu bằng việc cho trẻ sử dụng chatbot hay các công cụ tạo nội dung, mà có thể bắt đầu bằng việc giúp trẻ hiểu AI là gì, hoạt động ra sao, vì sao đôi khi đưa ra câu trả lời sai và tại sao con người không nên mặc nhiên tin vào những gì công nghệ tạo ra.

Dubai đang xây dựng khuôn khổ chính sách rộng hơn về công nghệ số và AI trong giáo dục, với lộ trình 10 năm nhằm chuẩn bị cho học sinh thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của công nghệ, trong đó có hướng tiếp cận học tập cá nhân hóa.

Saeed Kharbash, Giám đốc điều hành phụ trách chính sách, nghiên cứu và chương trình của Cơ quan Phát triển Con người và Tri thức Dubai (KHDA), nhấn mạnh việc tích hợp công nghệ phải phù hợp với sự phát triển của trẻ, hỗ trợ quá trình học tập có ý nghĩa, đồng thời không làm mất đi những trải nghiệm trực tiếp, phi kỹ thuật số vốn đóng vai trò thiết yếu đối với sự trưởng thành, sức khỏe và phát triển của trẻ.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh AI ngày càng có khả năng thay thế những công việc vốn được xem là cốt lõi của quá trình học tập: viết một đoạn văn, giải một bài toán, tóm tắt tài liệu hay tìm kiếm thông tin. Nếu công nghệ được sử dụng để rút ngắn mọi khó khăn mà học sinh phải trải qua, hiệu quả học tập có thể không còn tương ứng với sự tiện lợi mà AI mang lại.

Singapore: AI theo từng độ tuổi, giáo viên giữ vai trò dẫn dắt

Singapore là một trong những trường hợp đáng tham khảo khi không lựa chọn cách tiếp cận cực đoan giữa việc khuyến khích sử dụng AI và hạn chế công nghệ.

Theo định hướng của Bộ Giáo dục Singapore, việc sử dụng AI trong trường học được triển khai theo từng giai đoạn phát triển, với mức độ tiếp cận và giám sát khác nhau. Học sinh nhỏ tuổi được ưu tiên những hoạt động phù hợp với khả năng nhận thức, trong khi việc sử dụng AI trực tiếp được mở rộng dần ở các cấp học cao hơn.

Trong chương trình chuyển đổi giáo dục thông qua công nghệ, Singapore đặt AI trong một hệ sinh thái học tập số, thay vì coi AI là một công cụ độc lập. Các nền tảng được thiết kế để hỗ trợ học tập cá nhân hóa, phản hồi cho học sinh và hỗ trợ giáo viên, đồng thời duy trì các giới hạn về an toàn, quyền riêng tư và mục tiêu giáo dục.

Tại Singapore, học sinh được hướng tới việc học về AI, học cách sử dụng AI, học cùng AI và học vượt ra ngoài những giới hạn của AI. Cách tiếp cận này nhấn mạnh rằng AI vừa là đối tượng cần hiểu, vừa là công cụ có thể sử dụng, nhưng không phải là phương tiện thay thế toàn bộ quá trình học tập.

Một trong những nguyên tắc được Singapore chú trọng là sử dụng AI có sự hướng dẫn của giáo viên, đồng thời phân biệt giữa những nhiệm vụ có thể sử dụng AI và những bài tập đòi hỏi học sinh thể hiện năng lực một cách độc lập.

Trong các bài kiểm tra, bài đánh giá đòi hỏi học sinh tự chứng minh kiến thức, việc sử dụng AI có thể bị hạn chế hoặc cấm. Ngược lại, đối với những nhiệm vụ được phép sử dụng công nghệ, nhà trường cần làm rõ phạm vi, cách sử dụng và yêu cầu học sinh chịu trách nhiệm về sản phẩm học tập của mình.

Định hướng này giúp tránh một nguy cơ ngày càng rõ trong giáo dục: học sinh có thể hoàn thành bài tập nhanh hơn, sản phẩm có thể trau chuốt hơn, nhưng chưa chắc năng lực thực sự được nâng lên.

