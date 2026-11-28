Sáng 28/11, tại TPHCM, Câu lạc bộ Giám đốc các bệnh viện khu vực phía Nam tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ XXIV với chủ đề “Bệnh viện thông minh - Bệnh viện số - Bệnh viện xanh”. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Y tế, đại diện các cục, vụ thuộc Bộ Y tế; lãnh đạo các sở, ban, ngành TPHCM cùng lãnh đạo các bệnh viện, trường đại học y khoa khu vực phía Nam.

Diễn đàn chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phạm Thanh Việt, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giám đốc các bệnh viện khu vực phía Nam cho biết, Câu lạc bộ được thành lập từ năm 2002, nhằm tạo diễn đàn để lãnh đạo các bệnh viện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản lý và tăng cường hợp tác chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây là diễn đàn để các nhà quản lý chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhận diện những khó khăn, thách thức và cùng tìm kiếm giải pháp, qua đó thúc đẩy đổi mới quản trị, hỗ trợ các bệnh viện phát triển và phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.

Với chủ đề "Bệnh viện thông minh – Bệnh viện số – Bệnh viện xanh", Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho rằng hội nghị năm nay có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tầm nhìn và định hướng phát triển bệnh viện trong giai đoạn mới. Bác sĩ Phạm Thanh Việt kỳ vọng hội nghị sẽ giúp các đại biểu không chỉ cập nhật kiến thức, kinh nghiệm mà còn xác định được định hướng, giải pháp và lộ trình hành động phù hợp với điều kiện từng đơn vị. Mỗi bệnh viện cần chủ động chuyển đổi số, đồng thời tăng cường hợp tác, chia sẻ dữ liệu, kinh nghiệm và kết nối nguồn lực, phát huy thế mạnh của từng đơn vị, cùng xây dựng hệ thống y tế phía Nam hiện đại, chất lượng, an toàn, hiệu quả và bền vững.

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phạm Thanh Việt, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giám đốc các bệnh viện khu vực phía Nam phát biểu

Ban Chủ nhiệm cam kết tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa các bệnh viện; tích cực triển khai định hướng của Bộ Y tế, thúc đẩy hợp tác, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng bệnh viện xanh. Các nội dung trao đổi tại hội nghị sẽ được cụ thể hóa thành kế hoạch hành động, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và liên kết giữa các tuyến, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Chủ nhiệm Câu lạc bộ bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và đồng hành của Bộ Y tế, lãnh đạo TPHCM cùng các cơ quan, đơn vị để hoạt động của Câu lạc bộ ngày càng thiết thực, hiệu quả, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của ngành Y tế.

Các nội dung báo cáo tại hội nghị bao quát nhiều lĩnh vực, từ công nghệ chiến lược, đánh giá hiệu quả bệnh viện, vai trò lãnh đạo trong bối cảnh tự chủ đến xây dựng bệnh viện xanh, giảm dấu ấn carbon. Đặc biệt, các chuyên đề về phẫu thuật số, dinh dưỡng lâm sàng trong chương trình tăng cường hồi phục sau phẫu thuật (ERAS), Lean Six Sigma, chuẩn hóa quy trình phòng mổ và kiểm soát nhiễm khuẩn sẽ góp phần kết nối định hướng chiến lược với thực tiễn chuyên môn và quản trị bệnh viện.

Phấn đấu đưa hệ thống máy gia tốc Cyclotron vào hoạt động, chữa trị bệnh nhân ung thư

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao ý nghĩa và chất lượng hoạt động của Hội nghị thường niên Câu lạc bộ Giám đốc các bệnh viện khu vực phía Nam, đặc biệt là những nội dung chuyên môn thiết thực, gắn với yêu cầu đổi mới và phát triển ngành y tế trong giai đoạn mới.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, các chuyên đề được thảo luận tại hội nghị bao quát nhiều vấn đề quan trọng như triển khai công nghệ chiến lược trong lĩnh vực y tế; ứng dụng kỹ thuật mới trong khám, chữa bệnh; xây dựng mô hình bệnh viện xanh, giảm phát thải khí nhà kính; phát triển dinh dưỡng lâm sàng; kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện và đổi mới tư duy quản trị bệnh viện. Đây đều là những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi các cơ sở y tế chủ động nghiên cứu, triển khai nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu

Trước yêu cầu phát triển của ngành y tế trong chặng đường mới, lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị giám đốc các bệnh viện khu vực phía Nam tập trung thực hiện quyết liệt 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng bệnh viện, đổi mới quản trị và phát huy hiệu quả cơ chế tự chủ. Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện cơ chế tự chủ bệnh viện, nhất là trong quá trình sơ kết một năm triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW về các giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Qua đó, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để tháo gỡ.

Thứ hai, lấy người bệnh làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và bảo đảm an toàn người bệnh. Các bệnh viện cần tiếp tục cải tiến quy trình chuyên môn, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, bảo đảm an toàn trong khám, chữa bệnh; đồng thời chú trọng nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên y tế, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động.

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, từng bước xây dựng bệnh viện thông minh. Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý và hoạt động chuyên môn, phát triển mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, tiếp cận và từng bước làm chủ các công nghệ, sản phẩm chiến lược trong lĩnh vực y tế.

Câu lạc bộ Giám đốc các bệnh viện khu vực phía Nam trao quà hỗ trợ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM

Đối với chuyển đổi số, Bộ trưởng nhấn mạnh đây là yêu cầu bắt buộc đối với toàn ngành. Bộ Y tế đang giao các đơn vị triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, kiểm nghiệm và xét nghiệm. Việc liên thông dữ liệu sẽ góp phần giảm chi phí, tránh trùng lặp trong thực hiện các dịch vụ y tế, nâng cao tính công khai, minh bạch, bảo đảm an toàn và sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế, góp phần giảm phiền hà cho người dân.

Thứ tư, tăng cường liên kết vùng, phát huy vai trò bệnh viện tuyến cuối và hỗ trợ phát triển năng lực y tế cơ sở. Theo bà Đào Hồng Lan, khu vực phía Nam có quy mô dân số lớn, nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao. Trong đó, các bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong tiếp nhận, điều trị các ca bệnh khó, đồng thời hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho các địa phương. Do đó, cần tăng cường liên kết, phối hợp giữa các cơ sở y tế, phát triển đồng đều năng lực hệ thống y tế các địa phương, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao một cách công bằng.

Đối với Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa hệ thống máy gia tốc Cyclotron vào hoạt động từ đầu tháng 12/2026, phục vụ sản xuất các dược chất phóng xạ cần thiết cho chẩn đoán, điều trị, đặc biệt đối với bệnh nhân ung thư.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp hình lưu niệm

Lãnh đạo bộ Y tế mong muốn các cơ sở y tế và địa phương tiếp tục nâng cao quyết tâm, chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp đề ra. Bộ trưởng khẳng định sẽ luôn đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở. Bộ trưởng đề nghị các giám đốc bệnh viện khi gặp khó khăn có thể trực tiếp nhắn tin, gọi điện cho các Thứ trưởng phụ trách hoặc Bộ trưởng để được xem xét, giải quyết ngay trong ngày. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy ngành y tế bước vào giai đoạn phát triển mới, đáp ứng sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và kỳ vọng của nhân dân, không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.