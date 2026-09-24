Đẩy nhanh xóa nhà tạm, gắn với giảm nghèo bền vững

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh và Đoàn công tác làm việc tại xã Yên Thịnh.

Cùng đi có các đồng chí: Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Làm việc tại xã Yên Thịnh, Đoàn công tác nghe báo cáo về tiến độ hỗ trợ nhà ở cho 110 hộ, gồm 67 hộ xây mới và 43 hộ sửa chữa. Đến ngày 22-9, xã đã hoàn thành 9 nhà, đang thực hiện 11 nhà; còn 90 hộ chưa khởi công.

Đồng chí Bùi Văn Lương động viên gia đình ông Triệu Thế Anh (thôn Yên Thượng, xã Yên Thịnh) nỗ lực vươn lên khi được hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Nguyên nhân, một số hộ thiếu kinh phí đối ứng, thiếu lao động; 14 hộ chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Địa phương đề nghị tỉnh xem xét bố trí kinh phí và huy động lực lượng hỗ trợ các hộ đặc biệt khó khăn…

Tại xã Nghĩa Tá, qua rà soát, xã có 107 hộ đủ điều kiện, có nhu cầu hỗ trợ nhà ở, gồm 91 hộ xây mới và 16 hộ sửa chữa. Đến nay, 39 hộ đã triển khai; 68 hộ còn lại dự kiến khởi công từ ngày 25-9. Tổng kinh phí dự kiến là 7,92 tỷ đồng, trong đó xã đề nghị tỉnh xem xét bổ sung 6,32 tỷ đồng.

Đồng chí Bùi Văn Lương và Đoàn công tác thăm nắm tiến độ xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn xã Nghĩa Tá.

Nghĩa Tá hiện còn nhiều khó khăn trong công tác giảm nghèo. Theo số liệu năm 2025, xã có 310 hộ nghèo và 145 hộ cận nghèo, chiếm 25,1% tổng số hộ. Địa phương đã bố trí kinh phí triển khai một số mô hình kinh tế cụ thể, đồng thời kết nối doanh nghiệp chế biến lâm sản để tạo việc làm cho lao động thuộc hộ khó khăn.

Toàn xã Yên Thịnh hiện có 1.235 hộ, trong đó 88 hộ nghèo, chiếm 7,13%; 91 hộ cận nghèo, chiếm 7,37%; tỷ lệ nghèo đa chiều 14,49%. Trong số hộ nghèo có 23 hộ không có khả năng lao động, 22 hộ có đối tượng bảo trợ xã hội; trong số hộ cận nghèo có 14 hộ không có khả năng lao động.

Xã phấn đấu đến hết năm 2026 giảm 106 hộ nghèo, tỷ lệ nghèo đa chiều còn 5,91%, tương ứng còn 73 hộ nghèo, cận nghèo.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các địa phương đẩy nhanh xóa nhà tạm, gắn với giảm nghèo bền vững

Kết luận các buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Lương đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát của các địa phương. Đồng thời, yêu cầu hai xã theo dõi tiến độ đến từng hộ; kịp thời tháo gỡ khó khăn về đất đai, kinh phí, nhân lực và vật liệu xây dựng; bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, nhà ở đạt chất lượng.

Đồng chí lưu ý, quá trình thực hiện phải ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi và hộ thiếu lao động; gắn hỗ trợ nhà ở với đào tạo nghề, tạo việc làm, phát triển sinh kế để giảm nghèo bền vững.

Riêng với xã Yên Thịnh, đồng chí yêu cầu các nhà theo kế hoạch đồng loạt khởi công chậm nhất ngày 10-10-2026; hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 23/12/2026.