Singapore cho thấy AI có thể được đưa vào trường học theo lộ trình, với sự giám sát của giáo viên và các quy tắc rõ ràng, thay vì chỉ dựa vào khả năng tiếp cận công nghệ của học sinh.

Trung Quốc: Xây dựng năng lực AI từ phổ thông

Nếu UAE chú trọng xây dựng chương trình AI bắt buộc và Singapore tập trung vào việc tiếp cận có kiểm soát theo từng độ tuổi, Trung Quốc đang hướng tới xây dựng năng lực AI trong giáo dục phổ thông với quy mô lớn.

Tháng 12/2024, Bộ Giáo dục Trung Quốc ban hành hướng dẫn tăng cường giáo dục AI ở cấp tiểu học và trung học. Theo định hướng này, giáo dục AI được tích hợp vào chương trình học theo từng cấp độ: học sinh ở những lớp thấp làm quen với AI và hình thành nhận thức ban đầu; học sinh ở các lớp cao hơn tìm hiểu, sử dụng công nghệ; trong khi học sinh trung học được khuyến khích tham gia các hoạt động ứng dụng, sáng tạo và dự án thực tiễn.

Hướng dẫn cũng khuyến khích tích hợp nội dung AI vào các môn công nghệ thông tin, khoa học, hoạt động thực hành và chương trình ngoại khóa, đồng thời thúc đẩy các dự án học tập dựa trên vấn đề, giúp học sinh phát triển tư duy, khả năng giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo.

Một điểm đáng chú ý là Trung Quốc không chỉ tập trung vào học sinh mà còn chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên có năng lực về AI, phát triển nguồn tài liệu giáo dục và tăng cường kết nối giữa các trường phổ thông với các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp công nghệ.

Tại Bắc Kinh, theo thông tin được công bố năm 2026, học sinh phổ thông được yêu cầu tham gia ít nhất 8 giờ học về AI mỗi năm. Một số trường tại Thâm Quyến cũng triển khai các hoạt động AI định kỳ, trong đó học sinh không chỉ học cách sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để giải quyết vấn đề mà còn được khuyến khích kiểm tra, đánh giá và xác minh câu trả lời từ nhiều nguồn khác nhau.

Mô hình Trung Quốc cho thấy giáo dục AI có thể được xây dựng thành một hệ thống xuyên suốt, gắn với chương trình học, đào tạo giáo viên, nguồn lực công nghệ và định hướng phát triển năng lực đổi mới.

Tuy nhiên, quy mô triển khai không tự động đồng nghĩa với chất lượng. Bài toán vẫn nằm ở việc nội dung AI được thiết kế như thế nào, giáo viên có đủ năng lực triển khai hay không và học sinh có thực sự hình thành những kỹ năng cần thiết thay vì chỉ làm quen với công cụ.

Hàn Quốc: Bài học từ một cuộc triển khai quá nhanh

Trái với những mô hình chủ động mở rộng giáo dục AI, kinh nghiệm của Hàn Quốc cho thấy những rủi ro khi công nghệ được triển khai trên diện rộng trước khi các điều kiện cần thiết được chuẩn bị đầy đủ.

Năm 2025, Hàn Quốc triển khai sách giáo khoa số tích hợp AI, với kỳ vọng cá nhân hóa quá trình học tập, điều chỉnh nội dung theo năng lực của từng học sinh, giảm tải cho giáo viên và nâng cao hiệu quả giáo dục. Chương trình được thiết kế để mở rộng dần trong hệ thống trường phổ thông.

Tuy nhiên, quá trình triển khai nhanh chóng gặp nhiều phản ứng. Giáo viên, học sinh và phụ huynh phản ánh những vấn đề liên quan đến lỗi kỹ thuật, chất lượng nội dung, độ chính xác của thông tin, quyền riêng tư dữ liệu, thời gian sử dụng màn hình và khối lượng công việc phát sinh.

Một số giáo viên cho rằng công cụ chưa đáp ứng được kỳ vọng về chất lượng, trong khi học sinh gặp khó khăn trong việc duy trì sự tập trung và sử dụng hiệu quả các tính năng được cá nhân hóa. Việc triển khai cũng làm dấy lên những tranh luận về sự chuẩn bị của giáo viên, cơ sở hạ tầng và mức độ kiểm chứng hiệu quả học tập.

