Dạy trẻ sử dụng thiết bị điện tử có kết nối Internet đúng cách

Biết dừng trước một cú nhấp

Không có điện thoại thông minh riêng, trẻ vẫn có thể tiếp xúc với Internet qua tivi, máy tính hoặc thiết bị của cha mẹ để học bài, xem phim, xem YouTube. Cùng với việc hướng dẫn thao tác, lựa chọn nội dung, người lớn cần giúp trẻ nhận biết những tình huống không an toàn và biết tìm kiếm sự hỗ trợ.

Đây cũng là nội dung được Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Buôn Ma Thuột phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại chương trình tuyên truyền “Kỹ năng an toàn trên không gian mạng – Phòng, chống bạo lực học đường”.

Học sinh được hướng dẫn sử dụng thiết bị có kết nối Internet một cách an toàn. (Ảnh: NT)

Theo bà Nguyễn Trần Mai Uyên, Hiệu trưởng nhà trường, tại chương trình, các chiến sĩ Công an hướng dẫn học sinh nhận biết nguy cơ lừa đảo, dụ dỗ, người lạ tiếp cận và thông tin xấu độc. Các em được nhắc không truy cập đường liên kết không rõ nguồn gốc, không làm theo những yêu cầu khiến bản thân bất an.

Bởi thực tiễn đã chỉ ra, một đường liên kết lạ, lời mời nhận quà miễn phí hoặc nội dung khiến trẻ lo lắng có thể xuất hiện trong quá trình sử dụng thiết bị kết nối Internet. Với học sinh tiểu học, điều cần thiết là biết nhận ra dấu hiệu bất thường và lựa chọn cách xử lý phù hợp.

Đặc biệt, những thông tin cần giữ kín cũng được gọi tên cụ thể, gồm địa chỉ nhà, số điện thoại, mật khẩu và hình ảnh riêng tư. Qua đó, học sinh hiểu rằng những gì thuộc về đời sống cá nhân cần được bảo vệ khi sử dụng Internet.

Học sinh đặt câu hỏi cho các chiến sĩ Công an. (Ảnh: NT)

Em Trần Gia Kiệt, học sinh lớp 5 cho hay: "Sau khi được các chú Công an hướng dẫn, em biết cảnh giác trước lời mời kết bạn, nhận quà, gặp riêng hoặc yêu cầu bất thường từ người lạ trên mạng. Khi bị đe dọa, dụ dỗ hay gặp nội dung gây lo lắng, sợ hãi, em cần ngừng tương tác và báo ngay cho cha mẹ, thầy cô hoặc người lớn đáng tin cậy".

Còn theo đại diện Hội cha mẹ học sinh, điều ấn tượng là các câu hỏi giao lưu hướng học sinh vào những lựa chọn cụ thể: Người lạ xin địa chỉ, số điện thoại hoặc hình ảnh cá nhân, em sẽ xử lý thế nào? Có nên nhấn vào đường liên kết kèm lời mời nhận quà miễn phí? Khi gặp chuyện khiến mình sợ hãi, em có thể tìm đến ai?

Cũng theo lời vị đại diện, việc sử dụng thiết bị đúng cách còn gắn trách nhiệm quản lý của từng gia đình. Bởi, các em sau khi rời ghế nhà trường, về nhà thường được nuông chiều, cho sử dụng thiết bị có kết nối Internet. Nếu cha mẹ, ông bà chủ quan, ít quan tâm, sẽ rất khó để giữ thói quen tích cực cho trẻ.

Học sinh được khuyến khích trao đổi trực tiếp những lo lắng về bạo lực học đường. (Ảnh: NT)

Biết tự bảo vệ và tìm người giúp đỡ

Cùng với kỹ năng an toàn trên không gian mạng, chương trình trang bị cho học sinh kiến thức nhận diện bạo lực học đường, rèn cách ứng xử văn minh và xây dựng tình bạn đẹp.

Các em được tìm hiểu những biểu hiện của bạo lực thể chất, lời nói và tinh thần; tác hại đối với bản thân, bạn bè và môi trường giáo dục. Theo bà Uyên, nội dung hướng dẫn chú trọng cách phòng tránh, rời khỏi tình huống không an toàn và tìm kiếm sự hỗ trợ.

Học sinh được nhắc mạnh dạn chia sẻ với thầy cô, cha mẹ hoặc người lớn đáng tin cậy khi bị bạo lực hay chứng kiến bạn gặp nguy hiểm. Việc quan tâm, giúp đỡ bạn bè được thể hiện bằng những hành động gần gũi: không trêu chọc, xúc phạm, không tham gia hoặc cổ vũ hành vi gây tổn thương người khác.

Mục tiêu của chương trình, hướng đến khả năng nhận biết nguy cơ và chủ động lên tiếng của học sinh. Ở trường, các em cần biết tìm sự giúp đỡ khi bị bắt nạt. Khi sử dụng Internet, các em cũng cần biết báo người lớn nếu gặp lời đe dọa, yêu cầu bất thường hoặc nội dung khiến mình sợ hãi.

Các em còn được hướng dẫn chia sẻ với người thân những kiến thức, kỹ năng đã học. Đây là cơ hội để những tình huống tại trường tiếp tục được trao đổi trong gia đình, gắn với chính thiết bị và nội dung trẻ thường tiếp xúc.

Ban tổ chức chương trình giao lưu với các em học sinh. (Ảnh: NT)

Nhà trường đặc biệt lưu ý, khi cùng con học bài, xem phim hoặc xem video, cha mẹ có thể trao đổi bằng những câu hỏi cụ thể: Nếu xuất hiện đường liên kết lạ, con sẽ làm gì? Nếu có yêu cầu nhập thông tin cá nhân, con có tự thực hiện không? Khi thấy điều gì khiến mình lo lắng, con sẽ nói với ai?

Từ những việc nhỏ ấy, trẻ từng bước hình thành thói quen sử dụng thiết bị có kết nối Internet an toàn, có trách nhiệm. Điều cần ghi nhớ sau mỗi lần học tập, giải trí trên màn hình là biết bảo vệ thông tin của mình, tôn trọng người khác và tìm sự giúp đỡ khi cần.