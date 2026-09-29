Dày sừng nang lông: Nhận biết và chăm sóc đúng cách

Dày sừng nang lông chủ yếu ảnh hưởng đến thẩm mỹ, đôi khi gây ngứa hoặc khó chịu. Chăm sóc da đúng cách có thể giúp cải thiện tổn thương và hạn chế tái phát.

1. Dày sừng nang lông thường xuất hiện ở đâu?

Dày sừng nang lông thường gặp ở mặt ngoài hai cánh tay, ngoài ra có thể xuất hiện ở đùi, mông và hai bên má, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên. Tổn thương thường phân bố tương đối đối xứng ở hai bên cơ thể.

Biểu hiện điển hình là những sẩn nhỏ màu đỏ, màu da hoặc nâu, tập trung tại vị trí các nang lông. Khi sờ vào, vùng da tổn thương thường có cảm giác thô ráp, sần như "da gà".

Nội dung 1. Dày sừng nang lông thường xuất hiện ở đâu? 2. Vì sao bị dày sừng nang lông? 3. Chăm sóc da như thế nào? 4. Không nên tự cạy hoặc chà xát tổn thương

Bệnh thường xuất hiện từ thời thơ ấu hoặc tuổi thiếu niên và có xu hướng cải thiện dần theo tuổi. Các triệu chứng có thể rõ hơn vào mùa đông hoặc khi thời tiết hanh khô, độ ẩm không khí thấp, khiến da dễ mất nước và khô ráp.

Dày sừng nang lông là bệnh lý lành tính, không gây nguy hiểm đến tính mạng và không phải bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, các tổn thương trên da có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ, khiến người bệnh tự ti. Một số trường hợp có thể bị ngứa, khô hoặc khó chịu, đặc biệt khi da bị kích ứng.

2. Vì sao bị dày sừng nang lông?

Dày sừng nang lông xảy ra khi keratin - một loại protein có trong da - tích tụ bất thường quanh miệng nang lông, tạo thành những nút nhỏ làm bít nang lông. Đây là nguyên nhân khiến bề mặt da xuất hiện các sẩn nhỏ, sần ráp.

Bệnh có liên quan đến yếu tố di truyền và thường gặp hơn ở những người có tiền sử gia đình mắc bệnh. Tuy nhiên, không phải tất cả trường hợp đều xác định được nguyên nhân di truyền cụ thể.

Dày sừng nang lông cũng có thể xuất hiện hoặc nặng lên trong một số tình trạng đặc biệt. Ngoài dạng thông thường, một số thuốc điều trị ung thư nhắm trúng đích có thể gây thay đổi ở nang lông và tạo biểu hiện giống hoặc liên quan đến dày sừng nang lông. Khi đó, người bệnh cần được bác sĩ đánh giá để xác định nguyên nhân và hướng xử trí phù hợp.

Dưỡng ẩm da thường xuyên là một trong những biện pháp quan trọng để phòng ngừa bệnh dày sừng nang lông. Ảnh: Minh Anh

3. Chăm sóc da như thế nào?

Dày sừng nang lông thường không cần điều trị nếu tổn thương nhẹ và không gây khó chịu. Với trường hợp cần cải thiện, mục tiêu chủ yếu là làm mềm da, giảm tình trạng bít tắc nang lông và cải thiện bề mặt da.

Dưỡng ẩm thường xuyên là một trong những biện pháp quan trọng nhất. Người bệnh nên lựa chọn sản phẩm dưỡng ẩm có tác dụng làm mềm da, có thể chứa các thành phần như ure, acid lactic hoặc các chất giữ ẩm phù hợp. Nên bôi dưỡng ẩm đều đặn, đặc biệt ngay sau khi tắm khi da còn hơi ẩm, giúp hạn chế tình trạng khô da.

Không nên tắm quá lâu bằng nước nóng hoặc sử dụng xà phòng, sữa tắm có tính tẩy rửa mạnh vì có thể làm mất lớp dầu bảo vệ tự nhiên của da, khiến tình trạng khô và sần ráp rõ hơn.

Với trẻ lớn và người trưởng thành, bác sĩ có thể chỉ định các sản phẩm giúp làm bong lớp sừng nhẹ nhàng, chứa acid lactic, acid alpha-hydroxy hoặc acid salicylic. Tuy nhiên, cần sử dụng đúng nồng độ và tần suất, tránh lạm dụng vì có thể gây khô, đỏ hoặc kích ứng da.

Trong một số trường hợp, bác sĩ da liễu có thể kê thuốc bôi chứa acid salicylic hoặc retinoid tại chỗ để cải thiện tình trạng dày sừng. Việc lựa chọn thuốc phụ thuộc vào tuổi, vị trí tổn thương, mức độ bệnh và tình trạng da của từng người.

Đặc biệt, không nên tự ý sử dụng các chế phẩm chứa retinoid cho trẻ nhỏ hoặc bôi thuốc với tần suất cao khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ, bởi một số sản phẩm có thể gây kích ứng, đỏ rát và bong tróc da.

4. Không nên tự cạy hoặc chà xát tổn thương

Một sai lầm thường gặp là dùng tay cạy các sẩn hoặc chà xát mạnh với hy vọng làm da hết sần. Cách này không giúp điều trị nguyên nhân mà còn có thể gây trầy xước, viêm da, nhiễm trùng hoặc để lại thâm.

Người bệnh cũng không nên sử dụng các sản phẩm tẩy da chết mạnh, kem trộn hoặc thuốc bôi không rõ thành phần để tự điều trị.

Dày sừng nang lông thường diễn biến mạn tính và có thể tái phát. Vì vậy, mục tiêu của chăm sóc và điều trị là kiểm soát triệu chứng, duy trì làn da mềm mại thay vì kỳ vọng chữa khỏi hoàn toàn trong thời gian ngắn.

Nếu tổn thương xuất hiện đột ngột, ngứa nhiều, đau, có mủ, lan rộng hoặc không chắc chắn đó có phải dày sừng nang lông hay không, người bệnh nên khám bác sĩ da liễu để được chẩn đoán chính xác và hướng dẫn điều trị phù hợp.