Sau những tranh luận này, Quốc hội Hàn Quốc thông qua điều chỉnh, chuyển sách giáo khoa số tích hợp AI từ vị trí sách giáo khoa chính thức sang tài liệu giáo dục bổ trợ, khiến việc sử dụng trở thành lựa chọn của từng trường thay vì yêu cầu triển khai bắt buộc trên diện rộng.

Kinh nghiệm của Hàn Quốc không có nghĩa là AI không phù hợp với giáo dục. Trái lại, nó cho thấy một công nghệ có tiềm năng lớn vẫn có thể thất bại nếu tốc độ triển khai vượt quá khả năng chuẩn bị của hệ thống giáo dục.

Đổi mới giáo dục không chỉ cần công nghệ, mà còn cần thử nghiệm, đánh giá, đào tạo, sự đồng thuận của giáo viên và phụ huynh, cũng như những cơ chế điều chỉnh khi kết quả không như kỳ vọng.

Khi AI làm bài tập tốt hơn, liệu học sinh có học tốt hơn không?

Một câu hỏi lớn mà các hệ thống giáo dục đang phải đối mặt là liệu việc sử dụng AI có thực sự cải thiện năng lực học tập hay chỉ giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.

Dữ liệu từ chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA của OECD cho thấy AI tạo sinh đã trở thành một công cụ quen thuộc trong học tập ở nhiều nơi. 52% học sinh được khảo sát cho biết sử dụng chatbot AI để soạn thảo văn bản cho bài tập viết ít nhất 1 hoặc 2 lần mỗi tuần, hoặc hằng ngày, theo phân tích dữ liệu PISA do OECD công bố vào tháng 10/2026.

Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy mối quan hệ giữa việc sử dụng AI và kết quả học tập không hề đơn giản. Trong một số trường hợp, học sinh thường xuyên sử dụng chatbot AI cho những nhiệm vụ học tập cụ thể có kết quả khoa học thấp hơn so với học sinh không sử dụng, nhưng điều này chưa chứng minh AI là nguyên nhân trực tiếp. Những học sinh gặp khó khăn trong học tập cũng có thể là nhóm sử dụng AI nhiều hơn.

OECD cho rằng AI có thể hỗ trợ học tập khi được sử dụng có mục đích, ở mức độ phù hợp và có sự hướng dẫn. Ngược lại, việc sử dụng quá mức hoặc thiếu định hướng có thể khiến học sinh giảm sự tham gia thực chất vào quá trình học, chuyển giao các nhiệm vụ nhận thức cho công nghệ và hạn chế cơ hội rèn luyện tư duy.

Điều đáng quan tâm không phải là học sinh có sử dụng AI hay không, mà là các em sử dụng AI để làm gì.

Nếu AI giúp giải thích một khái niệm khó, đưa ra gợi ý để học sinh tự giải quyết vấn đề, phản hồi về cách lập luận hoặc giúp nhận diện những điểm chưa rõ trong bài viết, công nghệ có thể trở thành một công cụ hỗ trợ học tập.

Nhưng nếu AI viết toàn bộ bài luận, giải bài toán hoặc thay thế quá trình tìm hiểu, phân tích và tự diễn đạt, sự tiện lợi có thể đi kèm với nguy cơ làm suy yếu những năng lực mà giáo dục cần hình thành.

AI có thể giúp học sinh tạo ra một bài viết hoàn chỉnh, nhưng bài viết đó không nhất thiết phản ánh khả năng đọc hiểu, lập luận hay sáng tạo của người học.

Bởi vậy, ranh giới giữa việc sử dụng AI để học và việc sử dụng AI để né tránh việc học cần được xác định rõ hơn ở từng cấp học, từng môn học và từng loại nhiệm vụ.

Giáo viên, phụ huynh và chính sách: Ba trụ cột không thể thiếu

Đưa AI vào giáo dục không thể chỉ dựa vào việc cung cấp thiết bị, phần mềm hay tài khoản sử dụng. Điều kiện quyết định vẫn là con người và cách hệ thống giáo dục tổ chức việc sử dụng công nghệ.

