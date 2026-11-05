Đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TÂM ĐAN

Buổi làm việc được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các địa phương.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đến nay, 29 xã, phường đã có cơ sở dữ liệu đất đai; 4 xã, phường có một phần; 60 xã, phường chưa xây dựng.

Đến ngày 28/10, thành phố đã xây dựng cơ sở dữ liệu đối với 1.075.656/1.942.425 thửa đất (đạt 55,38%).

Kết quả làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu có chuyển biến (tỷ lệ nhóm 1 đạt 85,2%), tuy nhiên, quy mô hiện còn thấp so với nhiều địa phương.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Thị Thanh Hải báo cáo về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Ảnh: TÂM ĐAN

Về giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia, đến nay, thành phố giải ngân 1.182,071 tỷ đồng, đạt 49,41% (còn 1.210,068 tỷ đồng chưa giải ngân).

Thành phố còn 31 địa phương và 5 cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân tổng vốn hoặc ít nhất một nguồn vốn dưới 30%.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng nhấn mạnh, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ quan trọng, các đơn vị, địa phương tập trung hết sức, tháo gỡ từng việc theo phương châm “6 rõ”.

Về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lãnh đạo thành phố phê bình các địa phương chậm tiến độ và đề nghị người đứng đầu các địa phương vào cuộc chỉ đạo sớm hoàn thành. Trong đó yêu cầu làm sạch cơ sở dữ liệu, hoàn thành dứt điểm trước ngày 10/12/2026.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vũ Thị Bích Hậu báo cáo về tiến độ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: TÂM ĐAN

Về giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Chủ tịch UBND thành phố biểu dương một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao (như Tam Kỳ, Điện Bàn Đông, Hòa Xuân, Hội An…) và phê bình các địa phương không có chuyển biến, tỷ lệ giải ngân thấp (như Tam Hải, Gò Nổi, Đức Phú, Quế Phước, Phú Thuận, Hùng Sơn…).

Đến tháng sau, các địa phương không có chuyển biến và có tỷ lệ giải ngân không đạt 50% phải báo cáo, giải trình với UBND thành phố.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị được giao vốn Trung ương còn giải ngân thấp phải rà soát từng nhiệm vụ, khẩn trương hoàn thiện thủ tục, nghiệm thu và thanh toán khối lượng đủ điều kiện.

Theo đó, hoàn thành vốn kéo dài trước ngày 15/12/2026 và vốn năm 2026 trước ngày 31/12/2026.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện báo cáo kết quả thực hiện trước 11 giờ thứ Sáu hằng tuần để thành phố theo dõi, chỉ đạo. Các tổ công tác xuống cơ sở kiểm tra các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp, xác định nguyên nhân cụ thể và hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn.

Đồng thời, giao Sở Tài chính tháo gỡ vướng mắc về thanh quyết toán, phân công cán bộ chuyên môn hỗ trợ các địa phương; yêu cầu người đứng đầu trực tiếp kiểm tra, không để hồ sơ tồn đọng.