Đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu y tế, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm

Tại trụ sở Bộ Y tế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì cuộc họp kiểm tra, rà soát, đôn đốc tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, CSDL chuyên ngành y tế và các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Y tế.

Tham dự cuộc họp ngày 28/9 có lãnh đạo các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ Y tế và Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Trần Minh

12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành đang được làm sạch, chuẩn hóa

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, dữ liệu từ 12 CSDL chuyên ngành y tế đang được làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa.

Về kiến trúc và nền tảng kỹ thuật, Bộ Y tế đã hoàn thành khảo sát hiện trạng các nguồn dữ liệu tạo lập, thống nhất phạm vi dữ liệu. Hiện các đơn vị chuyên môn đang khẩn trương thiết kế kiến trúc hệ thống, kiến trúc dữ liệu, đặc tả kỹ thuật giao diện lập trình ứng dụng và thiết lập môi trường phát triển - thử nghiệm.

Bộ Y tế cũng đã hoàn thành, ban hành Từ điển dữ liệu dùng chung, quy trình thu thập, tạo lập, cập nhật dữ liệu và danh mục dữ liệu dùng chung của ngành Y tế.

Hiện Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia, các Vụ, Cục chủ quản 12 CSDL đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị C12 - Bộ Công an để rà soát, lập danh mục dữ liệu mở, dữ liệu dùng chung, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2026.

Bộ Y tế đã giao các Vụ, Cục chủ quản CSDL chuyên ngành rà soát, dự kiến công bố dữ liệu phục vụ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tháng 10/2026.

Đồng thời, Bộ yêu cầu các Vụ, Cục chủ quản CSDL chuyên ngành rà soát, hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý, thể chế và tuân thủ pháp luật về dữ liệu, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Bộ Y tế cũng đã giao cụ thể các Vụ, Cục, đơn vị chủ trì, chủ quản CSDL xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an (C06, C12), đôn đốc các địa phương, đơn vị khẩn trương làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu trong các CSDL chuyên ngành y tế.

Giám đốc Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia Đỗ Trường Duy báo cáo. Ảnh: Trần Minh

Kết quả, một số nhóm dữ liệu đã đạt tỷ lệ làm sạch, xác thực định danh cao: Sức khỏe bà mẹ, trẻ em đạt 99,09%; Nhân lực y tế 94,8%; Dự phòng, HIV/AIDS 93,4%; Đối tượng trợ giúp xã hội khoảng 92%; Người khuyết tật khoảng 89%; Quản lý trẻ em 87,56%.

Tái cấu trúc 24 thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu

Trong nhóm nhiệm vụ rà soát thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ có thể cắt giảm, thay thế bằng dữ liệu theo Công văn 3666/BCA-C12 ngày 16/7/2026 của Bộ Công an, Bộ Y tế đã ban hành 6 Quyết định công bố phương án tái cấu trúc đối với 24 thủ tục hành chính mới, ngoài 44 thủ tục hành chính theo yêu cầu của Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP.

Phương án tái cấu trúc quy trình được thực hiện đối với 24 thủ tục hành chính thuộc 6 lĩnh vực trong phạm vi quản lý của Bộ Y tế, kết nối tới 7 cơ sở dữ liệu.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Đào Hồng Lan yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo chi tiết tiến độ hoàn thành phương án tái cấu trúc trên dịch vụ công trực tuyến đối với 24 thủ tục hành chính đã được công bố phương án tái cấu trúc, cắt giảm thông tin thành phần hồ sơ trên cơ sở dữ liệu được xác định kết nối đến các CSDL quốc gia.

Các cơ sở dữ liệu được xác định gồm CSDL hộ tịch điện tử; CSDL ngành Giáo dục và Đào tạo; CSDL quốc gia về dân cư; CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và CSDL về cư trú.

Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Nguyễn Ngô Quang báo cáo. Ảnh: Trần Minh

Trong 82 dịch vụ công thiết yếu, Bộ Y tế có 12 thủ tục hành chính. Đến thời điểm hiện tại, 11/12 thủ tục hành chính đã hoàn thành kiểm thử trên môi trường kiểm thử. Dự kiến ngày 30/9/2026 hoàn thành kiểm thử trên môi trường chính thức.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã hoàn thành lựa chọn nhóm thủ tục hành chính có tần suất cao, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; tái thiết kế quy trình theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số, bảo đảm người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại những dữ liệu đã có trong CSDL.