UAE dự kiến đào tạo 22.000 giáo viên sử dụng AI trong giảng dạy, đánh giá, phân tích chương trình và xây dựng kế hoạch bài học. Tại một số trường, giáo viên được cung cấp tài liệu hướng dẫn, ngân hàng câu lệnh, các buổi cập nhật định kỳ và hỗ trợ chuyên môn.

Đào tạo giáo viên không chỉ nhằm giúp họ biết cách sử dụng AI, mà quan trọng hơn là biết lựa chọn tình huống sử dụng, đánh giá chất lượng đầu ra, nhận diện rủi ro và bảo đảm AI không thay thế các nhiệm vụ cốt lõi trong giáo dục.

Phụ huynh cũng cần được thông tin rõ ràng về công cụ được sử dụng, mục đích, dữ liệu được thu thập, thời gian học sinh tiếp xúc với AI và các biện pháp bảo vệ trẻ em.

UNICEF trong hướng dẫn về AI và trẻ em năm 2025 nhấn mạnh các nguyên tắc như an toàn, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, không phân biệt đối xử, minh bạch, trách nhiệm giải trình, bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ và chuẩn bị năng lực cho trẻ trong thế giới AI.

Những nguyên tắc này cho thấy giáo dục AI cần được nhìn nhận trong một khuôn khổ rộng hơn về quyền trẻ em, sự phát triển của con người và trách nhiệm của các tổ chức cung cấp công nghệ.

Nhà trường không thể chỉ chịu trách nhiệm về kết quả học tập, mà còn phải quan tâm đến cách công nghệ được sử dụng, dữ liệu được xử lý và tác động của AI đối với sự phát triển thể chất, tinh thần, xã hội và nhận thức của học sinh.

Đích đến không phải là một thế hệ thành thạo công cụ, mà là một thế hệ biết tư duy

UAE, Singapore, Trung Quốc và Hàn Quốc đang cho thấy những cách tiếp cận khác nhau đối với giáo dục AI. Không có mô hình nào có thể được sao chép nguyên vẹn cho mọi hệ thống giáo dục, bởi mỗi quốc gia có điều kiện về nguồn lực, cơ sở hạ tầng, chương trình học, đội ngũ giáo viên và văn hóa giáo dục khác nhau.

Nhưng những kinh nghiệm này có thể gợi mở một số nguyên tắc chung.

AI cần được đưa vào giáo dục theo lộ trình phù hợp với độ tuổi và năng lực nhận thức. Giáo viên phải được chuẩn bị trước hoặc song song với quá trình triển khai. Công nghệ cần được đánh giá dựa trên kết quả học tập thực chất, không phải mức độ phổ biến hay số lượng công cụ được sử dụng. Những kỹ năng nền tảng như đọc, viết, tính toán, lập luận, giao tiếp và sáng tạo cần tiếp tục được bảo vệ. Đồng thời, an toàn dữ liệu, quyền riêng tư, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình phải trở thành những yêu cầu thiết yếu.

Quan trọng hơn, giáo dục AI không nên chỉ hướng tới việc tạo ra những học sinh biết sử dụng công nghệ thành thạo. Trong một thế giới mà AI ngày càng có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ vốn đòi hỏi kiến thức và kỹ năng của con người, năng lực đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin, tư duy độc lập, sáng tạo và đưa ra quyết định có trách nhiệm sẽ càng trở nên quan trọng hơn.

AI có thể giúp trẻ học nhanh hơn, tiếp cận nhiều kiến thức hơn và khám phá những phương pháp học tập mới. Nhưng nếu công nghệ được sử dụng để thay thế quá trình suy nghĩ, sự tiện lợi có thể trở thành cái giá phải trả cho năng lực nhận thức.

Thách thức của giáo dục trong thời đại AI, vì thế, không phải là đưa công nghệ vào lớp học nhanh đến đâu, mà là làm thế nào để công nghệ phục vụ sự phát triển của con người. Đích đến không phải là một thế hệ có thể làm mọi việc bằng AI, mà là một thế hệ đủ hiểu biết để sử dụng AI, đủ năng lực để không phụ thuộc vào AI và đủ bản lĩnh để biết khi nào cần tự mình suy nghĩ.