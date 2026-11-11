Dây rốn chỉ có 2 mạch máu, thai phụ cần lưu ý điều gì?

Nhờ khám thai định kỳ và phát hiện dây rốn chỉ có một động mạch qua siêu âm Doppler trước sinh, sản phụ 27 tuổi được bác sĩ chủ động đánh giá, lựa chọn phương án sinh phù hợp khi nhập viện chuyển dạ. Bé gái nặng 2.800 gram chào đời an toàn.

Phát hiện dây rốn 1 động mạch

Sản phụ V.L.H.D. (27 tuổi, ngụ Vĩnh Long), mang thai con so, được theo dõi thai kỳ và phát hiện bất thường dây rốn chỉ có một động mạch qua siêu âm Doppler trước sinh.

Ở tuần thai 39 tuần 6 ngày, sản phụ nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long trong tình trạng đau trằn vùng hạ vị, có dấu hiệu chuyển dạ. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận sản phụ đã vỡ ối, nước ối màu trắng đục, cổ tử cung còn dày, chắc và mở 1 cm.

Hình ảnh dây rốn 1 động mạch trên siêu âm - Ảnh BVCC

Trước đó, nhờ tuân thủ lịch khám thai, sản phụ đã được siêu âm hình thái học kết hợp Doppler, phát hiện dây rốn chỉ có một động mạch. Đây là thông tin quan trọng giúp bác sĩ có thêm cơ sở đánh giá tình trạng thai nhi và lựa chọn hướng xử trí khi sản phụ nhập viện.

Sau khi thăm khám, đánh giá tình trạng mẹ và thai nhi, kết hợp hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ sản khoa quyết định phẫu thuật lấy thai nhằm đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Một bé gái nặng 2.800 gram chào đời an toàn trong niềm vui của gia đình và ê-kíp y bác sĩ. Ngay sau sinh, bé được thực hiện da kề da với mẹ tại phòng mổ.

Dây rốn một động mạch: Không nên chủ quan khi phát hiện

BS.CKI. Trần Văn Hùng, Trưởng khoa Sản – Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, dây rốn bình thường có 3 mạch máu, gồm 2 động mạch và 1 tĩnh mạch. Tuy nhiên, ở một số thai nhi, dây rốn chỉ có 1 động mạch và 1 tĩnh mạch. Tình trạng này được gọi là bất thường dây rốn một động mạch.

Bất thường này có thể được phát hiện thông qua siêu âm thai kỳ. Một số trường hợp chỉ có bất thường đơn độc, thai nhi vẫn phát triển bình thường. Tuy nhiên, cũng có trường hợp dây rốn một động mạch đi kèm các bất thường về cấu trúc hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Vì vậy, khi phát hiện dây rốn một động mạch, thai phụ cần được bác sĩ đánh giá kỹ hình thái thai nhi, các cơ quan liên quan và theo dõi sự phát triển của thai theo từng giai đoạn. Tùy tình trạng cụ thể, bác sĩ sẽ tư vấn kế hoạch quản lý thai kỳ phù hợp.

Trường hợp sản phụ D. cho thấy ý nghĩa của việc khám thai đầy đủ, đúng lịch. Việc phát hiện bất thường từ trước giúp bác sĩ có thêm thông tin quan trọng để chủ động theo dõi và đưa ra quyết định xử trí khi thai phụ nhập viện chuyển dạ.

Bác sĩ thăm khám cho mẹ con sản phụ sau sinh - Ảnh BVCC

BS.CKII. Nguyễn Kim Tưởng, Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, đánh giá việc theo dõi và phẫu thuật lấy thai an toàn cho trường hợp có bất thường dây rốn một động mạch cho thấy giá trị của công tác tầm soát hình thái học thai nhi, giúp chủ động xây dựng phương án xử trí.

Khám thai định kỳ – cơ hội phát hiện sớm bất thường

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, khám thai định kỳ không chỉ giúp theo dõi sự phát triển của thai nhi mà còn tạo cơ hội phát hiện sớm những bất thường tiềm ẩn, từ đó có kế hoạch chăm sóc và lựa chọn thời điểm sinh phù hợp.

Đối với bất thường dây rốn một động mạch, việc phát hiện qua siêu âm không đồng nghĩa thai nhi chắc chắn gặp biến chứng. Tuy nhiên, thai phụ cần tuân thủ hướng dẫn theo dõi của bác sĩ, thực hiện các khảo sát cần thiết và không tự ý bỏ lịch khám.

Theo dõi thai kỳ đúng lịch, đánh giá đầy đủ khi phát hiện bất thường là những yếu tố quan trọng giúp bác sĩ quản lý thai kỳ phù hợp, hạn chế nguy cơ và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình sinh nở.

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