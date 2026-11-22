Một buổi học tại Trung tâm dạy thêm ở phường Hòa Cường. Ảnh: HỮU TRUNG

Thực tiễn tại Đà Nẵng cho thấy, khi nhu cầu học tập được tôn trọng, hoạt động giáo dục được phân định đúng bản chất và quản lý bằng những quy chuẩn cụ thể, nhà trường, giáo viên và phụ huynh có thêm điều kiện đồng hành vì sự phát triển toàn diện của học sinh.

Mỗi học sinh một nhu cầu học tập

Với Nguyễn Thành Lương, học sinh lớp 12A8 Trường THPT Hoàng Hoa Thám, những buổi học thêm là khoảng thời gian để em tập trung nhiều hơn vào các môn học phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học. Lương đang theo học bổ trợ các môn Toán, Vật lý, Hóa học.

Em cho biết, trong 45 phút của một tiết học chính khóa, thầy cô phải bảo đảm tiến độ bài giảng và truyền đạt kiến thức cho cả lớp. Vì vậy, những nội dung cần luyện tập thêm, nhất là các dạng bài nâng cao, bạn phải dành thời gian tìm hiểu ngoài giờ.

Cũng đang học lớp 12, Trịnh Ngọc Minh Phương, học sinh lớp 12/14 Trường THPT Trần Phú, nhìn nhận việc học thêm giúp em có thêm cơ hội hỏi thầy cô những phần chưa hiểu. Nhờ vậy, những chỗ còn vướng mắc được giải quyết kịp thời, giúp em tự tin hơn khi trở lại với bài học trên lớp.

Mỗi học sinh có một cách học và khả năng tiếp thu khác nhau. Có em cần thêm thời gian để nắm chắc kiến thức, có em muốn luyện tập sâu hơn để chuẩn bị cho các kỳ thi, cũng có em cần được thầy cô hướng dẫn lại những nội dung còn chưa hiểu.

Bởi vậy, nhu cầu học thêm hầu hết bắt nguồn từ mong muốn học tốt hơn, chủ động hơn trong việc học của chính mình.

Đây cũng là vấn đề được đặt ra trong quá trình điều chỉnh các quy định về dạy thêm, học thêm.

Thầy Phan Quốc Huy, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vật lý Đà Nẵng khóa 2008, đã có 13 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và hiện là sáng lập viên một công ty giáo dục đứng chân tại đường Lê Thanh Nghị (phường Hòa Cường). Theo thầy Huy, những quy định rõ ràng giúp các cơ sở dạy thêm có điều kiện tổ chức hoạt động ổn định, đầu tư tốt hơn cho phòng học, thiết bị và chương trình giảng dạy.

Đối với những giáo viên có chuyên môn cao, mong muốn gắn bó với công việc giảng dạy ngoài nhà trường, việc được hoạt động trong khuôn khổ pháp luật cũng mở ra cơ hội phát huy năng lực. Dù đứng lớp ở trường học hay cơ sở giáo dục tư nhân, điều làm nên giá trị của người thầy vẫn là kiến thức, sự tận tâm và trách nhiệm với học sinh.

Quản lý từ cơ sở, để việc học thêm đúng nhu cầu

Nếu với học sinh, điều quan trọng là tìm được lớp học phù hợp thì với chính quyền địa phương, bài toán đặt ra là làm sao nắm được hoạt động dạy thêm trên địa bàn, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định, đồng thời không làm ảnh hưởng đến nhu cầu học tập chính đáng.

Tại phường Thanh Khê, theo ông Lê Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND phường, số liệu rà soát hiện ghi nhận 467 hộ kinh doanh đăng ký hoạt động trong lĩnh vực dạy thêm. Đây là số lượng không nhỏ, đặt ra yêu cầu phải theo dõi, quản lý thường xuyên.

Để nắm tình hình, UBND phường giao Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp Công an phường, các trường học và tổ dân phố rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở. Việc kiểm tra không chỉ dừng ở hồ sơ đăng ký mà còn xem xét địa điểm, quy mô lớp học, đối tượng học sinh, việc công khai thông tin và các điều kiện liên quan.

Ở chiều ngược lại, việc hỗ trợ học sinh ngay trong nhà trường cũng là một cách đáp ứng nhu cầu học tập, nhất là với những em còn gặp khó khăn trong một số môn học. Những hoạt động này tuy không mới nhưng có ý nghĩa thiết thực.

Không phải học sinh nào cũng có điều kiện tham gia các lớp học bên ngoài. Vì vậy, sự quan tâm và hỗ trợ của thầy cô ngay tại trường sẽ giúp các em có thêm cơ hội củng cố kiến thức, giải đáp những phần chưa hiểu, nhất là trước các kỳ thi quan trọng.

Cô Hồ Thị Phước, Phó hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương, phường Hải Châu cho biết, thực tế cho thấy, điều quan trọng nhất của việc học thêm là lựa chọn xuất phát từ nhu cầu thực tế chứ không phải từ tâm lý lo lắng hay áp lực phải học thêm bằng bạn bè.

Về phía gia đình, phụ huynh cũng cần quan sát khả năng tiếp thu và nguyện vọng của con để lựa chọn hình thức học tập phù hợp. Học thêm không nhất thiết phải đồng nghĩa với học nhiều môn, nhiều buổi. Các em vẫn cần thời gian tự học, nghỉ ngơi và tham gia những hoạt động khác để phát triển toàn diện.

Dạy thêm, học thêm vốn xuất phát từ nhu cầu bổ trợ kiến thức của người học. Vì vậy, điều cần hướng đến không phải là xóa bỏ hoạt động này, mà là tạo điều kiện để nó diễn ra đúng mục đích, trong khuôn khổ rõ ràng và minh bạch.

Khi nhà trường làm tốt việc dạy học, giáo viên thực hiện đúng trách nhiệm, các cơ sở tuân thủ quy định và chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, việc học thêm sẽ có thêm những điều kiện cần thiết để trở thành hoạt động bổ trợ hữu ích, thay vì tạo thêm áp lực cho học sinh và gia đình.