Đẩy nhanh xuống giống lúa đông xuân trước nguy cơ hạn mặn

Chiều 9/11, đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Cà Mau do ông Nguyễn Trần Thức, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND và ngành chuyên môn các xã: Khánh Lâm, Khánh Bình, Khánh Hưng, Đá Bạc và Xã Trần Văn Thời nhằm tháo gỡ khó khăn, bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ lúa đông xuân 2026-2027.

Ông Nguyễn Trần Thức, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau, yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đẩy nhanh tiến độ xuống giống vụ lúa đông xuân.

Theo báo cáo của Sở NN&MT, tính đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn 5 xã nói trên đã xuống giống được hơn 7.200 ha lúa đông xuân, đạt 22,8% so với kế hoạch (hơn 31.500 ha).

Tại buổi làm việc, các xã cho biết mực nước các sông, rạch vùng ngọt hiện còn khá cao, làm ngập hệ thống bờ bao khiến bà con gặp nhiều khó khăn trong việc bơm tát nước để gieo sạ.

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Minh Hạnh, Giám đốc Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh, nhấn mạnh: “Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và sẵn sàng xả bớt nước trong vùng ngọt để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ xuống giống vụ lúa đông xuân 2026-2027”.

Ông Huỳnh Minh Nhân, Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh, thông tin về những ảnh hưởng của El Nino trong thời gian tới.

Cảnh báo về tình hình thời tiết thời gian tới, ông Huỳnh Minh Nhân, Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh, thông tin: Hiện tượng El Nino có khả năng tác động mạnh đến Cà Mau từ tháng 12/2026 đến tháng 6/2027, đi kèm nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn rất cao.

"Ngay từ thời điểm này, các ngành chuyên môn tỉnh cần vận động bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ xuống giống vụ lúa đông xuân để tránh nguy cơ thiếu nước vào giai đoạn cuối vụ", ông Huỳnh Minh Nhân khuyến nghị.

Để ứng phó hiệu quả, ngành chuyên môn tỉnh yêu cầu các xã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tranh thủ xuống giống sớm, đảm bảo dứt điểm trong tháng 11/2026.

Trước mắt, tập trung xuống giống ở những vùng có điều kiện bơm tát nước. Đối với những vùng trũng, mực nước quá sâu, cần xem xét kỹ lưỡng, nếu cần thiết sẽ vận động nông dân không gieo sạ vụ lúa đông xuân, có thể chuyển sang các loại cây trồng khác phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm tiết kiệm nguồn nước trong mùa khô.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cần giám sát chặt chẽ việc tự phát sản xuất lúa vụ 3 và tình trạng bơm nước lên ruộng để thả vịt chạy đồng sau khi thu hoạch lúa./.