Làm rõ tiến độ, trách nhiệm trong từng nhiệm vụ

Lãnh đạo các Vụ, Cục và Trung tâm cũng báo cáo Bộ trưởng về tiến độ thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, phương án thúc đẩy tiến độ.

Các đơn vị phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan để chủ động nhận diện, xác định rõ các nguy cơ nếu có, nhằm theo dõi, quản lý toàn diện nhân lực, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người hành nghề và điều kiện hành nghề trên phạm vi toàn quốc, cũng như xây dựng CSDL quốc gia về an sinh xã hội của Bộ Nội vụ.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành y tế và chuyển đổi số ngành Y tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là yêu cầu cấp thiết nhằm tạo nền tảng dữ liệu thống nhất, đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ y tế trong tình hình mới.

Bộ trưởng yêu cầu các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ tiếp tục kiểm đếm nhiệm vụ và tiến độ thực hiện 12 CSDL chuyên ngành để phối hợp với Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia, doanh nghiệp đồng hành và đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an hoàn thiện từng đầu mối công việc, có đề xuất, giải pháp hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 30/11/2026.

Đồng thời, các đơn vị phải xác định rõ những vướng mắc nội bộ ảnh hưởng đến tiến độ, trách nhiệm của từng bên và thời điểm dự kiến hoàn thành.

Đối với nhóm CSDL quốc gia, Bộ trưởng yêu cầu Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia phối hợp chặt chẽ, khoa học với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, bảo đảm thống nhất về phạm vi, khái niệm và nội dung của từng CSDL quốc gia, từ đó triển khai đồng bộ, đúng quy định pháp luật.

Đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục phát biêu, báo cáo làm rõ thêm nội dung đơn vị phụ trách. Ảnh: Trần Minh

Thống nhất khung dữ liệu, tránh mỗi nơi một cách hiểu

Cho ý kiến về các thủ tục hành chính thuộc Văn phòng, Bộ trưởng Đào Hồng Lan thống nhất theo hướng xây dựng một khung thống nhất đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Theo đó, các bộ, ngành khi khai thác hoặc sử dụng dữ liệu liên quan đến y tế, sức khỏe phải thống nhất theo khung do Bộ Y tế ban hành, tránh tình trạng mỗi bộ, ngành sử dụng một cách hiểu hoặc thuật ngữ khác nhau.

Bộ trưởng yêu cầu Văn phòng Bộ trực tiếp rà soát toàn bộ các thủ tục hành chính, xác định rõ những nội dung liên quan đến Bộ Y tế và tham mưu phương án xử lý. Bộ Y tế chịu trách nhiệm về khung, tiêu chuẩn và nội dung thuộc phạm vi quản lý; các bộ, ngành chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng và triển khai theo khung đó.

Về CSDL nhân lực y tế và an sinh xã hội, Bộ trưởng Đào Hồng Lan thống nhất với đề xuất của Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia về phương án triển khai trên cơ sở hai CSDL đang được xây dựng và đã thống nhất.

Các đơn vị trong quá trình triển khai, nếu còn vướng mắc, phải xác nhận rõ trong báo cáo để làm cơ sở xác định trách nhiệm và tiến độ của từng bên.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan phân tích, trong bối cảnh yêu cầu quản lý ngành Y tế ngày càng dựa trên dữ liệu, việc chậm triển khai hoặc chậm hoàn thành các nhiệm vụ về CSDL có thể làm giảm hiệu quả khai thác nguồn lực, ảnh hưởng đến tiến độ chuyển đổi số và khả năng cung cấp các dịch vụ số thuận tiện, minh bạch cho người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trần Minh

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương hoàn thiện dự thảo về cơ chế phối hợp, phê duyệt, không thiết lập thêm tầng nấc trung gian nếu không cần thiết.

Trong đó, cần phân định rõ: người phụ trách chuyên môn chịu trách nhiệm về chuyên môn và pháp lý; người phụ trách tài chính chịu trách nhiệm về tài chính; quy trình phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ và tài chính phải được quy định rõ ràng.

"Đề nghị nghiên cứu, vận dụng mô hình Trung tâm Thông tin của Bộ Nội vụ, từ chức năng, nhiệm vụ đến quy trình phê duyệt và hồ sơ trình Văn phòng, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rút ngắn thời gian xử lý", Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh.