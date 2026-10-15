Dây tời đứt văng vỡ xương gò má ngư dân khi đánh bắt trên biển

Ngày 15/10, Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp đưa ngư dân bị thương nặng trong quá trình khai thác trên biển vào bờ đi cấp cứu.

Quân y sơ cứu trước khi đưa nạn nhân tới viện. Ảnh: Anh Quân.

Cụ thể, khoảng 20h30 ngày 14/10, tàu cá QB-93186-TS đánh bắt trên biển thì xảy ra sự cố. Trong lúc kiểm tra, không may dây tời bị đứt rồi văng vào mặt thuyền viên N.V.D. (SN 1987, trú xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị). Va chạm mạnh khiến phần xương gò má trái của anh D. bị vỡ tạo nên vết thương hở dài khoảng 10 cm trên mặt.

Thuyền trưởng tàu cá QB-93186-TS nhanh chóng điều khiển tàu vào bờ. Cùng với đó thông báo Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn La thuộc Đồn Biên phòng Roòn nhờ hỗ trợ.

Đến 0h ngày 15/10, khi tàu cập cảng cá Quảng Đông, lực lượng quân y phối hợp với gia đình sơ cứu, hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.