Day of H.O.G 2018: Điểm đến hấp dẫn dành cho người đam mê xe phân khối lớn

Đến hẹn lại lên, lễ hội Day of H.O.G năm nay được câu lạc bộ H.O.G Hanoi Chapter tổ chức tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình vào 24/3. Nhằm kết nối cộng đồng đam mê xe phân khối lớn toàn quốc, Day of H.O.G 2018 có sự góp mặt của 80 CLB với hàng trăm chiếc xe phân khối lớn. Trong đó có tới 100 chiếc Harley Davision.

Lễ hội Harley Davision 2018 được tổ chức tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình vào 24/3

Nói đến Harley Davision, những người đam mê xe mô tô sẽ nghĩ ngay tới những mẫu cruiser mạnh mẽ và cá tính. Thành lập từ năm 1903 bởi hai huyền thoại Willimam S. Harley và Arthur Davision, Harley-Davision là hãng sản xuất xe mô tô lâu đời và thành công nhất nước Mỹ.

Cái tên Harley Davision bắt đầu nổi lên trong giới đam mê xe mô tô tại Mỹ từ năm 1907 với động cơ V-Twin-Motor độc quyền có động cơ công suất lớn và tạo ra âm thanh đặc trưng mà không có một loại mô tô nào trên thế giới có được.

Tới nay, Harley Davidsion đã trở thành một nét văn hóa xe tại Mỹ và nhiều quốc gia. Những chiếc xe mô tô Harley Davision luôn là mơ ước của những người yêu xe mô tô trên toàn thế giới. H.O.G là tên viết tắt của Harley Owners Group. Đây là câu lạc bộ do công ty Harley Davision thành lập và bảo trợ dành cho những người hâm mộ trung thành những mẫu xe hãng.

Vừa qua, H.O.G Hanoi Chapter, CLB chính thức do Harley Davision Vietnam bảo trợ đã đứng ra tổ chức lễ hội thường niên Day of H.O.G nhằm kết nối người yêu xe cả nước. Day of H.O.G 2018 bắt đầu khai mạc từ 13h30 và bế mạc vào 21h ngày 24/3.

Ngoài cơ hội gặp gỡ và cùng nhau "lăn bánh" trên nhiều tuyến phố của Hà Nội trong cuộc diễu hành bằng xe mô tô có quy mô lớn nhất tại Hà Nội, ban tổ chức còn sắp xếp xen kẽ các chương trình biểu diễn, giải đấu SAFE DRIVING SKILL nâng cao kỹ năng lái xe và ca nhạc đặc sắc. Đồng thời, công ty Harley Davidsion Vietnam sẽ bảo dưỡng miễn phí cho tất cả những xe Harley.

Theo công bố của BTC, Day of H.O.G lần thứ 4 quy tụ 80 CLB xe phân khối lớn với hàng trăm thành viên. Đặc biệt, trong 500 chiếc mô tô tại lễ hội có tới 100 chiếc Harley Davision. Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng ghi lại trong lễ hội Day of H.O.G 2018.

Video: Cận cảnh hàng trăm chiếc xe phân khối lớn "gầm rú" trước SVĐ Mỹ Đình

Việt Anh